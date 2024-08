O legado

Em 2022, uma pesquisa* listou Cidade de Deus (2002) , indicado a quatro Oscars, como o segundo filme em língua não inglesa mais popular no mundo. Mas, apesar da importância da obra para o cinema nacional, ela tem um lado negativo. “Os moradores da comunidade têm uma relação dúbia com o longa: sentem orgulho da repercussão, mas também que ficaram muito associados à violência”, disse Aly Muritiba, diretor da nova série.

Nova missão

A luta não para se passa nos anos 2000 e aborda a ascensão das milícias e seus embates com o tráfico. A série reproduz a mesma estética do filme, mas o foco não são apenas os criminosos. “Queremos mostrar como as pessoas se organizam e resistem à violência”, disse Muritiba, que também ressaltou a presença de mais protagonistas femininas, caso da atriz Sabrina Rosa , que interpreta uma líder comunitária.

Continua após a publicidade

Fio condutor

O personagem Buscapé cresceu e se tornou um experiente fotojornalista. “Ele tem cicatrizes e estilhaços de bomba pelo corpo. Virou um homem bem carrancudo”, contou o ator Alexandre Rodrigues, que voltou a interpretá-lo. “Ele se especializou na cobertura policial, mas seu desejo é voltar a fotografar praias e bailes funk.” Assim como ocorre no filme, a série será narrada por ele. “Tudo passa pelas lentes do Buscapé.”

Continua após a publicidade

O elenco

Voltam à série personagens como Berenice (Roberta Rodrigues) e Pezinho (a criança que, no filme, foi baleada no pé por Zé Pequeno). Há também papéis inéditos, como o do chefe do crime Curió (Marcos Palmeira). Moradores da Cidade de Deus real trabalharam atrás e à frente das câmeras – uma exigência da produção da série, que realizou os primeiros testes de elenco em parceria com o projeto social Instituto Arteiros.

Continua após a publicidade

Insegurança

Confrontos entre facções e operações da Polícia Militar inviabilizaram filmagens na Cidade de Deus. A produção, então, optou por locações em São Paulo e em outras zonas do Rio. Mas não foi fácil: na capital paulista, bandidos vigiavam as gravações, e um motorista da equipe chegou a ser rendido. Houve relatos também de agressões de policiais, que confundiram os ensaios com uma ação criminosa.

Cidade de Deus: A luta não para estreia dia 25 de agosto na Max. Assista ao trailer da série:

Continua após a publicidade

*The most popular foreign language films and TV shows, com base em dados do IMDb.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram