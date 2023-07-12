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Cultura

Emmy 2023: Onde assistir às séries indicadas

A premiação ocorre no dia 18 de setembro. Até lá, veja onde maratonar as séries que devem levar estatuetas

Por Maria Clara Rossini 12 jul 2023, 15h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Montagem de fotos com cenas da série Succession, The bear e Beef.
 (IMDb/Montagem sobre reprodução)
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Emmy 2023: Onde assistir às séries indicadas Priorizar nos meus resultados Google

A Academia de Artes & Ciências Televisivas anunciou hoje (12) os indicados ao Emmy 2023. Succession lidera as indicações para série dramática, disputando todas as sete categorias da premiação. Já em série de comédia, O Urso e Ted Lasso empatam o placar, concorrendo em seis categorias cada um. Em minisséries, o coreano Treta também está indicado para todas as sete categorias.

A premiação ocorre no dia 18 de setembro. Abaixo, listamos as séries e minisséries que estão disponíveis nas plataformas de streaming do Brasil. Agora é só maratonar.

SÉRIES DE DRAMA

Succession

  • Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator em série de drama; Melhor atriz em série de drama; Melhor ator coadjuvante em série de drama; Melhor atriz  coadjuvante em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
  • Onde assistir? HBO Max
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    The White Lotus

    Siga
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    • Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator coadjuvante em série de drama; Melhor atriz coadjuvante em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
    • Onde assistir? HBO Max

      House of the Dragon

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      • Indicações: Melhor série de drama
      • Onde assistir? HBO Max

        The Last of Us

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        • Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator em série de drama; Melhor atriz em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
        • Onde assistir? HBO Max

          Better Call Saul

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          • Indicações: Melhor série de drama; Melhor ator em série de drama; Melhor atriz coadjuvante em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
          • Onde assistir? Netflix

            The Crown

            • Indicações: Melhor série de drama; Melhor atriz coadjuvante em série de drama
            • Onde assistir? Netflix

              Andor

              • Indicações: Melhor série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
              • Onde assistir? Disney+

                The Old Man

                • Indicações: Melhor ator em série de drama
                • Onde assistir? Star+

                  O Conto da Aia

                  • Indicações: Melhor atriz em série de drama
                  • Onde assistir? Globoplay

                    A Diplomata

                    • Indicações: Melhor atriz em série de drama
                    • Onde assistir? Netflix

                      Yellowjackets

                      • Indicações: Melhor série de drama; Melhor atriz em série de drama
                      • Onde assistir? Paramount+

                        https://www.youtube.com/watch?v=yJD2wpq2za8

                        Mal de Família

                        • Indicações: Melhor atriz em série de drama; Melhor direção em série de drama; Melhor roteiro em série de drama
                        • Onde assistir? Apple TV+

                          SÉRIES DE COMÉDIA

                          Wandinha

                          • Indicações: Melhor série de comédia; Melhor atriz em série de comédia; Melhor direção em série de comédia; 
                          • Onde assistir? Netflix

                            O Urso

                            • Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia
                            • Onde assistir? Star+

                              Ted Lasso

                              • Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia
                              • Onde assistir? Apple TV+

                                Barry

                                • Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia
                                • Onde assistir? HBO Max

                                  Abbott Elementary

                                  • Indicações: Melhor série de comédia; Melhor atriz em série de comédia; Melhor ator coadjuvante em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
                                  • Onde assistir? Star+

                                    Only murders in the building

                                    • Indicações: Melhor série de comédia; Melhor ator em série de comédia; Melhor roteiro em série de comédia
                                    • Onde assistir? Star+

                                      The Marvelous Mrs. Maisel

                                      • Indicações: Melhor série de comédia; Melhor atriz em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia; Melhor direção em série de comédia
                                      • Onde assistir? Amazon Prime Video

                                        Falando a Real

                                        • Indicações: Melhor ator em série de comédia; Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
                                        • Onde assistir? Apple TV+

                                          Disque Amiga para Matar

                                          • Indicações: Melhor atriz em série de comédia
                                          • Onde assistir? Netflix

                                            The Other Two

                                            • Indicações: Melhor roteiro em série de comédia
                                            • Onde assistir? HBO Max

                                              MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU FILME PARA TV

                                              Daisy Jones and the Six

                                              • Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; ​​Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
                                              • Onde assistir? Amazon Prime Video

                                                Treta

                                                • Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor ator em minissérie ou filme para a TV; Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV; Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV; ​​Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
                                                • Onde assistir? Netflix

                                                  https://www.youtube.com/watch?v=0wI9TG1xA3o

                                                  Enxame

                                                  • Indicações: Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV
                                                  • Onde assistir? Amazon Prime Video

                                                    ​​​​George e Tammy

                                                    • Indicações: Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor ator em minissérie ou filme para a TV
                                                    • Onde assistir? Paramount+

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=DjrEeuQ5838

                                                      A Nova Vida de Toby

                                                      • Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor atriz em minissérie ou filme para TV; Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV; Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para a TV; ​​Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
                                                      • Onde assistir? Star+

                                                        Dahmer: Um Canibal Americano

                                                        • Indicações: Melhor minissérie ou antologia; Melhor ator em minissérie ou filme para TV; Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para a TV; ​​Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
                                                        • Onde assistir? Netflix

                                                          Bem-Vindos ao Clube da Sedução

                                                          • Indicações: Melhor ator em minissérie ou filme para TV; ​​Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
                                                          • Onde assistir? Star+

                                                            Black Bird

                                                            • Indicações: Melhor ator em minissérie ou filme para TV; Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
                                                            • Onde assistir? Apple TV+

                                                              ​​Obi-Wan Kenobi

                                                              • Indicações: Melhor minissérie ou antologia
                                                              • Onde assistir? Disney+

                                                                Amor e Morte

                                                                • Indicações: Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV
                                                                • Onde assistir? HBO Max
                                                                Publicidade
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                                                                Goread

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                                                                Capricho

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                                                                ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

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