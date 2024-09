Confira 12 filmes e séries que chegam à Netflix em outubro

Outubro já é quase novembro, que já é quase dezembro, que já é quase férias (para os estudantes, pelo menos, rs). Nesse clima de semi-fim-de-ano, já com panetones aparecendo nos mercados, dá para aproveitar para maratonar as estreias da Netflix e os filmes e séries que vão entrar no streaming neste próximo mês. Confira dicas para todos os gostos:

Heartstopper

3ª temporada

A adaptação da HQ LGBTQ+ de Alice Oseman foi um sucesso gigante desde o começo: duas semanas depois do lançamento da primeira temporada, em 2022, a segunda e a terceira já estavam encomendadas. Agora, os protagonistas Charlie e Nick se preparam para o amadurecimento do relacionamento, com mais intimidade – e mais distância. Assista ao teaser da temporada, que sai no dia 3:

O Menino e a Garça

O filme mais recente do mestre do anime, Hayao Miyazaki, agora estará disponível no streaming. O diretor de 83 anos saiu da aposentadoria para trabalhar durante sete anos em O Menino e a Garça, uma linda história sobre um garoto, Mahito, que sai em busca da mãe na companhia de uma garça falante.

A obra, que entra no streaming no dia 7, tem pitadas autobiográficas e mistura diferentes estilos de animação e desenho para, no melhor estilo do Studio Ghibli, encantar qualquer um que esteja assistindo com paisagens criativas e criaturas bizarras e fofinhas, como os warawara.

Também dá para assistir a vários outros filmes do Studio Ghibli lá na Netflix. Que tal um festival de cinema caseiro com os amigos? Eu levo os lencinhos.

Os Quatro da Candelária

A minissérie brasileira é baseada num dos episódios mais tristes da história recente do Brasil: a Chacina da Candelária, em 1993, quando oito jovens inocentes em situação de rua foram mortos por um grupo (que incluia policiais) em frente à Igreja da Candelária. A série ficcional vai focar em quatro crianças vítimas do atentado. Confira o teaser dessa produção nacional, que lança no dia 30:

O Retorno de Simone Biles: Parte 2

A ginasta dos EUA voltou das Olimpíadas de Paris, neste ano, com quatro medalhas. A segunda parte do seu documentário – a primeira já está disponível desde julho, mostrando as dificuldades de ser uma atleta olímpica de alto nível – mostra Biles se preparando para Paris e fazendo sua participação histórica na competição. Dá para assistir e matar a saudade das Olimpíadas a partir do dia 25.

Moonrise Kingdom

Simetria, cores em tom pastel, trilha sonora maravilhosa de músicas dos anos 1960 e 1970 e humor seco e sutil: o estilo do diretor norte-americano Wes Anderson é facilmente reconhecido, e seus críticos gostam de dizer que os filmes são pura forma, sem conteúdo que salve. Mas o segredo dele não está só no trabalho cuidadoso de fotografia e direção de arte, e sim nos sentimentos que seus filmes conseguem comunicar de jeitos criativos e poderosos.

O romance adolescente Moonrise Kingdom, de 2012, fala sobre o que significa crescer e deixar de ser criança para virar adulto. Dá para assistir a partir do dia 15.

Amores Solitários

O longa acompanha Katherine (interpretada pela sempre excelente Laura Dern) e Owen (Liam Hemsworth) num retiro de escritores no Marrocos. A amizade dos dois, enquanto Katherine tenta lutar contra um bloqueio criativo e Owen acompanha a namorada literata, logo deixa de ser amizade. Quer saber mais? Vai ter que esperar o dia 11. Por enquanto, dá para assistir o trailer:

NBA: 5 em Quadra

A série documental acompanha a vida de cinco estrelas do basquete masculino dos EUA, tanto nas quadras quanto fora delas. Jimmy Butler, Anthony Edwards, Domantas Sabonis, Jayson Tatum e LeBron James são os protagonistas da obra que foca na temporada da NBA de 2023-2024. A série completa vai estar disponível no dia 9.

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças

Com direção do francês Michel Gondry e roteiro vencedor de Oscar de Charlie Kaufman, um dos cineastas mais criativos dos últimos 30 anos, o filme de 2004 estrelado por Jim Carrey e Kate Winslet já é um clássico contemporâneo. Se você nunca assistiu, chegou a hora de ver essa ficção científica com amor e drama. Se já viu 500 vezes, você sabe que vai ser bom assistir uma 501ª, já no dia 1°.

Especial de Halloween: Halloween (o filme), O Predador, Pânico 1 e Pânico 2

Se seu momento favorito de outubro é o Halloween, tenho boas notícias: a Netflix vai adicionar vários clássicos de terror ao catálogo para comemorar a data em grande estilo. O Halloween original, de John Carpenter, vai entrar, junto do primeiro Predador e dos dois capítulos iniciais da série Pânico. Dá para fazer uma super-maratona, mas para essa, eu prefiro que vocês não me chamem. O repórter é medroso.

