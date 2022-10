Concurso anuncia as fotos de animais mais divertidas de 2022

Selecionar as melhores entre centenas de fotografias de animais em poses inusitadas. Essa é a missão dos jurados do Comedy Wildlife Photo Awards, um prêmio que desde 2015 reconhece o trabalho de fotógrafos do mundo todo e apoia projetos de conservação ambiental.

Nesta quinta (20), a organização divulgou as 40 fotografias finalistas. Tem de tudo na lista: um elefante-marinho que usa seu colega de travesseiro; um patinho que atravessa um rio pisando nos cascos de tartarugas enfileiradas; um momento crítico da luta de dois cangurus e até um peixe que parece arrotar. Confira na galeria abaixo.

Os finalistas são fotógrafos profissionais e amadores de 19 países. Além das 40 fotografias que concorrem individualmente, há três conjuntos de cliques que podem levar a categoria “portfólio”. Eles retratam um falcão que parece brincar com uma pinha; um esquilo que se coça em um galho e uma família de ursos.

Os vencedores serão anunciados em 8 de dezembro, e o fotógrafo que ficar com o primeiro lugar ganha um troféu e um safári no Quênia. Você pode conferir todas as fotos finalistas neste link.

Quem criou o Comedy Wildlife Photo Awards foi o inglês Paul Joynson-Hicks, que trabalha há 30 anos como fotógrafo da vida selvagem – primeiro em Uganda, depois na Tanzânia. O objetivo era promover a conservação ambiental a partir de fotografias bem-humoradas da vida selvagem. Para isso, ele se juntou ao inglês Tom Sullam, também fotógrafo.

A cada ano, eles apoiam um projeto de conservação ambiental. Dessa vez, a escolhida foi a Whitley Fund for Nature (WFN), uma organização que já canalizou 20 milhões de libras para 200 pessoas de 80 países do sul global, que lideram projetos que cuidam da biodiversidade local ou tentam combater as mudanças climáticas. No ano passado, a premiação apoiou um projeto de proteção de orangotangos selvagens de Bornéu (a Save Wild Orangutans).

As 40 finalistas serão avaliadas pelo júri do Comedy Wildlife, que é composto por fotógrafos profissionais, conservacionistas e apoiadores do prêmio – como a apresentadora inglesa de televisão Kate Humble e o ator e comediante inglês Hugh Dennis. A votação também está aberta ao público no site da premiação – há uma categoria dedicada à opinião do público.

