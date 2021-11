Concurso anuncia as fotos de animais mais engraçadas de 2021

Todos os anos, fotógrafos do mundo inteiro participam do concurso Comedy Wildlife Photography Awards, que premia as fotografias mais engraçadas da vida selvagem. Em 2021, foram mais de sete mil fotos inscritas (das quais 42 seguiram para a votação final). Nesta semana, os ganhadores foram escolhidos.



A grande vencedora foi uma foto intitulada “Ouch”, que mostra um macaco gritando em cima de um fio. Ele parece estar com dor após ter caído nele com as pernas abertas (na verdade, ele está apenas sentado – e demonstrando agressividade). Confira:

O clique vencedor foi feito em 2016 pelo fotógrafo amador Ken Jensen em Yunnan (China). Ele foi escolhido pelo júri do Comedy Wildlife, que é composto por fotógrafos profissionais, conservacionistas e apoiadores do prêmio.

Houve também ganhadores em outras categorias, como a de animais voadores, aquáticos e terrestres, além do melhor portfólio. Já a imagem que abre este texto, que mostra um pombo com uma folha seca que voou em sua cara, foi quem levou na categoria “Votação Popular”. O seu título? “I guess summer is over” (em português, “Eu acho que o verão acabou”).



O Comedy Wildlife Awards foi criado em 2015 para promover a conservação ambiental a partir de fotografias bem humoradas. Este ano, a premiação apoiou a Save Wild Orangutans, um projeto de proteção de orangotangos selvagens de Bornéu, na Oceania.



Outras fotografias, que você pode conferir abaixo, receberam menção honrosa. Você também pode vê-las todas no site do concurso, junto ao melhor vídeo de vida selvagem deste ano.

