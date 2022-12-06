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Cultura

Como é o apelido para McDonald’s em outros países?

Mickey D’s, Makku e muito mais: listamos 12 nomes análogos ao nosso "Méqui". E um deles inclui palavrão. Confira o país de origem de cada um.

Por Luisa Costa 6 dez 2022, 19h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Foto de uma placa do McDonald's na Alemanha.
 (ullstein bild Dtl./Getty Images)
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Como é o apelido para McDonald’s em outros países? Priorizar nos meus resultados Google

Você certamente é um dos 5 bilhões de terráqueos que, nas últimas semanas, grudou os olhos em uma tela para acompanhar os jogos da Copa do Mundo no Catar. E não pôde deixar de ver, como é de se esperar, as placas de publicidade que contornam o gramado gigante. Entre os parceiros da FIFA e outros anunciantes, lá está ele: o onipresente McDonald’s.

A rede tem 35 mil restaurantes em 119 países e territórios – são mais de mil unidades só no Brasil. É a maior marca de fast-food do planeta, em valor de mercado. Por isso, o Ronald McDonald quer falar com todo mundo quando faz propagandas que terão a visibilidade do maior campeonato de futebol que existe.

Nas placas amarelas com letras pretas, você pode ler “McDonald’s” enquanto acompanha a bola – mas também “McDo”, “Maccy D’s” e afins. São todos apelidos que o dono do Big Mac ganhou  mundo afora, semelhantes ao nosso “Méqui” que aparece na fachada de 17 restaurantes no país – entre eles, a famosa loja de número mil em um casarão da Avenida Paulista, em São Paulo.

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Quer descobrir como é o Méqui de outros países? Confira 12 nomes na lista abaixo.

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1. Mickey D’s

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A terra natal do Ronald McDonald é também o berço do império de Walt Disney. Por isso, nos Estados Unidos, é comum que as pessoas troquem o “Mc” por “Mickey” – e chamem o restaurante da maneira que você lê acima. Os americanos também usam a expressão Golden Arches (a versão em inglês de “arcos dourados”).

2. Maccy D’s

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Muito semelhante à gíria americana, Maccy D’s é como o pessoal do Reino Unido chama a rede de fast-food. O nome é tão reconhecido que já apareceu em disputa judicial: o inglês Matthew Coldham deu a sua van de hambúrguer o nome Matty C’s. O McDonald’s acusou roubo do apelido, mas a mini lanchonete saiu ganhando.

3. McD’s

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Esta é uma versão menor do apelido inglês para o restaurante do Big Mac e cia., usada principalmente na Escócia.

4. McDo

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Um nome semelhante (na escrita) surgiu na França, em que a gíria para McDonalds é tão curta e simples quanto o nosso Méqui. Bom, é fácil imaginar um francês fazendo biquinho enquanto diz “McDo”.

5. Mec

Sim, idêntico ao nosso Méqui. Este é o nome que o império do fast food ganhou na Romênia.

Copo de refrigerante do McDonalds em cima de uma mesa. Vários apelidos da empresa estão estampados na embalagem.
Nas unidades da rede no Catar, os apelidos aparecem nas embalagens. (Pedro Sobreiro/Arquivo pessoal)

6. Mekdi

Este é um dos apelidos que aparecem nas placas de publicidade do McDonald’s no Catar. Ele vem da Malásia, e estampa a fachada de uma loja icônica da rede no distrito de Bukit Bintang – semelhante ao nosso Méqui da Paulista.

7. Mekkes

Eis uma dica: o nome não combina com as palavras gigantes da língua em questão. Adivinhou a origem do apelido? Ele apareceu na Alemanha, onde o cardápio do Ronald McDonald já incluiu lanche com salsicha.

8. Makku

E por falar em cardápios diferentes… No Japão, Méqui é Makku – e por lá existem cerca de 50 itens não encontrados no menu de outros países.

9. Mak Kee

Outro apelido asiático para a rede de fast food (e parecido com o nome japonês) é Mak Kee, criado pelo pessoal de Hong Kong.

10. Macca’s

Sim, parece a gíria que um paulistano inventaria. Mas também vem do outro lado do mundo: é o nome para McDonald’s na Austrália.

11. McDona’s

É um nome simpático em espanhol, que apareceu no México para se referir ao pessoal do Big Mac. Bem melhor que o apelido criado por outro país da América do Norte, que você vê a seguir.

12. McDick’s

Tire as crianças da sala; deixamos o pior para o final. Se você não conhece a palavra em inglês, nós explicamos: “dick”, na língua do Tio Sam, significa “pênis”. É, na verdade, uma palavra chula. E aparece sem mais nem menos nesta versão de Méqui usada, principalmente, no Canadá.

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McDonald's
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