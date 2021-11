Disney+ Day: saiba quais foram os principais anúncios do evento

Nesta sexta (12), o Disney+ anunciou boa parte dos seus próximos lançamentos durante o Disney+ Day, um dia especial de anúncios nas redes sociais do streaming. A plataforma divulgou cartazes, trailers e vídeos de bastidores das futuras estreias de Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e, claro, Disney.

Como parte do Disney+ Day, chegam ao catálogo da plataforma os filmes Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Jungle Cruise, além da série Entre Laços, primeiro conteúdo da América Latina feito exclusivamente para o Disney+ e que mistura comédia musical e viagem no tempo.

Na lista abaixo, reunimos as principais novidades anunciadas. Confira:

1) As novas séries da Marvel

Haja tempo disponível: durante o Disney+ Day, a Marvel apresentou nada menos que 14 produções, entre anúncios inéditos, sequências confirmadas e teasers de séries previamente anunciadas.

Vamos começar com os inéditos. Agatha: House of Darkness contará a história da feiticeira interpretada por Kathryn Hahn e que foi apresentada em WandaVision. Jac Schaefer, que foi produtora-executiva de WandaVision, também ficará a cargo da nova série.

Echo será uma série sobre Maya Lopez (Alaqua Cox), uma heroína surda com a habilidade de copiar o movimento dos seus oponentes. A personagem ainda não apareceu no MCU – sua estreia acontecerá na série do Gavião Arqueiro, que chega ao Disney+ em 24 de novembro. Vale dizer que, nas HQs, personagens como o Rei do Crime e o Demolidor têm ligação com o passado de Maya – o que aumenta as expectativas para a aparição de ambos.

No campo das animações, Homem-Aranha: Ano do Calouro mostrará o começo da jornada do Peter Parker do MCU para se tornar o herói aracnídeo; o destaque fica por conta do estilo do desenho, que deve remeter às primeiras HQs do Cabeça de Teia. Já Marvel Zombies vai reinventar o Universo Marvel com a história de um grupo de heróis lutando contra uma ameaça que transforma todos em zumbis. Sim, a mesma premissa do quinto episódio de What If…? (cuja segunda temporada, por sinal, foi confirmada).

A animação Ironheart, sobre a inventora prodígio Riri Williams, a série de curtas I am Groot e o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia ganharam novos cartazes. Já Cavaleiro da Lua, She Hulk, Ms. Marvel e Invasão Secreta ganharam seus primeiros (e breves) teasers. É possível ver as primeiras imagens de Oscar Isaac como Marc Spector, Tatiana Maslany como a advogada Jennifer Walters (inclusive, em um diálogo com o Hulk de Mark Ruffalo), a jovem Kamala Khan (Iman Vellani) e Nick Fury (Samuel L. Jackson) com uma barba toda grisalha.

Todas essas cenas estão no especial de 15 minutos que o Marvel Studios preparou para o Disney+ Day – e que está disponível na plataforma de streaming. Mas não se empolgue: a primeira metade do vídeo é uma retrospectiva das séries do MCU que já saíram. Se quiser, pode avançar sem culpa.

2) O documentário sobre o Boba Fett, de Star Wars

Você sabe o nome dele. Conheça sua história. Por Baixo do Capacete: O Legado de Boba Fett, um Especial Original. Assista agora. Só no #DisneyPlus. pic.twitter.com/4BKuhVx5vr — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) November 12, 2021

O Boba Fett é um sucesso inesperado. Na trilogia original de Star Wars, o personagem tem apenas cinco minutos de tela e poucas linhas de diálogo. Mas a breve aparição foi o suficiente para que ele ganhasse uma legião de fãs nos anos seguintes.

Uma parte do sucesso se deve, claro, ao mistério em torno dos caçadores de recompensa – a outra, provavelmente, é pela armadura maneira. Seja como for, o fascínio por Fett inspirou diversas histórias paralelas dentro do universo expandido da saga – um movimento que culminou com a série The Mandalorian (2019-), na qual Boba (spoiler) faz uma participação na segunda temporada.

Em 20 minutos, Por Trás do Capacete: O Legado de Boba Fett mergulha nos bastidores da criação do personagem – e serve como aquecimento para O Livro de Boba Fett, série que estreia em 29 de dezembro e que mostrará o mercenário de volta a Tatooine assumindo os negócios ilegais que, um dia, pertenceram a Jabba, o Hutt.

3) Mais detalhes sobre a série do Obi-Wan Kenobi

Prevista para estrear em 2022, Obi-Wan Kenobi mostrará o que aconteceu após os eventos de A Vingança dos Sith, quando o jedi entrega Luke para a família Skywalker e passa a viver escondido em Tatooine.

