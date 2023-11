Nesta quinta (23), o Comedy Wildlife Photography Awards anunciou as fotos de animais selvagens mais engraçadas do ano. Foram mais de 5,3 mil inscrições, feitas por 1.842 fotógrafos de 85 países.

O principal vencedor foi Jason Moore, com uma foto que já pode virar capa de álbum de bandas de rock. Intitulada “Air Guitar Roo”, a foto revela uma fêmea de canguru cinza ocidental mostrando toda a sua habilidade e técnica ao tocar uma guitarra imaginária no melhor estilo Jimmy Page, do Led Zeppelin. Confira:

Como prêmio, Jason recebeu um troféu artesanal da Wonder Workshop da Tanzânia, uma bolsa para câmeras da THINK THANK (empresa responsável por produzir produtos para fotógrafos profissionais), além de um safári na Reserva Masai Mara, no Quênia.

O concurso contou também com vencedores em outras seis categorias, como o prêmio de jovem fotógrafo para Jacek Stankiewicz pela sua foto “Disputa”, registrando dois verdilhões em uma acalorada discussão. Já o prêmio de Criaturas do Ar foi entregue ao registro de uma garça caindo do céu e se espatifando na água. E a categoria subaquática foi dada a uma lontra bailarina.

O Comedy Wildlife teve ainda outras dez fotos consideradas como Vencedores Altamente Recomendados (a famosa menção honrosa). Entre elas, a de uma raposa com um “charuto” e um macaco sinaleiro. Confira todas na galeria abaixo:

O concurso existe desde 2015 e foi fundado pelos fotógrafos profissionais Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam. O objetivo era criar uma competição de fotografia divertida e gratuita, que premiasse imagens seriamente engraçadas da fauna terrestre –e, com isso, tentar conscientizar sobre a conservação ambiental, apoiando organizações e projetos ao redor do mundo.

Quer mais fotos engraçadinhas? Veja os vencedores de outros anos aqui, aqui e aqui.

