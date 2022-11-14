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Cultura

Esta pintura do século 17 tem um nude censurado? Restauradores vão descobrir

Em 1616, a italiana Artemisia Gentileschi fez uma obra para homenagear Michelangelo. Mas ela pode ter sido censurada 70 anos depois. Entenda.

Por Luisa Costa 14 nov 2022, 16h34 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Pintura "Allegoria dell'Inclinazione", de Artemisia Gentileschi.
 (Domínio público/WikiArt.org/Reprodução)
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Quando o sobrinho neto de Michelangelo começou a organizar um museu dedicado à memória e obra do tio, encomendou pinturas de outros 15 artistas – todas dedicadas a homenagear o gênio renascentista. A primeira – e mais bem paga – foi L’Inclinazione (A Inclinação, em português), de Artemisia Gentileschi.

O quadro simboliza a inclinação natural de Michelangelo para a criação artística, e mostra uma mulher nua, sentada em uma nuvem, com uma bússola na mão. Artemisia pintou A Inclinação em 1616, mas sua obra foi censurada 70 anos mais tarde, quando o nude foi escondido atrás de um véu. E assim permanece até hoje.

É, pelo menos, o que acreditam os restauradores do projeto Artemisia Revelada, dedicado a vasculhar as diversas camadas de tinta da pintura – que está na Casa Buonarroti, o museu construído pelo sobrinho de Michelangelo, na cidade italiana de Florença.

Para descobrir como era a pintura originalmente, os restauradores usarão técnicas que não a danifiquem, como microscopia digital e imagem multiespectral. A ideia é analisar a obra de pertinho, para buscar pistas sobre a sobreposição de camadas – e também observá-la a partir de luz com diferentes comprimentos de onda, que revelam informações invisíveis a olho nu.

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A pintura já foi retirada do teto do andar principal do museu, e o trabalho de restauração – que antecede a investigação sobre o nude censurado – já começou. Por enquanto, os primeiros estudos sugerem que a pintura já passou por uma restauração na década de 1960, embora não se conheça documentos que confirmem a hipótese.

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Os restauradores do projeto também descobriram, ao retirar a pintura de seu local original, que ela estava parcialmente coberta por painéis de madeira, e é 23 centímetros mais larga e 6 mais alta do que se pensava anteriormente (152 × 61 cm). 

O trabalho começou em outubro e deve ser concluído em abril de 2023, revelando não só a criação original de Artemisia, mas também fornecendo informações sobre seu método de pintura. Então, as descobertas serão exibidas em uma exposição no museu, junto a uma imagem digital do nude oculto, de setembro de 2023 a janeiro de 2024.

Segundo a Casa Buonarroti, a censura aconteceu por volta de 1680, quando um descendente de Michelangelo, Leonardo Buonarroti, pediu ao pintor italiano Baldassarre Franceschini (1611–1690) que pintasse um pano azul para esconder a nudez da mulher de Inclinação.

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Isso teria acontecido após a morte da italiana Artemisia Gentileschi (1593–1653), uma das pintoras mais bem sucedidas de sua época. Ela também criou Judite e Holofernes, em 1620, e Susana e os anciãos, em 1610, com apenas 17 anos.

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Censura
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