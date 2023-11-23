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Cultura

Comedy Wildlife anuncia as fotos mais engraçadas do reino animal de 2023

O concurso, que rola desde 2015, usa fotos bem humoradas para chamar atenção à conservação da natureza. Confira os vencedores.

Por Caio César Pereira 23 nov 2023, 17h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
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 (Delphine Casimir/Reprodução)
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Comedy Wildlife anuncia as fotos mais engraçadas do reino animal de 2023 Priorizar nos meus resultados Google

Nesta quinta (23), o Comedy Wildlife Photography Awards anunciou as fotos de animais selvagens mais engraçadas do ano. Foram mais de 5,3 mil inscrições, feitas por 1.842 fotógrafos de 85 países.

O principal vencedor foi Jason Moore, com uma foto que já pode virar capa de álbum de bandas de rock. Intitulada “Air Guitar Roo”, a foto revela  uma fêmea de canguru cinza ocidental mostrando toda a sua habilidade e técnica ao tocar uma guitarra imaginária no melhor estilo Jimmy Page, do Led Zeppelin. Confira:

 

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“Air Guitar Roo”, foto vencedora do concurso. (Jason Moore/Reprodução)
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Como prêmio, Jason recebeu um troféu artesanal da Wonder Workshop da Tanzânia, uma bolsa para câmeras da THINK THANK (empresa responsável por produzir produtos para fotógrafos profissionais), além de um safári na Reserva Masai Mara, no Quênia.

O concurso contou também com vencedores em outras seis categorias, como o prêmio de jovem fotógrafo para Jacek Stankiewicz pela sua foto “Disputa”, registrando dois verdilhões em uma acalorada discussão. Já o prêmio de Criaturas do Ar foi entregue ao registro de uma garça caindo do céu e se espatifando na água. E a categoria subaquática foi dada a uma lontra bailarina. 

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O Comedy Wildlife teve ainda outras dez fotos consideradas como Vencedores Altamente Recomendados (a famosa menção honrosa). Entre elas, a de uma raposa com um “charuto” e um macaco sinaleiro. Confira todas na galeria abaixo:

 

1/14 (Jacek Stankiewicz/Reprodução)
2/14 (Vittorio Ricci/Reprodução)
3/14 (Otter Kwek/Reprodução)
4/14 (Lara Mathews/Reprodução)
5/14 (Jacques Poulard/Reprodução)
6/14 (Wendy Kaveney/Reprodução)
7/14 (John Blumenkamp/Reprodução)
8/14 (Dakota Vaccaro/Reprodução)
9/14 (Pratick Mondal/Reprodução)
10/14 (Brian Matthews/Reprodução)
11/14 (Tzahi Finkelstein/Reprodução)
12/14 (Tímea Ambrus/Reprodução)
13/14 (Zoe Ashdown/Reprodução)
14/14 (Delphine Casimir/Reprodução)
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O concurso existe desde 2015 e foi fundado pelos fotógrafos profissionais Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam. O objetivo era criar uma competição de fotografia divertida e gratuita, que premiasse imagens seriamente engraçadas da fauna terrestre –e, com isso, tentar conscientizar sobre a conservação ambiental, apoiando organizações e projetos ao redor do mundo.

Quer mais fotos engraçadinhas? Veja os vencedores de outros anos aqui, aqui e aqui.

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TAGS:
animais
concurso
Fotografia
Humor
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