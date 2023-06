Conexões: de Charles a Charlinho

1 – Charles III

Primogênito da rainha Elizabeth II, assumiu o trono do Reino Unido aos 74 anos. Em 1981, casou-se com Diana Spencer. Diana nasceu em uma nobre família britânica e cresceu ao lado de suas duas irmãs mais velhas (Sarah e Jane) e o irmão caçula…

2 – Charles Spencer

Herdou o título de Conde do pai, John Spencer, e tinha Elizabeth II como madrinha. Mas pouco se interessou pela realeza. Formou-se em jornalismo e trabalhou por anos no canal americano NBC. Também colaborou para jornais como The Guardian e The Independent – dois dos periódicos britânicos que publicavam semanalmente as tirinhas de …

3 – Charles M. Schulz

Cartunista americano, criador do Snoopy e de toda a série Peanuts. Ao longo da vida, publicou quase 18 mil tirinhas, que apareceram em mais de 2,5 mil jornais espalhados por 75 países. Seu personagem Charlie Brown inspirou o nome da banda…

4 – Charlie Brown Jr

Grupo brasileiro de rock que tocou de 1992 a 2013. Quem batizou a banda foi o vocalista Chorão, que teve a ideia depois de atropelar uma barraca de coco com o desenho do personagem de Schulz. Em 2000, o clipe da música “Rubão, o Dono do Mundo” contou com a participação do Hermes e Renato, o grupo de comédia por trás de…

5 – Charlinho

Menino guerreiro, que gosta de batata e de estudar (mas mais de batata). Em 2021, o personagem (interpretado por Felipe Torres) estrelou uma campanha nacional do McDonald`s focada em… batatas fritas. Vale dizer: sete lojas da rede de lanchonetes atualmente se encontram em propriedades do Crown Estate, entidade que gerencia o patrimônio de US$ 17,7 bilhões da Coroa Britânica – e que, agora, está sob administração do rei Charles.

