Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 9,90/mês. Preço especial só hoje.
Cultura

Festival Nicolas Cage: 7 ótimos filmes estrelados pelo ator para você assistir

Esqueça as bombas da última década: a filmografia do ator está repleta de joias. Veja onde encontrá-las.

Por Rafael Battaglia 19 dez 2023, 14h50 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h55
Colagem com retrato de Nicolas Cage ao centro, rodeado por ícones de elementos que remetem a filmes e cinema.
 (Arte/Superinteressante)
Continua após publicidade
Festival Nicolas Cage: 7 ótimos filmes estrelados pelo ator para você assistir Priorizar nos meus resultados Google

Arizona Nunca Mais (1987)

Cena do filme Arizona Nunca Mais.
(Reprodução/Divulgação)

Onde assistir? Star+

Nesta comédia, Hi McDunnough (Cage) é um ex-presidiário que se apaixona por uma policial (Holly Hunter). Os dois se casam, mas não conseguem engravidar. Então decidem roubar o bebê de um ricaço local. Só que as coisas, claro, não saem como planejado. Um dos primeiros trabalhos dos irmãos Joel e Ethan Coen (Fargo, O Grande Lebowski).

Feitiço da Lua (1987)

Siga
Continua após a publicidade
Cena do filme Feitiço da Lua.
(Reprodução/Divulgação)

Onde assistir? MGM (Amazon Prime Video)

A cantora Cher interpreta Loretta, uma viúva prestes a se casar novamente. O problema é que ela acaba se apaixonando pelo seu futuro cunhado, o jovem Ronny (Cage). O estúdio não queria Nicolas no papel, mas Cher (que acabaria levando o Oscar pelo filme) ameaçou abandonar a produção caso não o contratassem.

Continua após a publicidade

Despedida em Las Vegas (1995)

Continua após a publicidade
Cena do filme Despedida em Las Vegas.
(Reprodução/Divulgação)

Onde assistir? Indisponível

Após perder o emprego, um escritor alcoólatra parte para Las Vegas com um objetivo: morrer de tanto beber. Ao chegar lá, apaixona-se por uma prostituta (Elisabeth Shue). Para o papel, Cage frequentou reuniões dos Alcoólicos Anônimos e contou com um “coach de bebedeira” (o poeta Tony Dingman) no set. Deu certo: ele ganhou o Oscar em 1996. Fique atento para quando o filme voltar a ficar disponível no streaming.

Continua após a publicidade

Vivendo no Limite (1999)

Cena do filme Vivendo no Limite.
(Reprodução/Divulgação)

Onde assistir? Star+

Continua após a publicidade

Acompanha a estressante rotina de um paramédico (Cage), que trabalha à noite nas ruas de Nova York e é assombrado pelas vítimas que não conseguiu salvar. Baseado em um livro homônimo, escrito pelo ex-paramédico Joe Connelly, o filme se passa em apenas três dias – e é (injustamente) um dos menos lembrados de Martin Scorsese.

Adaptação (2002)

Cena do filme Adaptação.
(Reprodução/Divulgação)

Onde assistir? Oldflix e Apple TV+ (para alugar)

O roteirista Charlie Kaufman recebeu a tarefa de adaptar um livro para o cinema. Enfrentou um bloqueio criativo e teve uma ideia: colocar-se como o protagonista da história. É uma viagem metalinguística, que mistura realidade e ficção. “Foi o maior desafio da minha carreira”, disse Cage sobre interpretar Kaufman e seu irmão gêmeo, Donald.

O Homem dos Sonhos (2023)

SI_458_playlist_abre_dream-scenario
(Reprodução/Divulgação)

Onde assistir? Estreia em 28 de março de 2024.

Cage interpreta um professor que passa a aparecer nos sonhos de milhões de pessoas. Feito pela A24, o estúdio-sensação de Hollywood nos últimos anos, o filme recebeu boas críticas lá fora. Assista ao trailer:

Publicidade
TAGS:
Cinema
Cultura
Filmes
Hollywood
streaming
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e ATÉ 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. No centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico. À direita, capas de revistas como Veja e Hollywood, e uma mulher sorrindo, segurando um cartão de crédito. Uma faixa laranja diagonal informa 1 ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).