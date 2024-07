“House of the Dragon”: o que é o castelo Harrenhal e por que ele é assombrado

No passado, o maior e mais imponente castelo dos Sete Reinos. Hoje, um lugar destruído e, aparentemente, amaldiçoado. Quem está acompanhando a segunda temporada de House of the Dragon (A Casa do Dragão) já se acostumou com Harrenhal, a fortaleza que está aparecendo em um dos principais núcleos da trama, protagonizado por Daemon Targaryen (Matt Smith).

O castelo também já havia aparecido em Game of Thrones, a primeira série baseada na obra do escritor americano George R. R. Martin. Harrenhal é constantemente lembrado devido à sua localização crucial para estratégias militares, pelo tamanho e arquitetura impressionante e pela história sombria – além, é claro, das lendas e rumores envolvendo magia e assombrações.

Mas onde ele fica, qual o motivo da sua importância e por que é assombrado? Te explicamos aqui.

Onde fica Harrenhal?

Logo ao lado do grande lago chamado “Olho de Deus”, Harrenhal é o maior castelo de Westeros, o continente onde se passam House of the Dragon e a maior parte de Game of Thrones. Ele é localizado nas Riverlands (ou Terras Fluviais), uma região muito fértil e populosa dos Sete Reinos que fica bem no meio do continente, conectando norte e sul, leste e oeste. Por isso mesmo, esse “estado” é sempre alvo das táticas militares quando rola uma guerra neste universo fictício.

Veja a localização do castelo no mapa abaixo, e repare como ele está relativamente perto de King’s Landing (Porto Real) e de Dragonstone (Pedra do Dragão):

Sua história é relativamente recente. Ele foi construído há “apenas” 300 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, e 130 anos antes de House of the Dragon. Seu primeiro lorde foi Harren, o Negro, da poderosa família Hoare, que governava toda a região das Riverlands na época (note que o nome é uma homenagem direta a ele).

Logo depois da sua inauguração, porém, Westeros foi invadida por Aegon, o Conquistador, uma figura lendária da história desse mundo. Ele foi o primeiro Targaryen a conquistar e unificar os Sete Reinos sob seu domínio, dando início à dinastia que daria origem a Rhaenyra e Daenerys Targaryen.

No mesmo dia que Harren terminou de construir a enorme e impenetrável fortaleza – a maior já vista no continente – Aegon chegou para tomar o castelo. Como o nobre não se submeteu ao conquistador, o Targaryen destruiu Harrenhal com o fogo do seu dragão lendário, Balerion, matando toda a família Hoare, que foi definitivamente extinta. É por isso que, quando vemos Harrenhal nas séries, ele está totalmente destruído. Até as pedras das muralhas acabaram derretendo diante da força impressionante do fogo de dragão.

Desde que a família Hoare sumiu do mapa, o castelo foi dado a várias outras famílias nobres, passando de mão em mão. Na época de House of the Dragon, é a família Strong que detém a posse da propriedade. Mais especificamente, Larys Strong (Matthew Needham) é o novo lorde, após um incêndio (provavelmente criminoso) matar seu pai e irmão. Larys, porém, não mora lá – ele é membro do conselho da facção verde em King’s Landing (Porto Real).

O controle efetivo do castelo está nas mãos do seu tio-avô, Simon Strong (Simon Russell Beale), até que Daemon Targaryen chega e conquista o local sem dificuldade. Harrenhal é citado pelos dois lados como crucial para se vencer a guerra civil que se desenha entre as duas facções da família Targaryen, mas é tomado primeiro pelos negros.

Logo depois, porém, Daemon começa a ser atormentado por visões e sonhos esquisitos. O castelo é amaldiçoado?

A Maldição de Harrenhal

A fama da maldição do castelo é antiga. Ao longo dos séculos, as famílias que passaram a ter seu controle tiveram quase sempre finais trágicos.

Parte do problema, é claro, remete à conquista de Aegon, e a todos que foram assados vivos quando o Targaryen queimou o castelo. Há rumores que as almas ainda assombram o local.

Mas não só: o local parece ter ligação com a magia dos chamados deuses antigos e das árvores represeiros.

Vamos relembrar: Westeros possui duas religiões principais. A Fé dos Sete, ou deuses novos, é cultuada na maior parte do continente, através dos seus septos que lembram igrejas e seus septões que são como padres/pastores. Nessa crença, há um único deus que se apresenta com sete faces, como Pai, Mãe, Guerreiro e o Estranho (a Morte).

Os deuses antigos, porém, ainda são cultuados em alguns locais, especialmente no norte. Eles são ligados à natureza e às árvores represeiros, que possuem rostos desenhados nelas. A magia relacionada a eles é a que vemos com o personagem Bran Stark, por exemplo, envolvendo telepatia e possessão e os filhos da floresta, criaturas místicas que estão quase extintas.

Harrenhal é ligado a essa magia porque, para ser construído, muitas dessas árvores sagradas foram destruídas na região – o que, alguns argumentam, amaldiçoou o castelo.

Em House of the Dragon, ainda há a presença de Alys Rivers (Gayle Rankin), uma personagem misteriosa, que aparentemente tem ligação com magia e bruxaria. Sua participação nessa suposta maldição, porém, ainda é incerta. Veremos.

Vemos o castelo também em Game of Thrones, que se passa séculos depois de House of the Dragon. Nessa época, o dono do castelo é o Mindinho (Littlefinger), embora ele não more lá. Arya Stark passa alguns episódios na fortaleza também durante sua jornada.

