De Rhaenyra a Daenerys: um guia rápido por 12 gerações de Targaryens

O texto pode conter spoilers sobre A Casa do Dragão.

O episódio final da segunda temporada da série A Casa do Dragão (ou House of The Dragon, no original) foi exibido no último domingo (4). Nele, Daemon Targaryen coloca a mão em um represeiro (espécie de árvore do continente fictício de Westeros) e tem visões sobre o futuro, vislumbrando o Corvo de Três Olhos enquanto jovem, os Caminhantes Brancos e até mesmo Daenerys Targaryen.

Mas mais importante que isso talvez seja a visão que ele tem de sua esposa, Rhaenyra Targaryen, sentada no Trono de Ferro.

Na mitologia das Crônicas de Gelo e Fogo, os represeiros (que são gigantes, com folhas vermelhas e rostos esculpidos) possuem ligação com os Deuses Antigos, que eram cultuados pelos Filhos da Floresta. Embora os Sete tenham se tornado a religião mais popular de Westeros nos séculos posteriores, algumas pessoas ainda cultuam os Deuses Antigos, especialmente no Norte. Entre esses crentes, é sabido que os represeiros possuem poderes mágicos.

Então é possível dizer que, sim, as visões de Daemon são todas presságios do futuro. Portanto, Rhaenyra será coroada oficialmente e irá governar os seis reinos (nessa época, Dorne ainda não havia dobrado o joelho). Mas essa será apenas uma de muitas etapas que irão conectar a futura rainha à quebradora de correntes Daenerys.

A seguir, nós analisamos a linha sucessória que eventualmente chegará a Daenerys (e aos eventos de Game of Thrones).



Rhaenyra Targaryen

Quando: 129-130 DC (depois da Conquista)

Tetraneta de Aegon, o Conquistador (o Targaryen que unificou Westeros), Rhaenyra sobe ao poder após tomar Porto Real da ala da família que contestava sua sucessão, chamada de “os verdes”. Eles haviam coroado Aegon II como rei, mas a falta de dragões acabou pesando contra os conspiradores. A coroação de Rhaenyra não encerrou a guerra, porém, e seu reinado acabou sendo curto.

Aegon III, o Azarado

Quando: 131-157 DC

Filho de Rhaenyra, foi o sétimo Targaryen a se sentar no Trono de Ferro. Na série, atualmente, Aegon III é um bebê e foi enviado a Pentos junto com seu irmão Viserys para ser mantido protegido. Embora tenha conseguido manter a paz após a guerra civil apelidada de Dança dos Dragões, era um rei triste e solitário, considerado “quebrado” e “morto por dentro” segundo pessoas próximas. Após não ter filhos em seu primeiro matrimônio, casou-se com uma Velaryon e gerou dois futuros reis: Baelor, o Abençoado e Daeron, o Jovem Dragão.

Daeron, o Jovem Dragão

Quando: 157-161 DC

Neto de Rhaenyra, assume o trono aos 14 anos, após a morte do pai. Bonito e carismático, seu maior feito foi ter conseguido, enfim, que o último reino independente de Westeros, Dorne, dobrasse o joelho. Esse evento ficou conhecido como A Submissão de Lançassolar. Apesar disso, parte do povo dornês continuou a se rebelar, o que levou à morte do jovem rei e seu dragão, Blackfyre.

Baelor, o Abençoado

Quando: 161-171 DC

O segundo filho de Rhaenyra com Daemon assumiu o trono após a morte do irmão mais velho. Um homem pio e muito ligado à Fé, ele proibiu a prostituição e não quis consumar o casamento com sua irmã, Daena.

Um de seus grandes feitos foi ter conseguido soltar o primo, Aemon, que havia sido feito refém por Dorne durante a guerra. Para isso, ele andou por um poço de víboras até alcançar a chave que abriria a jaula do primo – reza a lenda que as cobras se curvaram a ele, embora existam relatos de que foi bastante picado. Baelor também deu início à construção do Grande Septo, aquele que Cersei explode na sexta temporada de GOT.

Morreu de fome após jejuar em protesto contra as irmãs, que haviam tido filhos mesmo após ele proibir todas de serem tentadas por prazeres carnais.

Viserys II Targaryen

Quando: 171-172 DC

Como Baelor morreu virgem e sem herdeiros, quem assumiu o trono foi seu tio Viserys, o segundo filho de Rhaenyra. Ele já beirava os 50 quando precisou subir ao Trono de Ferro. Viserys havia sido Mão de três reis: Aegon III, Daeron e Baelor. Morreu apenas um ano depois de assumir e especula-se que tenha sido envenenado pelo próprio filho.

Aegon IV, o Indigno

Quando: 172-184 DC

Foi o décimo primeiro rei Targaryen e é consenso que também um dos piores. Além de talvez ter matado o próprio pai, era um homem corrupto, opressivo e adúltero, que gerou pelo menos dez bastardos ao longo de seu reino. Morreu obeso, sem conseguir andar, em uma cama coberta com as próprias fezes, seus membros putrefatos e cobertos de vermes.

Foi nessa cama, inclusive, que cometeu seu pior ato: antes de morrer, legitimou todos os seus bastardos, o que geraria conflitos para o reino durante décadas.

Daeron II, o Bom

Quando: 184-209 DC

Daeron era o oposto do pai e fez o possível para limpar Porto Real dos corruptos e interesseiros que Aegon IV havia colocado lá. Ele também conseguiu finalizar a adesão de Dorne ao resto de Westeros, pois as revoltas da época de Daeron I e Baelor haviam desfeito a submissão. Fez isso de maneira pacífica: casando-se com uma Martell.

