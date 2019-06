Frozen 2: qual será a história do novo filme?

A Disney divulgou nesta terça-feira (11) o novo trailer de Frozen 2, sequência da animação lançada em 2013. Confira o vídeo abaixo:

Anunciado em 2015, Frozen 2 já era uma continuação esperada pelo público, principalmente pelo sucesso do longa anterior, que ganhou dois Oscars e faturou US$1,2 bilhão em bilheteria – além de colocar a música Lei it Go na cabeça de todo mundo.

O primeiro trailer da sequência, lançado em fevereiro, bateu o recorde de visualizações para uma animação: foram mais de 116 milhões em 24 horas. Contudo, nenhum dos dois vídeos traz detalhes explícitos sobre a trama que, ao que tudo indica, irá mostrar uma jornada das irmãs Anna e Elsa para entender seu passado. O novo filme terá o desafio de expandir a história do original, que não deixou pontas soltas para uma continuação.

O primeiro longa foi inspirado no conto A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, escrito em 1844. Por isso, não faltam teorias na internet que tentam desvendar o que acontecerá desta vez. Confira algumas delas:

O cavalo de água

–

Logo no começo do segundo trailer, Elsa, que está nadando, encontra um misterioso cavalo mágico. Ele é Nokk, um espírito aquático que assume a forma do animal e que, usando os poderes da água, ajuda a preservar os segredos da floresta.

Essa é a descrição do personagem de acordo com a sinopse oficial do estúdio. A inspiração, segundo o site Screen Rant, veio do folclore germânico e da mitologia nórdica. Neck, como também é conhecido, é uma criatura capaz de alterar sua forma e que, nas várias versões da lenda, agia como uma sereia, atraindo pessoas para o mar.

Na versão da Disney, claro, a história deve ser suavizada. Ao que tudo indica, Nokk será um guia espiritual para Elsa em sua busca para descobrir a origem de seus poderes.

Runas antigas

–

Outra inspiração mitológica são as runas que aparecem inscritas nestas pedras. O local, que remete a construções ao estilo de Stonehenge, aparenta ser um lugar para rituais sagrados.

As runas funcionavam como o alfabeto nórdico e eram sagradas para aquele povo, sendo usadas em jogos de adivinhação, poemas e até como amuletos de proteção. O símbolo que aparece na cena em questão se parece com os cristais que Elsa conjura em outro momento do trailer:

–

Uma das teorias que circulam pela internet sugere que Elsa, na verdade, não nasceu com seus poderes. A fala de um dos trolls reforça essa ideia: “O passado não é o que parece ser”.

A frase sugere que pode haver outra explicação para as habilidades da rainha de Arendelle. Em outro momento, é dito que os poderes dela terão que ser “suficientes” – um indício de que forças da natureza estão surgindo como uma ameaça, e que a origem delas pode estar relacionada com a magia de Elsa.

Os pais de Anna e Elsa

–

Quando o primeiro trailer saiu, o público pode conferir a rápida aparição de uma nova personagem. Na época, isso aumentou uma antiga especulação de que Frozen 2 traria um interesse amoroso feminino para Elsa.

Apesar de nunca confirmada, essa teoria gerou uma campanha na internet, #GiveElsaAGirlfriend (#DêAElsaUmaNamorada, em tradução livre), que pedia um par romântico para a personagem. O pedido chegou até a co-diretora e roteirista do longa, Jennifer Lee, que apoiou a ideia.

No entanto, com a divulgação do segundo trailer, surgiu uma nova teoria conflitante. O diálogo sobre o passado de Elsa pode indicar que a personagem que apareceu antes, na verdade, é uma versão jovem da mãe das protagonistas.

Segundo o IMDb, banco de dados oficial sobre filmes, Frozen 2 conta com os atores Evan Rachel Wood e Sterling K Brown no elenco. Os personagens de ambos ainda não foram divulgados – pode ser que eles interpretem os pais de Anna e Elsa em flashbacks do passado da família,

Outro ponto que diverge dos rumores anteriores diz respeito à origem dos poderes de Elsa: nesse caso, eles seriam uma herança de sua mãe, que, no primeiro trailer, também parece possuir habilidades especiais.

Outra teoria? Os pais de Elsa e Anna também seriam os pais de Tarzan, que morreram em um naufrágio

Mas a pergunta que não quer calar é: onde Olaf se encaixa nisso tudo?

Brincadeiras à parte, Frozen 2 estreia nos EUA em 22 de novembro. No Brasil, a espera será um pouco maior: o filme chega aos cinemas do país no dia 2 de janeiro de 2020.