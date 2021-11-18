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Cultura

Concurso anuncia as fotos de animais mais engraçadas de 2021

O Comedy Wildlife Photo Awards promove a conservação da vida selvagem a partir de cliques bem humorados. Confira os vencedores deste ano.

Por Luisa Costa 18 nov 2021, 17h42 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h39
Imagem de um pombo com uma folha de árvore no rosto
 (John Speirs/Comedy Wildlife/Reprodução)
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Concurso anuncia as fotos de animais mais engraçadas de 2021 Priorizar nos meus resultados Google

Todos os anos, fotógrafos do mundo inteiro participam do concurso Comedy Wildlife Photography Awards, que premia as fotografias mais engraçadas da vida selvagem. Em 2021, foram mais de sete mil fotos inscritas (das quais 42 seguiram para a votação final). Nesta semana, os ganhadores foram escolhidos.

A grande vencedora foi uma foto intitulada “Ouch”, que mostra um macaco gritando em cima de um fio. Ele parece estar com dor após ter caído nele com as pernas abertas (na verdade, ele está apenas sentado – e demonstrando agressividade). Confira:

Um macaco de seda dourada
Fotografia vencedora do concurso, intitulada “Ouch”. (Ken Jensen/Comedy Wildlife/Reprodução)
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O clique vencedor foi feito em 2016 pelo fotógrafo amador Ken Jensen em Yunnan (China). Ele foi escolhido pelo júri do Comedy Wildlife, que é composto por fotógrafos profissionais, conservacionistas e apoiadores do prêmio.

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Houve também ganhadores em outras categorias, como a de animais voadores, aquáticos e terrestres, além do melhor portfólio. Já a imagem que abre este texto, que mostra um pombo com uma folha seca que voou em sua cara, foi quem levou na categoria “Votação Popular”. O seu título? “I guess summer is over” (em português, “Eu acho que o verão acabou”).

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Águia careca tentando caçar um cão de pradaria
Este cão da pradaria saltou e assustou a águia careca por tempo suficiente para escapar para uma toca próxima. (Arthur Trevino/Comedy Wildlife/Reprodução)
Uma lontra de pêlo liso mordendo sua lontra bebê
Lontra carregando seu filhote foi registrada na foto intitulada “Time for school” (ou “hora da aula”, em português). (Chee Kee teo/Comedy Wildlife/Reprodução)
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O Comedy Wildlife Awards foi criado em 2015 para promover a conservação ambiental a partir de fotografias bem humoradas. Este ano, a premiação apoiou a Save Wild Orangutans, um projeto de proteção de orangotangos selvagens de Bornéu, na Oceania.

Outras fotografias, que você pode conferir abaixo, receberam menção honrosa. Você também pode vê-las todas no site do concurso, junto ao melhor vídeo de vida selvagem deste ano.

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1/7 (Roland Kranitz/Comedy Wildlife/Reprodução)
2/7 (Pal Marchhart/Comedy Wildlife/Reprodução)
3/7 (Andy Parkinson/Comedy Wildlife/Reprodução)
4/7 (Chi Han Lin/Comedy Wildlife/Reprodução)
5/7 (Jan Piecha/Comedy Wildlife/Reprodução)
6/7 (Lea Scaddan/Comedy Wildlife/Reprodução)
7/7 (David Eppley/Comedy Wildlife/Reprodução)

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TAGS:
animais
Animais selvagens
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Fotografia
Humor
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