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Sociedade

Em quais países não existe McDonald’s?

Saiba em quantos lugares não dá para comer Big Mac.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 Maio 2021, 17h51 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Foto do letreiro do McDonald's.
 (Jurij Kenda/Unsplash)
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Muitos. Oito países deram um pé no Ronald. Um deles é a Bolívia, onde oito unidades sobreviveram por 14 anos, até 2002.

Além do nosso vizinho latino, um caso famoso é o da Islândia. Embora seja um país desenvolvido, a dificuldade logística de obter insumos padrão Méqui na ilha e o desinteresse da população fizeram a rede sair durante a crise mundial de 2008.

A lista de países que nunca viram um Big Mac é ainda maior: só quatro das 54 nações africanas têm franquias. O McDonald’s tem 35 mil restaurantes em 119 países e territórios. A ONU reconhece 193 países e 17 territórios (a contabilidade é difícil porque há locais com McDonald’s que não são nem uma coisa nem outra, como Porto Rico).

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(No Brasil, são cerca de mil unidades. A rede se estabeleceu em 1979 – a primeira lanchonete foi instalada em Copacabana, no Rio de Janeiro.)

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Seria o McDonald’s o maior império do fast-food? Em valor de mercado, sim. Em 2019, a rede dos arcos dourados foi considerada a marca mais valiosa nesse segmento: US$ 130,4 bilhões. O Starbucks vem em segundo lugar (US$ 45,8 bilhões); em terceiro, o KFC (US$ 17,2 bilhões). Em número de unidades, porém, o campeão é o Subway, com quase 43 mil lanchonetes espalhadas pelo mundo. Haja sanduíche.

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Pergunta de @veiguinhaboy, via Instagram

 

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TAGS:
Alimentação
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