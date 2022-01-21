Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Vai acabar! Assine o digital por apenas R$ 5,99/mês e aproveite o menor preço do ano. Corre!
Cultura

Entenda as referências da letra de “Eduardo e Mônica”

Bauhaus? Rimbaud? Decifre os versos do clássico da banda Legião Urbana – que até virou filme.

Por Alexandre Carvalho 21 jan 2022, 10h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Foto dos atores Gabriel Leone e Alice Braga em cena do filme "Eduardo e Mônica".
 (Globo Filmes/Divulgação)
Continua após publicidade
Entenda as referências da letra de “Eduardo e Mônica” Priorizar nos meus resultados Google

O começo você já sabe. Foi um amigo de cursinho do Eduardo que o chamou para a festa em que ele viu Mônica pela primeira vez (“festa estranha, com gente esquisita”). Gostaram um do outro e marcaram um date.

“O Eduardo sugeriu uma lanchonete
Mas a Mônica queria ver um filme do Godard
Se encontraram então no Parque da Cidade
A Mônica de moto e o Eduardo de camelo

Vamos às primeiras referências:

Godard

Siga
Foto em preto e branco de Jean-Luc Godard.
(Gary Stevens/Wikimedia Commons)
Continua após a publicidade

Expoente da Nouvelle Vague (“Nova Onda”) francesa, movimento do cinema nos anos 1960, marcado por cortes abruptos nas cenas, roteiros improvisados e produção de baixo orçamento, Jean-Luc Godard (1930– ) dirigiu filmes como Acossado (1960) e O Desprezo (1963).

Parque da Cidade

Foto do Parque da Cidade, em Brasília.
(Paulo JC Nogueira/Wikimedia Commons)
Continua após a publicidade

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, um patrimônio de Brasília, cidade onde os integrantes da Legião passaram sua juventude, é o maior parque urbano do Brasil. Por causa da citação em “Eduardo e Mônica”, hoje há uma Praça Renato Russo no local.

Camelo

Continua após a publicidade
Foto de uma bicicleta.
(Tiffany Nutt/Unsplash)

Quem não é de Brasília pode imaginar que esse camelo da letra só entrou para rimar com o verso “O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo”. Mas não: camelo é uma gíria para bicicleta no Distrito Federal.

Enquanto Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô, Mônica era mais velha, madura e ligada em cultura. A música continua:

Continua após a publicidade

“Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus
De Van Gogh e dos Mutantes
De Caetano e de Rimbaud

Manuel Bandeira

Foto em preto e branco de Manuel Bandeira.
(Arquivo Nacional/Wikimedia Commons)
Continua após a publicidade

Ícone da poesia moderna no Brasil, o pernambucano Manuel Bandeira (1886–1968) era tuberculoso, condição que acabou impregnando sua obra com pessimismo e morte. É autor do clássico poema Vou-me Embora Pra Pasárgada.

Bauhaus

Foto da banda inglesa Bauhaus.
(Fin Costello/Getty Images)

Precursor do rock gótico, o Bauhaus, banda inglesa fundada em 1978, tem seu nome inspirado na escola modernista alemã de design e arquitetura, cujo estilo é marcado pela ausência de firulas e a ênfase na função do objeto ou da edificação.

Rimbaud

Retrato de Arthur Rimbaud.
(Étienne Carjat/Wikimedia Commons)

Poeta simbolista, o francês Arthur Rimbaud (1854–1891) teve uma vida extraordinária. Escreveu toda sua obra na adolescência. Depois abandonou a poesia e se jogou no mundo, chegando a fazer tráfico de armas na África. Morreu, jovem, aos 37 anos – Renato Russo, aos 36.

Publicidade
TAGS:
Cinema
Cultura
Música
Rock
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).