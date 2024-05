Conheça o Homem-Aranha Noir, que vai ganhar série com Nicolas Cage

Fãs de Nicolas Cage, podem comemorar. Nesta terça (14), o ator foi confirmado como protagonista da série live action sobre o Homem-Aranha Noir, personagem que ele dublou na animação Homem-Aranha no Aranhaverso (2018).

A série, que vai se chamar Noir, não é exatamente uma novidade. A produção já havia sido anunciada, e desde fevereiro de 2023 está em desenvolvimento. Mas, até então, não havia certeza de que Cage retornaria ao papel.

Ainda sem data de estreia, Noir será exibida nos EUA pelo streaming MGM+, que pertence à Amazon e, no Brasil, é um canal dentro do Prime Video. Será o primeiro papel regular de Cage na TV. Eis a sinopse oficial:

“Noir contará a história de um investigador particular velho e sem sorte na Nova York dos anos 1930, que é forçado a lidar com o seu passado como o único super-herói da cidade.”

Quem comandará Noir são os showrunners Oren Uziel e Steve Lightfoot (este último encabeçou a série da Marvel O Justiceiro, da Netflix). Também atuarão como produtores Phil Lord e Chris Miller, a dupla por trás de Aranhaverso, além de Amy Pascal, executiva da Sony.

A produção de Noir é uma parceria entre a MGM Amazon Studios com a Sony. É que, embora a Marvel pertença à Disney, é a Sony quem detém os direitos para explorar na TV e no cinema o universo do Homem-Aranha (que possui mais de 900 personagens).

Para manter esse acordo, selado há mais de duas décadas, a Sony precisa continuar explorando a marca (do contrário, ela vai para a Disney). É por isso que há um sem-fim de produções do Aranha, desde ótimos acertos (como a animação Aranhaverso e os filmes estrelados por Tom Holland) a tropeços (caso de Morbius e Madame Teia).

Noir é o segundo projeto da Sony em desenvolvimento pela Amazon. Há também Silk: Spider Society, sobre Cindy Moon, uma americana descendente de coreanos que é mordida pela mesma aranha que deu poderes a Peter Parker. Silk foi anunciada em 2022, mas em fevereiro deste ano todo o time de roteiristas foi substituído. Não há detalhes de quando será a estreia.

Marvel em preto e branco

O Homem-Aranha Noir surgiu em 2009, em uma série especial de quadrinhos chamada Marvel Noir, que reinterpretava a história de personagens consagrados da editora, como Demolidor, Homem de Ferro, Wolverine (e, claro, a do Cabeça de Teia) em um universo alternativo.

Caso você ainda esteja muito perdido: noir é um estilo cinematográfico que atingiu o seu auge entre os anos 1940 e 1950. As principais características são o clima de suspense, a ambientação urbana (em geral, uma perspectiva negativa das cidades) e jogos de luzes e sombras para trazer um grande contraste do claro com o escuro (“noir” significa “preto” em francês).

Além dos filmes noir, essas edições da Marvel também buscaram inspiração nas histórias pulp: contos de aventura, sci-fi e faroeste vendidos em revistinhas baratas, muito populares durante a Grande Depressão dos EUA, nos anos 1930.

É durante esse período de crise econômica, aliás, que a história do Homem-Aranha Noir se desenrola. E ela é um pouco diferente da que você está acostumado.

Peter B. Parker mora em Nova York e ajuda sua tia May a tocar um abrigo para moradores de rua. Quando seu tio Ben é morto por capangas do Duende Verde (uma das grandes figuras do crime da cidade), Peter começa a trabalhar como repórter investigativo no Clarim Diário, sob a tutela do jornalista Ben Urich.

Ao seguir uma pista sobre o Duende, Peter é picado por uma aranha cujo veneno o leva para um plano espiritual. Lá, uma entidade lhe dá poderes aracnídeos, como superforça e a capacidade de lançar teias.

A partir daí, Peter decide vestir chapéu e sobretudo e se tornar um vigilante, investigando criminosos e policiais corruptos.

Além de combater o crime da Nova York dos anos 1930, essa versão Aranha também realizou missões durante a Segunda Guerra Mundial. Em uma delas, diga-se, ele acabou morrendo, mas não demorou muito para ser ressuscitado (algo corriqueiro nas histórias em quadrinhos).

Ao contrário do Homem-Aranha que você está acostumado, o Aranha Noir era bem mais violento no começo da sua carreira, não se importando em usar armas e matar criminosos. Com o tempo, o herói se arrependeu de suas ações e passou a viver amargurado com o seu passado (outra forte característica da linguagem noir).

Fora das páginas, o Aranha Noir já apareceu em videogames, desenhos para TV e, claro, em Aranhaverso. No filme de 2018, ele é uma das versões do herói que se junta a Miles Morales para derrotar o Rei do Crime e restabelecer o equilíbrio do multiverso. Ele também deve dar as caras no próximo filme da saga, se previsão de estreia nos cinemas.

