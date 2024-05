Depois de Fallout: 6 outras adaptações de games que vão estrear nas telas

Foram anos de sofrimento, com adaptações de videogame tenebrosas como Resident Evil e Mortal Kombat, até finalmente o jogo (rs) começar a mudar. Sucessos como a animação do Super Mario Bros e as séries The Last of Us e Fallout provaram que é possível, sim, transformar um jogo em um bom filme ou série.

Pensando nisso, a Super reuniu as próximas adaptações que devem estrear nos próximos anos e quem prometer dar continuidade à boa safra. Confira:

Borderlands

Após alguns anos em produção, a estreia da adaptação da série de games Borderlands finalmente vai acontecer. A franquia de jogos de tiro em primeira pessoa, desenvolvida pela Gearbox Software, se passa no futuro, em um planeta desolado e infestado de criaturas chamado Pandora.

O filme é dirigido e coescrito por Eli Roth (do terror O Albergue), e conta um com elenco de peso nos papéis dos personagens mais famosos dos jogos. Cate Blanchett interpreta a caçadora de recompensas Lilith, Kevin Hart é o soldado Roland, Jack Black dubla o robô Claptop e Jamie Lee Curtis é a Dra. Patricia Tannis.

Com um trailer apresentando um cenário como se fosse uma mistura de Mad Max com Guardiões da Galáxia, o filme tem previsão de estreia para 9 de agosto.

Minecraft – O Filme

O famoso jogo dos blocos de construção, que virou uma grande febre na última década, também ganhará uma adaptação para o cinema.

Ainda não há detalhes do roteiro. Minecraft, afinal, é um jogo de mundo aberto, que te incentiva a explorar e criar a sua própria história. O filme será dirigido por Jared Hess, mais conhecido por Nacho Libre, comédia estrelada por Jack Black.

Black, aliás, vai estrelar Minecraft ao lado de Jason Momoa (Aquaman), Emma Myers (da série Wandinha), e Danielle Brooks (do novo A Cor Púrpura). Especula-se que o filme terá algumas peças musicais.

Ainda não há nenhuma imagem oficial do filme, mas sua estreia está marcada para 4 de Abril de 2025.

Horizon Zero Dawn

Após o sucesso de adaptações como os live-actions do mangá One Piece e do desenho Avatar: A Lenda de Aang, a Netflix também terá uma adaptação de um grande game para chamar de sua (as desastrosas adaptações de Resident Evil a gente finge que não existiram).

Um dos maiores jogos exclusivos do PlayStation 4, Horizon Zero Dawn segue a jornada da caçadora Aloy, em um mundo pós-apocalíptico futurista habitado por dinossauros robóticos e outras criaturas mecânicas gigantes.

Apesar da série ter sido anunciada lá em 2022, ela ainda segue em produção. Nenhum nome do elenco nem data de lançamento foram anunciadas, mas sabe-se que ela será comandada por Steve Blackman, o criador da série Umbrella Academy, da Netflix.

God of War

Horizon não será o único jogo clássico da Sony a ganhar uma adaptação. O estúdio anunciou que a saga de Kratos contra os deuses mitológicos também ganhará as telinhas.

Adaptar God of War, uma franquia que começou em 2005, esteve em discussão há muito tempo. Mas foi só em 2022 que a Sony finalmente deu sinal verde para o desenvolvimento da série. Em uma parceria com a Amazon Studios (do recente Fallout), a produção será comandada por Rafe Judkins (A Roda do Tempo).

Nos jogos, você está no papel do humano Kratos, que está em uma cruzada de vingança contra os deuses gregos. No anúncio da Amazon, a empresa usou a imagem da versão mais recente do game, que aborda a mitologia nórdica. Ainda não se sabe se a série irá adaptar esse período ou a história dos primeiros jogos com Zeus, Hades e cia..

A série ainda se encontra nos estágios iniciais de produção, sem qualquer anúncio do elenco ou previsão de lançamento.

The Legend of Zelda

. Aclamada com uma das maiores séries de jogos de todos os tempos, The Legend of Zelda, acompanha o herói Link e a princesa Zelda na missão de tirar o reino de Hyrule das mãos do grande vilão Ganondorf.

O filme foi anunciado após o grande sucesso de bilheteria de Mario, com a produção sendo uma parceria entre a Nintendo com a Sony. O filme também está nos processos iniciais de produção, mas já tem um diretor escolhido para comandar a empreitada: Wes Ball, diretor da trilogia Maze Runner e do próximo filme da série Planeta dos Macacos.

BioShock

A Netflix também anunciou a produção de um filme da série de jogos steampunk BioShock. O game retrofuturista se passa num cenário aquático, com elementos de ficção científica, crítica social e até mesmo terror. Nos três jogos da franquia, o jogador controla o personagem em um modo de tiro em primeira pessoa.

O filme foi anunciado pela Netflix em 2022 e, apesar de ainda não ter data de quando chegará a plataforma, já teve o diretor e roteirista anunciados. São eles, respectivamente, Francis Lawrence, diretor da série de filmes Jogos Vorazes, e Michael Green (de Blade Runner 2049 e Logan).

Essa lista é apenas a ponta do iceberg. Nos próximos anos, o cinema e a TV irão receber uma avalanche de adaptações de games, como Metal Gear Solid, Ghost of Tsushima, Gears of War, Death Stranding, além do novo filme da série Street Fighter e a animação de Tomb Raider. Isso tudo sem falar das continuações, como Sonic 3, Five Nights at Freddy’s 2 e Mortal Kombat 2.

Te cuida, Marvel.

