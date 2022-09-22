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Cultura

Conheça as fotos de pets mais engraçadas de 2022

O Comedy Pet Photo Awards premia os cliques mais divertidos do universo dos animais de estimação. Veja quais são os vencedores.

Por Leo Caparroz 22 set 2022, 08h48 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
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 (Kenichi Morinaga/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)
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Conheça as fotos de pets mais engraçadas de 2022 Priorizar nos meus resultados Google

Fotos de bichinhos talvez sejam o único consenso da humanidade. Gatos, cachorros, patos, capivaras… Tanto faz. Se o registro for fofo ou engraçado (não raro, os dois), está valendo.

Foi partindo daí que nasceu o Comedy Pets Photography Awards, que premia as fotos de pets mais engraçadas do mundo. O concurso celebra os animais que nos mantêm “sãos e em boa companhia”. “Por meio do Comedy Pets buscamos promover uma conscientização positiva sobre as questões de bem-estar animal e celebrar a contribuição que os animais de estimação têm em nossas vidas,” diz o site oficial do prêmio.

O Comedy Pets é o irmão caçula de outro prêmio, o Comedy Wildlife Photography Awards, criado em 2014 por dois fotógrafos, Tom Sullam e Paul Joynson-Hicks, e que também usa o humor para chamar a atenção para a conservação dos bichos. O prêmio trabalha em parceria com a Born Free Foundation, uma organização britânica de preservação e direito dos animais.

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(Você pode conferir os últimos vencedores do Comedy Wildlife aqui.)

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Neste ano, a vencedora do Comedy Pets é a fotografia abaixo, tirada pelo fotógrafo japonês Kenichi Morinaga. A foto também venceu na categoria para gatos:

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Intitulada “Boom, Boom”, a foto dos dois gatinhos foi escolhida como vencedora geral e da categoria dos felinos (Kenichi Morinaga/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)
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Com a vitória, Morinaga ganhou 2 mil libras (R$11.500) para gastar como quiser. Além disso, ele pôde destinar 5 mil libras para uma organização de conservação ou bem-estar animal de sua escolha. O fotógrafo optou pela britânica The Cat Welfare Group, que resgata e cuida de gatos abandonados ou de rua, procurando um novo lar para eles.

Em 2022, em parceria com a empresa Animal Friends Pet Insurance, a Comedy Pets doará 10 mil libras para três instituições de caridade que trabalham cuidando e realocando animais abandonados.

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Confira as outras fotos premiadas:

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Categoria “Cães: nossos melhores amigos”:

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(Jose Bayon/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)
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Categoria “Os Poderosos Cavalos”:

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(Radim Filipek/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)

Categoria “Outras Criaturas, grandes ou pequenas”:

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(Stefan Brusius/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)

Categoria “Pets que se parecessem com seus donos”:

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(Judy Nussenblatt/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)

Categoria Júnior: exclusiva para jovens fotógrafos, com 16 anos ou menos.

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(Freya Sharpe/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)

Prêmio da Escolha Popular:

(Pessoas votaram pela internet em suas fotos preferidas entre os finalistas.)

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(Marko Jovanovic/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)

Comedy Pet Team Favourite:

(A foto predileta dos organizadores.)

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(Mehmet Aslan/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)

O concurso separou ainda algumas menções honrosas. Confira na galeria:

1/8 (Jonathan Casey/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)
2/8 (Chris Johnson/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)
3/8 (Sarah Fiona Helme/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)
4/8 (Kenichi Morinaga/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)
5/8 (Beth Noble/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)
6/8 (Karl Goldhamer/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)
7/8 (Lucy Sellors/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)
8/8 (Kazutoshi Ono/Animal Friends Comedy Pets/Divulgação)

 

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TAGS:
Animais de Estimação
cachorros
Fotografia
Gatos
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