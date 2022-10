House of the Dragon: Um guia dos dragões que aparecem na série

4 out 2022, 17h52

Por Maria Clara Rossini 4 out 2022, 17h52

Atenção: este texto contém spoilers do sétimo episódio de House of the Dragon

Não é qualquer um que consegue domar um dragão em Westeros. Esse privilégio é reservado às famílias originárias de Valíria, como os Targaryen e Velaryon – e, mesmo assim, não há dragões para todos os membros. Aemond Targaryen (filho do rei Viserys e irmão mais novo de Rhaenyra) sofre com constantes provocações dos primos justamente porque não sobrou nenhum dragão que ele possa montar.

Isso mudou no sétimo episódio de House of the Dragon. Com a morte de Laena Velaryon (ex-esposa de Daemon Targaryen), seu dragão Vhagar ficou livre para quem conseguisse dominá-lo. Após o velório de Laena, Aemond consegue voar em Vhagar – e, a partir de agora, o dragão é dele.

À medida que a tensão dentro da família Targaryen aumenta, as criaturas mitológicas devem assumir um papel cada vez mais relevante na série. Ainda está confuso com os dragões que aparecem na tela? Confira abaixo quem é de quem e qual é a história de cada animal.

Vhagar

Montador: Visenya Targaryen; Laena Velaryon; Aemond Targaryen

O protagonista do sétimo episódio é o maior dragão que aparece na série. Também é um dos mais velhos: durante os acontecimentos de House of the Dragon, Vhagar (que é fêmea), já tem 170 anos.

Antes de Laena Velaryon, Vhagar foi montada por Visenya Targaryen, uma das irmãs e esposas de Aegon, o conquistador. Isso significa que Vhagar fez parte da conquista e unificação de Westeros, que passou a ser governado pelo Trono de Ferro e pela família Targaryen. Após a morte de Balerion, o dragão de Aegon I, a Vhagar se tornou a única criatura viva que participou da conquista.

Laena Velaryon foi a próxima montadora de Vhagar. Enquanto esteve casada com Daemon, os dois adoravam voar juntos. Enquanto passa por uma gravidez complicada, Laena pede que o dragão a queime usando a palavra mais famosa em alto valiriano: “Dracarys”.

Nos próximos episódios, veremos o príncipe Aemond Targaryen controlando Vhagar.

Caraxes

Montador: Aemon Targaryen; Daemon Targaryen

Esse dragão é conhecido por ter um pescoço longo, que lembra uma cobra. Caraxes tem metade do tamanho de Vhagar, mas compensa com ferocidade e agilidade. Também é famoso por sua cor vermelho-sangue.

Caraxes foi montado por Aemon Targaryen (tio do rei Viserys e príncipe Daemon, pai de Rhaenys) durante o reinado de Jaehaerys I. Aemon foi morto por piratas durante uma emboscada, e Daemon reivindicou o dragão do tio anos depois.

Syrax

Continua após a publicidade

Montador: Rhaenyra Targaryen

O dragão (também fêmea) de escamas amarelas pertence a Rhaenyra. A princesa nomeou Syrax quando tinha sete anos de idade, e foi sua única montadora.

Syrax era menor que Vhagar e Caraxes. Ela não tinha o hábito de caçar, já que era mantida acorrentada e alimentada no fosso dos dragões Targaryen. A dragoa colocou algumas ninhadas de ovos ao longo da vida.

Vermax

Montador: Jacaerys Velaryon

Vermax é o dragão jovem que aparece no sexto episódio da série. O príncipe Jacaerys, primogênito de Rhaenyra, se prepara para montá-lo quando for mais velho. Por enquanto, ele está aprendendo a domá-lo e ensinar comandos básicos.

Seasmoke

Montador: Laenor Velaryon

Seasmoke é descrito como um dragão cinza que é o orgulho de Laenor Velaryon. Os Velaryon não são montadores de dragão por tradição, mas a mãe de Laenor e Laena (que monta Vhagar) é Targaryen, o que significa que ambos têm o sangue de montadores.

Meleys

Montador: Alyssa Targaryen; Rhaenys Targaryen

Meleys é conhecida como “A Rainha Vermelha”, graças à cor de suas escamas. Sua primeira domadora foi Alyssa Targaryen (mãe do rei Viserys e príncipe Daemon), durante o reinado de Jaehaerys I. Após a morte de Alyssa, a dragoa foi reivindicada por Rhaenys Targaryen. Está entre os dragões mais velhos da série.

À medida que os filhos de Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower crescem na série, podemos esperar ver mais dragões dando as caras em House of the Dragon.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram