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Cultura

Um ator ganha cachê para aparecer em um flashback de um filme anterior?

Não só no caso de flashbacks, mas em qualquer contexto em que a cena for reutilizada.

Por Rafael Battaglia 21 jul 2023, 12h15 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Cena de cinema de personagem detetive.
 (Artem Hvozdkov/Getty Images)
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Um ator ganha cachê para aparecer em um flashback de um filme anterior? Priorizar nos meus resultados Google

Sim. O SAG, o sindicato de atores dos Estados Unidos, determina que os estúdios devem entrar num acordo com os artistas caso eles decidam reutilizar a imagem deles em outros filmes e séries. 

Os acordos são feitos individualmente e não dependem de contratos estabelecidos nas filmagens originais. Mas existe uma regra geral que diz que o pagamento precisa ser, no mínimo, equivalente ao piso de uma diária para atores sindicalizados – US$ 1.082 (R$ 5.180).

O cachê não vale apenas para flashbacks, mas para qualquer contexto em que uma cena for reutilizada. Em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021), os takes com Thomas Haden Church (o vilão Homem de Areia) e Rhys Ifans (o vilão Lagarto) foram reciclados de filmes anteriores do herói (Homem-Aranha 3 e O Espetacular Homem-Aranha 2, respectivamente). Os atores só precisaram gravar os áudios dos novos diálogos.

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Outro exemplo: sabe quando você está assistindo a um filme e os personagens também estão vendo TV? Se for possível identificar o que está passando naquela telinha, então os produtores precisam pagar tanto o estúdio (que detém os direitos de exibição) quanto os artistas que aparecem em cena.

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A lógica por trás desses pagamentos é simples: caso o material original não fosse reutilizado, a produção seria obrigada a contratar atores (e organizar toda a logística de um set de filmagens convencional) para obter a mesma cena.

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Fonte: artigo Fair Use, Reuse and Lawsuits, do International Documentary Association (IDA).

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Pergunta de @joao_hen_, via Instagram

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Ator
Cinema
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Flashback
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