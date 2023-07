Um ator ganha cachê para aparecer em um flashback de um filme anterior?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Sim. O SAG, o sindicato de atores dos Estados Unidos, determina que os estúdios devem entrar num acordo com os artistas caso eles decidam reutilizar a imagem deles em outros filmes e séries.

Os acordos são feitos individualmente e não dependem de contratos estabelecidos nas filmagens originais. Mas existe uma regra geral que diz que o pagamento precisa ser, no mínimo, equivalente ao piso de uma diária para atores sindicalizados – US$ 1.082 (R$ 5.180).

O cachê não vale apenas para flashbacks, mas para qualquer contexto em que uma cena for reutilizada. Em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021), os takes com Thomas Haden Church (o vilão Homem de Areia) e Rhys Ifans (o vilão Lagarto) foram reciclados de filmes anteriores do herói (Homem-Aranha 3 e O Espetacular Homem-Aranha 2, respectivamente). Os atores só precisaram gravar os áudios dos novos diálogos.

Outro exemplo: sabe quando você está assistindo a um filme e os personagens também estão vendo TV? Se for possível identificar o que está passando naquela telinha, então os produtores precisam pagar tanto o estúdio (que detém os direitos de exibição) quanto os artistas que aparecem em cena.

A lógica por trás desses pagamentos é simples: caso o material original não fosse reutilizado, a produção seria obrigada a contratar atores (e organizar toda a logística de um set de filmagens convencional) para obter a mesma cena.

Pergunta de @joao_hen_, via Instagram