Como foi o primeiro Lollapalooza?

Nesta terça (3), o Lollapalooza Brasil anunciou seu line-up para 2025. A princesa pop punk Olivia Rodrigo, os astros pop de diferentes gerações Justin Timberlake e Shawn Mendes e a estrela do rock dos anos 1990 Alanis Morissette são alguns dos headliners (os principais artistas do evento).

Além deles, os metaleiros matemáticos do Tool e o trio eletrônico Rüfüs Du Sol completam a seção de nomes grandes do pôster. Outros destaques do line-up são os brasileiros da Sepultura, que está em turnê de despedida, e os donos de alguns dos álbuns mais aclamados pela crítica de 2024, como o rapper JPEGMAFIA e a banda irlandesa Fontaines D.C.

O Lollapalooza Brasil acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem. Os ingressos já estão à venda. Por enquanto, só é possível adquirir o passe que dá direito aos três dias de festival. O preço mais barato é R$ 1.390.

O primeiro Lolla no Brasil foi em 2012, no Jockey Club de São Paulo. Ele era mais focado em rock alternativo, com Foo Fighters, Arctic Monkeys e Jane’s Addiction como headliners. Desde então, o evento cresceu, passou para o Autódromo de Interlagos. Em 2024, teve um público de 240 mil pessoas.

Mas o festival não começou no Jockey Club – e nem começou sendo um festival. Vamos conhecer a história do Lollapalooza.

Nômades musicais

A banda Jane’s Addiction começou em 1985, na ensolarada Los Angeles. Eles foram um dos primeiros grupos de rock alternativo dos Estados Unidos a fazer barulho na mídia tradicional e ter bastante sucesso comercial. Mas, em 1991, quando essa bolha underground estava prestes a explodir com o lançamento de Nevermind, o álbum do Nirvana com o bebê na capa, a Jane’s Addiction decidiu pendurar as chuteiras.

A turnê de despedida da banda começou como uma série de shows normal, até que o vocalista Perry Farrell se uniu a empresários musicais para transformar o desfecho do Jane’s Addiction em algo maior: o primeiro festival itinerante Lollapalooza, que contou com 26 dias de evento e aconteceu entre julho e agosto de 1991 nos Estados Unidos e no Canadá.

O nome vem de uma expressão do começo do século 20 que significa algo extraordinário, fora do comum, exceção à regra. E, para a época, essa ideia de festival realmente era diferente de tudo que rolava nos Estados Unidos.

Outras bandas alternativas clássicas, como os góticos Siouxsie and the Banshees, os Violent Femmes, os Nine Inch Nails e até o rapper Ice-T se juntaram à galera da Jane’s Addiction. A banda que começou tudo quase não aguentou até o fim da turnê itinerante: Farrell e o guitarrista Dave Navarro chegaram a se bater em cima do palco durante um show.

A banda acabou em 1991, mas o festival continuou rolando de forma itinerante até 1997. Nessa fase nômade, o Lolla teve line-ups com Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Smashing Pumpkins, Pavement – expulsos do palco por uma plateia que não parava de atirar lama –, Beastie Boys, Sonic Youth, Ramones e vários clássicos da música alternativa, do rock ao rap.

Em 1996, o festival chamou o Metallica para tocar. O público reagiu negativamente ao line-up, já que a banda era muito popular. Na mesma edição, monges shaolin da China também foram atrações do palco principal, quebrando tijolos de concreto com as costas e discursando sobre budismo.

O mercado de música alternativa já não era mais o mesmo na segunda metade da década. Com dificuldades parar achar artistas que fariam sentido como headliners de sua edição de 1998, a organização precisou cancelar o Lollapalooza.

Festival fênix

Depois de ser cancelado em 1998, o festival voltou em 2003 como turnê itinerária para marcar a volta da banda que começou tudo, Jane’s Addiction. No ano seguinte, o line-up ambicioso tinha Pixies, Morrissey, PJ Harvey e Sonic Youth, mas foi cancelado porque vendeu poucos ingressos.

Repensando seu modelo de negócios, o Lollapalooza deixou de ser uma turnê itinerante e fincou raízes em Chicago. O evento de 2005 foi um sucesso, e o festival acontece até hoje no mesmo lugar. Em 2024, o line-up contou com Blink-182, SZA, The Killers, Chappell Roan e Hozier.

O Lolla mudou de estilo e de público nos últimos anos, abrindo os line-ups para artistas mais pop, que provavelmente seriam expulsos do palco com vaias e tomates na década de 1990. O festival também se internacionalizou, com edições no Brasil, Chile, Argentina, Alemanha, França, Suécia e Índia.

Se quiser conhecer melhor a história do festival, dá para assistir uma minissérie documental no Paramount+ sobre a primeira turnê do Lolla e o festival que nasceu depois disso.