No Disney+, é possível assistir a um breve vídeo em que o ator Ewan McGregor e a diretora Deborah Chow dão mais detalhes sobre a produção. Dura apenas um minuto, mas dá para conferir algumas artes conceituais. Uma delas, inclusive, sugere um novo combate entre Obi-Wan e Darth Vader, que será novamente interpretado por Hayden Christensen.

4) O retorno da animação clássica dos X-Men

Também sentimos sua falta. Vemos vocês em 2023 em episódios novos. 🥲 #XMen97 #DisneyPlusDay pic.twitter.com/S7a5ZJ9gJQ Continua após a publicidade — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) November 12, 2021

Um dos trunfos do Disney+ é o vasto acervo de antigas produções da Disney (e da Fox, comprada em 2017 pela empresa do Mickey). E uma das maiores pérolas é, sem dúvida, a série animada dos X-Men dos anos 1990, exibida no Brasil pela Globo.

Em 2023, a plataforma lançará uma nova leva de episódios da equipe de mutantes que dará sequência à linha do tempo do antigo desenho. Ela recebeu o nome de X-Men ’97, uma referência aos anos em que a série foi feita (1992-1996). Ainda não há detalhes da história nem do estilo da animação, apenas uma brincadeira com o meme do Wolverine saudosista.

Convenhamos: era o único jeito de fazer esse anúncio.

5) A série original da Pixar

⚾ Confira a primeira arte da nova Série Original da Pixar: Win or Lose. Em 2023, só no #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/BcewvjE4t4 — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) November 12, 2021

De todos os braços da plataforma, a Pixar talvez tenha sido a mais tímida nesse Disney+ Day. Ainda assim, o anúncio da primeira série animada de longa duração do estúdio de Toy Story, Divertidamente e cia. não poderia passar batido.

Win or Lose (“Vencer ou Perder”, em inglês) contará a história de um time de softball de um colégio que se prepara para o jogo do campeonato. Cada episódio terá 20 minutos e contará a mesma história sob a perspectiva de um personagem diferente. A estreia está prevista para 2023.

Além dela, a Pixar também apresentou as primeiras artes conceituais de Carros na Estrada, série derivada de Carros que estreia em 2022 e mostrará Relâmpago McQueen e Mate em uma viagem pelos EUA.

Veja as imagens divulgadas:

🛻 Liguem os motores que Relâmpago McQueen e Mate estão de volta na nova Série Original: Cars on the Road. Em 2022, só no #DisneyPlus. #DisneyPlusDay. pic.twitter.com/ZiWku5BubZ — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) November 12, 2021

6) As produções derivadas da Disney

Vem aí a série musical #Tiana, dirigida e escrita por Stella Meghie. A série acompanha a recém-coroada Princesa da Maldônia em uma nova aventura, mas seu passado em Nova Orleans não ficou para trás. 👑 Em 2023, só no #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/Y7MfrSRN6N — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) November 12, 2021

Os fãs de A Princesa e o Sapo (2010) têm motivos de sobra para ficarem ansiosos. Em 2023, o Disney+ lançará Tiana, série musical que mostrará Tiana em uma grande aventura como a recém-coroada Princesa de Maldonia. Ao mesmo tempo, ela precisará lidar com um assunto não resolvido do seu passado em Nova Orleans.

Tiana é apenas uma das várias produções derivadas anunciadas no Disney+ Day. Entre remakes e spin-offs, vale destacar Zootopia+, série de curtas do universo de Zootopia (2016); Baymax, focada no simpático robô de Operação Big Hero (2016), Desencantada, sequência de Encantada (2007) estrelada por Amy Adams; e Abracadabra 2, continuação do longa de 1992. Ufa.

7) Will Smith e Darren Aronofsky em um documentário do National Geographic

Uma parceria entre Will Smith e o diretor Darren Aronofsky (Cisne Negro, Mãe!) no cinema já seria interessante por si só. Mas o que chama atenção aqui é que eles uniram forças para viajar o mundo em uma nova série do National Geographic.

Em seis episódios, Bem-vindos à Terra explorará os confins do planeta em busca de lugares inóspitos, paisagens e animais fascinantes. Vai ter Will Smith no deserto, Will Smith no fundo do mar, Will Smith na encosta de um vulcão e Will Smith explorando geleiras. Irresistível.

O Disney+ Day trouxe também os cinco primeiros episódios da segunda temporada da ótima O Mundo Segundo Jeff Goldblum – os cinco restantes entrarão na plataforma no ano que vem.

Também em 2022 estreia Sem Limites, mais uma produção do National Geographic com um astro de Hollywood. Desta vez, Chris Hemsworth viajará o mundo para (veja só) testar e discutir os limites do corpo humano. Você pode assistir ao trailer aqui.