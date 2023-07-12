Emmy 2023: Onde assistir às séries indicadas
A premiação ocorre no dia 18 de setembro. Até lá, veja onde maratonar as séries que devem levar estatuetas
A Academia de Artes & Ciências Televisivas anunciou hoje (12) os indicados ao Emmy 2023. Succession lidera as indicações para série dramática, disputando todas as sete categorias da premiação. Já em série de comédia, O Urso e Ted Lasso empatam o placar, concorrendo em seis categorias cada um. Em minisséries, o coreano Treta também está indicado para todas as sete categorias.
A premiação ocorre no dia 18 de setembro. Abaixo, listamos as séries e minisséries que estão disponíveis nas plataformas de streaming do Brasil. Agora é só maratonar.
SÉRIES DE DRAMA
Succession
- Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator em série de drama; Melhor atriz em série de drama; Melhor ator coadjuvante em série de drama; Melhor atriz coadjuvante em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
- Onde assistir? HBO Max
The White Lotus
- Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator coadjuvante em série de drama; Melhor atriz coadjuvante em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
- Onde assistir? HBO Max
House of the Dragon
- Indicações: Melhor série de drama
- Onde assistir? HBO Max
The Last of Us
- Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator em série de drama; Melhor atriz em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
- Onde assistir? HBO Max
Better Call Saul
- Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator em série de drama; Melhor atriz coadjuvante em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
- Onde assistir? Netflix
The Crown
- Indicações: Melhor série de drama; Melhor atriz coadjuvante em série de drama
- Onde assistir? Netflix
Andor
- Indicações: Melhor série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
- Onde assistir? Disney+
The Old Man
- Indicações: Melhor ator em série de drama
- Onde assistir? Star+
O Conto da Aia
- Indicações: Melhor atriz em série de drama
- Onde assistir? Globoplay
A Diplomata
- Indicações: Melhor atriz em série de drama
- Onde assistir? Netflix
Yellowjackets
- Indicações: Melhor série de drama; Melhor atriz em série de drama
- Onde assistir? Paramount+
https://www.youtube.com/watch?v=yJD2wpq2za8
Mal de Família
- Indicações: Melhor atriz em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
- Onde assistir? Apple TV+
SÉRIES DE COMÉDIA
Wandinha
- Indicações: Melhor série de comédia; Melhor atriz em série de comédia; Melhor direção em série de comédia;
- Onde assistir? Netflix
O Urso
- Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia
- Onde assistir? Star+
Ted Lasso
- Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia
- Onde assistir? Apple TV+
Barry
- Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia
- Onde assistir? HBO Max
Abbott Elementary
- Indicações: Melhor série de comédia; Melhor atriz em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
- Onde assistir? Star+
Only murders in the building
- Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia
- Onde assistir? Star+
The Marvelous Mrs. Maisel
- Indicações: Melhor série de comédia; Melhor atriz em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia
- Onde assistir? Amazon Prime Video
Falando a Real
- Indicações: Melhor ator em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
- Onde assistir? Apple TV+
Disque Amiga para Matar
- Indicações: Melhor atriz em série de comédia
- Onde assistir? Netflix
The Other Two
- Indicações: Melhor roteiro em série de comédia
- Onde assistir? HBO Max
MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU FILME PARA TV
Daisy Jones and the Six
- Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
- Onde assistir? Amazon Prime Video
Treta
- Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor ator em minissérie ou filme para a TV; Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV; Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV; Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
- Onde assistir? Netflix
https://www.youtube.com/watch?v=0wI9TG1xA3o
Enxame
- Indicações: Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV
- Onde assistir? Amazon Prime Video
George e Tammy
- Indicações: Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor ator em minissérie ou filme para a TV
- Onde assistir? Paramount+
https://www.youtube.com/watch?v=DjrEeuQ5838
A Nova Vida de Toby
- Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV; Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV; Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
- Onde assistir? Star+
Dahmer: Um Canibal Americano
- Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor ator em minissérie ou filme para TV; Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV; Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
- Onde assistir? Netflix
Bem-Vindos ao Clube da Sedução
- Indicações: Melhor ator em minissérie ou filme para TV; Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
- Onde assistir? Star+
Black Bird
- Indicações: Melhor ator em minissérie ou filme para TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
- Onde assistir? Apple TV+
Obi-Wan Kenobi
- Indicações: Melhor minissérie ou antologia
- Onde assistir? Disney+
Amor e Morte
- Indicações: Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
- Onde assistir? HBO Max