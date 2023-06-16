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Sociedade

Conexões: de Charles a Charlinho

Você gosta mais de batata ou de governar? Veja os quatro graus de separação entre o rei da Inglaterra e o personagem do Hermes e Renato.

Por Rafael Battaglia 16 jun 2023, 09h25 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Montagem com retrato do rei Charles III e do personagem Charlinho
 (Montagem/Reprodução)
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1 – Charles III

Montagem com os retratos de Charles II e Charlinho.
(Samir Hussein/Getty Images)

Primogênito da rainha Elizabeth II, assumiu o trono do Reino Unido aos 74 anos. Em 1981, casou-se com Diana Spencer. Diana nasceu em uma nobre família britânica e cresceu ao lado de suas duas irmãs mais velhas (Sarah e Jane) e o irmão caçula…

2 – Charles Spencer

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Retrato de Charles Spencer.
(Amanda Edwards/Getty Images)

Herdou o título de Conde do pai, John Spencer, e tinha Elizabeth II como madrinha. Mas pouco se interessou pela realeza. Formou-se em jornalismo e trabalhou por anos no canal americano NBC. Também colaborou para jornais como The Guardian e The Independent – dois dos periódicos britânicos que publicavam semanalmente as tirinhas de …

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3 – Charles M. Schulz

Retrato de Charles Schulz.
(CBS Photo Archive/Getty Images)

Cartunista americano, criador do Snoopy e de toda a série Peanuts. Ao longo da vida, publicou quase 18 mil tirinhas, que apareceram em mais de 2,5 mil jornais espalhados por 75 países. Seu personagem Charlie Brown inspirou o nome da banda…

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4 – Charlie Brown Jr

Grupo brasileiro de rock que tocou de 1992 a 2013. Quem batizou a banda foi o vocalista Chorão, que teve a ideia depois de atropelar uma barraca de coco com o desenho do personagem de Schulz. Em 2000, o clipe da música “Rubão, o Dono do Mundo” contou com a participação do Hermes e Renato, o grupo de comédia por trás de…

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5 – Charlinho

Retrato de Charlinho.
(Divulgação/Reprodução)
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Menino guerreiro, que gosta de batata e de estudar (mas mais de batata). Em 2021, o personagem (interpretado por Felipe Torres) estrelou uma campanha nacional do McDonald`s focada em… batatas fritas. Vale dizer: sete lojas da rede de lanchonetes atualmente se encontram em propriedades do Crown Estate, entidade que gerencia o patrimônio de US$ 17,7 bilhões da Coroa Britânica – e que, agora, está sob administração do rei Charles.

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