Megalópolis: entenda os conturbados bastidores do filme de Coppola

Épico futurista

Coppola pensou em Megalópolis no fim dos anos 1970, enquanto gravava Apocalypse Now (1979). Na década seguinte, esboçou um roteiro com mais de 400 páginas. A história se passa num futuro distópico, no qual novas tecnologias se misturam com elementos da Roma Antiga. Em uma Nova York destruída após uma catástrofe, um arquiteto idealista e o prefeito brigam sobre qual seria o destino ideal para a cidade.

Confiança quebrada

Nos anos 1980, Coppola já havia vencido cinco Oscars. Mas poucos em Hollywood confiavam nele. Apocalypse Now havia estourado prazos e orçamentos – e as condições de trabalho colocaram em risco a saúde da equipe. Além disso, seus filmes seguintes fracassaram na bilheteria. Tudo isso, aliado à escala imaginada para Megalópolis, fez com que nenhum estúdio topasse financiar o projeto.

De volta – só que não

Sucessos como O Poderoso Chefão 3 (1990) e Drácula (1992) deram o fôlego financeiro necessário para que Coppola e sua produtora retomassem Megalópolis. Em 2001, ele organizou filmagens em Nova York e reuniões com atores como Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Mas o ataque às Torres Gêmeas interrompeu as gravações e fez o diretor repensar o roteiro, dadas as semelhanças com a tragédia. O projeto voltou à gaveta.

Do próprio bolso

Coppola passou os anos seguintes viajando em busca de inspiração para reescrever a história. Em 2003, por exemplo, visitou Curitiba para entender o urbanismo bem-sucedido da cidade. Em 2021, o cineasta vendeu parte do seu negócio de vinhos (ele e sua família mantinham uma vinícola havia décadas). Com isso, levantou os US$ 120 milhões necessários para viabilizar Megalópolis, cujas gravações terminaram em 2023.

Tretas na reta final

Coppola levou meses até achar um distribuidor – vários executivos de Hollywood acharam o filme “experimental e pouco comercial”. O diretor só conseguiu parceiros na época do Festival de Cannes, em maio. O longa estreou por lá – mas teve uma recepção morna. Como que em resposta, um trailer de Megalópolis destacava críticas equivocadas sobre outros filmes de Coppola. O problema: eram todas citações falsas. O vídeo logo saiu do ar.

