Festival Nicolas Cage: 7 ótimos filmes estrelados pelo ator para você assistir

Arizona Nunca Mais (1987)

Onde assistir? Star+

Nesta comédia, Hi McDunnough (Cage) é um ex-presidiário que se apaixona por uma policial (Holly Hunter). Os dois se casam, mas não conseguem engravidar. Então decidem roubar o bebê de um ricaço local. Só que as coisas, claro, não saem como planejado. Um dos primeiros trabalhos dos irmãos Joel e Ethan Coen (Fargo, O Grande Lebowski).

Feitiço da Lua (1987)

Onde assistir? MGM (Amazon Prime Video)

A cantora Cher interpreta Loretta, uma viúva prestes a se casar novamente. O problema é que ela acaba se apaixonando pelo seu futuro cunhado, o jovem Ronny (Cage). O estúdio não queria Nicolas no papel, mas Cher (que acabaria levando o Oscar pelo filme) ameaçou abandonar a produção caso não o contratassem.

Despedida em Las Vegas (1995)

Onde assistir? Indisponível

Após perder o emprego, um escritor alcoólatra parte para Las Vegas com um objetivo: morrer de tanto beber. Ao chegar lá, apaixona-se por uma prostituta (Elisabeth Shue). Para o papel, Cage frequentou reuniões dos Alcoólicos Anônimos e contou com um “coach de bebedeira” (o poeta Tony Dingman) no set. Deu certo: ele ganhou o Oscar em 1996. Fique atento para quando o filme voltar a ficar disponível no streaming.

Vivendo no Limite (1999)

Onde assistir? Star+

Acompanha a estressante rotina de um paramédico (Cage), que trabalha à noite nas ruas de Nova York e é assombrado pelas vítimas que não conseguiu salvar. Baseado em um livro homônimo, escrito pelo ex-paramédico Joe Connelly, o filme se passa em apenas três dias – e é (injustamente) um dos menos lembrados de Martin Scorsese.

Adaptação (2002)

Onde assistir? Oldflix e Apple TV+ (para alugar)

O roteirista Charlie Kaufman recebeu a tarefa de adaptar um livro para o cinema. Enfrentou um bloqueio criativo e teve uma ideia: colocar-se como o protagonista da história. É uma viagem metalinguística, que mistura realidade e ficção. “Foi o maior desafio da minha carreira”, disse Cage sobre interpretar Kaufman e seu irmão gêmeo, Donald.

O Homem dos Sonhos (2023)

Onde assistir? Estreia em 28 de março de 2024.

Cage interpreta um professor que passa a aparecer nos sonhos de milhões de pessoas. Feito pela A24, o estúdio-sensação de Hollywood nos últimos anos, o filme recebeu boas críticas lá fora. Assista ao trailer:

