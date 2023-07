Emmy 2023: Onde assistir às séries indicadas

A Academia de Artes & Ciências Televisivas anunciou hoje (12) os indicados ao Emmy 2023. Succession lidera as indicações para série dramática, disputando todas as sete categorias da premiação. Já em série de comédia, O Urso e Ted Lasso empatam o placar, concorrendo em seis categorias cada um. Em minisséries, o coreano Treta também está indicado para todas as sete categorias.

A premiação ocorre no dia 18 de setembro. Abaixo, listamos as séries e minisséries que estão disponíveis nas plataformas de streaming do Brasil. Agora é só maratonar.

SÉRIES DE DRAMA

Succession

Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator em série de drama; Melhor atriz em série de drama; Melhor ator coadjuvante em série de drama; Melhor atriz coadjuvante em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama

Onde assistir? HBO Max

The White Lotus

Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator coadjuvante em série de drama; Melhor atriz coadjuvante em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama

Onde assistir? HBO Max

House of the Dragon

Indicações: Melhor série de drama

Onde assistir? HBO Max

The Last of Us

Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator em série de drama; Melhor atriz em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama

Onde assistir? HBO Max

Better Call Saul

Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator em série de drama; Melhor atriz coadjuvante em série de drama; Melhor roteiro em série de drama

Onde assistir? Netflix

The Crown

Indicações: Melhor série de drama; Melhor atriz coadjuvante em série de drama

Onde assistir? Netflix

Andor

Indicações: Melhor série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama

Onde assistir? Disney+

The Old Man

Indicações: Melhor ator em série de drama

Onde assistir? Star+

O Conto da Aia

Indicações: Melhor atriz em série de drama

Onde assistir? Globoplay

A Diplomata

Indicações: Melhor atriz em série de drama

Onde assistir? Netflix

Yellowjackets

Indicações: Melhor série de drama; Melhor atriz em série de drama

Onde assistir? Paramount+

Mal de Família

Indicações: Melhor atriz em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama

Onde assistir? Apple TV+

SÉRIES DE COMÉDIA

Wandinha

Indicações: Melhor série de comédia; Melhor atriz em série de comédia; Melhor direção em série de comédia;

Onde assistir? Netflix

O Urso

Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia

Onde assistir? Star+

Ted Lasso

Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia

Onde assistir? Apple TV+

Barry

Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia

Onde assistir? HBO Max

Abbott Elementary

Indicações: Melhor série de comédia; Melhor atriz em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Onde assistir? Star+

Only murders in the building

Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia

Onde assistir? Star+

The Marvelous Mrs. Maisel

Indicações: Melhor série de comédia; Melhor atriz em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia

Onde assistir? Amazon Prime Video

Falando a Real

Indicações: Melhor ator em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Onde assistir? Apple TV+

Disque Amiga para Matar

Indicações: Melhor atriz em série de comédia

Onde assistir? Netflix

The Other Two

Indicações: Melhor roteiro em série de comédia

Onde assistir? HBO Max

MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU FILME PARA TV

Daisy Jones and the Six

Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; ​​Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV

Onde assistir? Amazon Prime Video

Treta

Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor ator em minissérie ou filme para a TV; Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV; Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV; ​​Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV

Onde assistir? Netflix

Enxame

Indicações: Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV

Onde assistir? Amazon Prime Video

​​​​George e Tammy

Indicações: Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor ator em minissérie ou filme para a TV

Onde assistir? Paramount+

A Nova Vida de Toby

Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV; Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV; ​​Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV

Onde assistir? Star+

Dahmer: Um Canibal Americano

Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor ator em minissérie ou filme para TV; Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV; ​​Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV

Onde assistir? Netflix

Bem-Vindos ao Clube da Sedução

Indicações: Melhor ator em minissérie ou filme para TV; ​​Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV

Onde assistir? Star+

Black Bird

Indicações: Melhor ator em minissérie ou filme para TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV

Onde assistir? Apple TV+

​​Obi-Wan Kenobi

Indicações: Melhor minissérie ou antologia

Onde assistir? Disney+

Amor e Morte

Indicações: Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV

Onde assistir? HBO Max