Mas havia outro problema bem maior que Dorne: os bastardos do rei Aegon IV. Um deles, conhecido como Daemon Blackfyre, resolveu reclamar o trono para si, com o apoio de outro bastardo, Aegon Rivers, o Açoamargo. Eles afirmavam que Daeron II não era filho legítimo de Aegon IV (uma mentira que o próprio rei cruel havia espalhado para difamar a esposa).

Na guerra que se seguiu, Daeron teve o apoio de Brynden Rivers, outro bastardo de Aegon. Brynden eventualmente se tornaria o Corvo de Três Olhos, importante para a história de Game of Thrones. Daemon Blackfyre e seus filhos morreram na guerra, enquanto Aegon Rivers fugiu para Essos. Daeron II morreu algum tempo depois, adoecido pela Grande Praga da Primavera.

Aerys I

Quando: 209-221 DC

O primogênito de Daeron II, chamado de Baelor Quebralanças, morreu antes de assumir o trono e seus filhos, Valarr e Matarys Targaryen, foram levados pela praga. O trono então foi para Aerys, o segundo filho homem. Um acadêmico, ele gostava de estudar mistérios e profecias – quem cuidava do reino efetivamente era Brynden Rivers, sua Mão.

Aerys e Brynden precisaram conter a Segunda Rebelião Blackfyre, iniciada por outro Daemon Blackfyre, filho do primeiro. Mais tarde, lidaram com a Terceira Rebelião Blackfyre, liderada por Aegor Rivers e mais um filho do primeiro Daemon, este chamado Haegon. Açoamargo foi capturado e condenado ao exílio na Muralha, onde deveria atuar na Patrulha da Noite, mas conseguiu fugir.

Como Aerys preferia ler do que fazer herdeiros, o trono passou para seu irmão mais novo, Maekar.

Maekar I

Quando: 221-233 DC

Um homem carrancudo e impulsivo, Maekar se provou como guerreiro na primeira e terceira rebeliões Blackfyre. Teve um reinado pacífico, exceto pelos conflitos com a Casa Lothston, causados por sua líder, Lady Danelle Lothston. Dizia-se que ela era uma bruxa que mexia com magia negra, cozinhando crianças e criando morcegos gigantes em seu castelo Harrenhal.

Aegon V, o Improvável

Quando: 233-259 DC

Filho de Maekar, Aegon era “o improvável” porque muitos sucessores ao trono precisaram rodar para ele chegar lá: Daeron, o Bêbado, morreu de uma IST, enquanto Aerion Chamaviva morreu bebendo fogo-vivo, porque acreditava que isso o transformaria num dragão. O filho de Aerion, chamado Maegor, foi um dos reclamantes ao trono, mas um Grande Conselho em 233 DC decidiu que as chances de Maegor se tornar tão ruim quanto o pai eram grandes e descartaram sua candidatura. Finalmente, o terceiro filho homem de Maekar, Aemon, foi desconsiderado por ser meistre e se recusar a quebrar seus votos.

Com isso, sobrou pra Aegon V. Ele lidou com o Levante Peake, que foi uma rebelião dessa casa contra os Targaryen. Também mandou prender por assassinato Brynden Rivers, a Mão do Rei, e conteve a Quarta Rebelião Blackfyre.

Durante a infância, Aegon V foi um escudeiro conhecido como “Egg” e protagonizou a série de novelas O Cavaleiro dos Sete Reinos junto a Sor Duncan, o Alto. Essa história está sendo adaptada pela HBO em uma nova série.

O pai de Aegon, Maekar, também será um personagem importante em O Cavaleiro dos Sete Reinos. Seu terceiro filho, Aemon Targaryen, era o Mestre Aemon, que aconselhava Jon Snow em Game of Thrones.

Jaehaerys II

Quando: 259-262 DC

Só assumiu o trono porque seu irmão mais velho, Duncan Targaryen, quebrou seu noivado para casar com uma plebeia, Jenny. Obrigado a escolher entre a amada e o trono, Duncan preferiu a amada. Jaehaerys foi um rei frágil e seu maior feito foi lidar com a Quinta Rebelião Blackfyre, também chamada de A Guerra dos Reis de Nove Moedas.

Jaehaerys teve dois filhos, Aerys e Rhaella, que ele forçou a se casar porque uma bruxa lhe disse que daquela linhagem viria o príncipe que foi prometido. Morreu de doença após apenas três anos de reinado.

Aerys II, o Rei Louco

Quando: 262-283 DC

Finalmente chegamos ao pai de Daenerys. Aerys enlouqueceu após passar meio ano sequestrado, tornando-se paranoico e cruel. Também virou obcecado por fogo-vivo e gostava de queimar criminosos até a morte. Ele ainda começou a tentar chocar dragões, que já estavam extintos nessa época.

O reinado de Aerys chegou ao fim na Rebelião de Robert, que dá início aos eventos de Game of Thrones. Quando as tropas invadiram o castelo, Jaime Lannister enfiou uma espada no Rei Louco, abrindo espaço para Robert Baratheon virar rei após anos de Targaryens no trono. Seu filho mais velho, Rhaegar, pai secreto de Jon Snow, foi morto na Rebelião, mas os dois mais novos, Viserys e Daenerys, fugiram para Essos. E o resto é história.

