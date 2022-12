Como é o apelido para McDonald’s em outros países?

Você certamente é um dos 5 bilhões de terráqueos que, nas últimas semanas, grudou os olhos em uma tela para acompanhar os jogos da Copa do Mundo no Catar. E não pôde deixar de ver, como é de se esperar, as placas de publicidade que contornam o gramado gigante. Entre os parceiros da FIFA e outros anunciantes, lá está ele: o onipresente McDonald’s.

A rede tem 35 mil restaurantes em 119 países e territórios – são mais de mil unidades só no Brasil. É a maior marca de fast-food do planeta, em valor de mercado. Por isso, o Ronald McDonald quer falar com todo mundo quando faz propagandas que terão a visibilidade do maior campeonato de futebol que existe.

Nas placas amarelas com letras pretas, você pode ler “McDonald’s” enquanto acompanha a bola – mas também “McDo”, “Maccy D’s” e afins. São todos apelidos que o dono do Big Mac ganhou mundo afora, semelhantes ao nosso “Méqui” que aparece na fachada de 17 restaurantes no país – entre eles, a famosa loja de número mil em um casarão da Avenida Paulista, em São Paulo.

Quer descobrir como é o Méqui de outros países? Confira 12 nomes na lista abaixo.

1. Mickey D’s

A terra natal do Ronald McDonald é também o berço do império de Walt Disney. Por isso, nos Estados Unidos, é comum que as pessoas troquem o “Mc” por “Mickey” – e chamem o restaurante da maneira que você lê acima. Os americanos também usam a expressão Golden Arches (a versão em inglês de “arcos dourados”).

2. Maccy D’s

Muito semelhante à gíria americana, Maccy D’s é como o pessoal do Reino Unido chama a rede de fast-food. O nome é tão reconhecido que já apareceu em disputa judicial: o inglês Matthew Coldham deu a sua van de hambúrguer o nome Matty C’s. O McDonald’s acusou roubo do apelido, mas a mini lanchonete saiu ganhando.

3. McD’s

Esta é uma versão menor do apelido inglês para o restaurante do Big Mac e cia., usada principalmente na Escócia.

4. McDo

Um nome semelhante (na escrita) surgiu na França, em que a gíria para McDonalds é tão curta e simples quanto o nosso Méqui. Bom, é fácil imaginar um francês fazendo biquinho enquanto diz “McDo”.

5. Mec

Sim, idêntico ao nosso Méqui. Este é o nome que o império do fast food ganhou na Romênia.

6. Mekdi

Este é um dos apelidos que aparecem nas placas de publicidade do McDonald’s no Catar. Ele vem da Malásia, e estampa a fachada de uma loja icônica da rede no distrito de Bukit Bintang – semelhante ao nosso Méqui da Paulista.

7. Mekkes

Eis uma dica: o nome não combina com as palavras gigantes da língua em questão. Adivinhou a origem do apelido? Ele apareceu na Alemanha, onde o cardápio do Ronald McDonald já incluiu lanche com salsicha.

8. Makku

E por falar em cardápios diferentes… No Japão, Méqui é Makku – e por lá existem cerca de 50 itens não encontrados no menu de outros países.

9. Mak Kee

Outro apelido asiático para a rede de fast food (e parecido com o nome japonês) é Mak Kee, criado pelo pessoal de Hong Kong.

10. Macca’s

Sim, parece a gíria que um paulistano inventaria. Mas também vem do outro lado do mundo: é o nome para McDonald’s na Austrália.

11. McDona’s

É um nome simpático em espanhol, que apareceu no México para se referir ao pessoal do Big Mac. Bem melhor que o apelido criado por outro país da América do Norte, que você vê a seguir.

12. McDick’s

Tire as crianças da sala; deixamos o pior para o final. Se você não conhece a palavra em inglês, nós explicamos: “dick”, na língua do Tio Sam, significa “pênis”. É, na verdade, uma palavra chula. E aparece sem mais nem menos nesta versão de Méqui usada, principalmente, no Canadá.

