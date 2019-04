Game of Thrones é tema de mais de 250 mil playlists do Spotify

Game of Thrones e música andam lado a lado. E não, não estamos falando da (controversa) participação do cantor Ed Sheeran na sétima temporada. Com a estreia dos episódios finais marcada para o próximo domingo (14), os fãs da saga estão buscando outro meio para matar a saudade da série (além dos livros e dos próprios episódios): playlists do Spotify.

De acordo com um levantamento da empresa, existem, atualmente, mais de 250 mil listas temáticas de músicas relacionadas a Game of Thrones. Elas vão desde playlists originais, do canal HBO, por exemplo, até as montadas por fãs, baseadas em algum tema ou personagem específico.

Neste último caso, quem leva a melhor é Tyrion Lannister. O personagem de Peter Dinklage é o mais popular no quesito número de playlist, com cerca de 7,7 mil relacionadas a ele, como esta aqui. É uma “vitória” que faz sentido: considerando o tempo de tela, Tyrion é o personagem mais popular da série, com 4h53min (quase meia hora a mais que o segundo colocado, Jon Snow).

Confira a lista completa dos dez personagens com o maior número de playlists relacionadas:

1 – Tyrion Lannister

2 – Hodor

3 – Jon Snow

4 – Cersei Lannister

5 – Arya Stark

6 – Samwell Tarly

7 – Sansa Stark

8 – Melisandre

9 – Khal Drogo

10 – Jaime Lannister

Música em Westeros

Desde janeiro de 2016, o Spotify contabiliza mais de 280 milhões de execuções das músicas ligadas à série em todo o mundo. As duas mais ouvidas são, respectivamente, “Light of The Seven“, tocada no final da sexta temporada, quando (spoiler) Cersei Lannister explode o Septo de Baelor; e a música-tema da saga, tocada na abertura dos episódios.

Quem está por trás destas músicas é o iraniano Ramin Djawadi, compositor responsável trilha sonora de Game of Thrones. Ramin já participou de mais de 100 produções no cinema e na televisão, como Prison Break, Westworld e Homem de Ferro. Dá para segui-lo no Spotify também.

E quem são os maiores ouvintes do gênero? De acordo com o Spotify, os americanos são os que mais consomem as músicas da série. Em segundo lugar estão os alemães, seguidos pelos britânicos. E o Brasil está no top 10: ocupamos o sexto lugar no ranking.

Game of Thrones inspira também outras produções dentro do serviço de streaming. Para quem sabe inglês, há podcasts especiais que abordam o universo da série, falando sobre livros de George R.R. Martin e até as teorias mais bizarras sobre o final da saga. O mais famoso deles é o Binge Mode (“Binge” é uma expressão em inglês relacionada ao ato de “maratonar” uma série).

Além disso, há também listas criadas em parceria com a HBO, como as playlists temáticas para cada uma das Casas de Game of Thrones. Mas a mais curiosa de todas talvez seja a “Game of Thrones: The End Is Coming” (“O fim está próximo”, em inglês), uma playlist feita com a curadoria dos criadores da série, David Benioff e DB Weiss. Nada de trilhas instrumentais ou canções medievais: a ideia desta é transmitir a mesma sensação que eles tiveram ao desenvolver os episódios da última temporada.

Tem de tudo: Johnny Cash, Led Zeppelin, Rage Against the Machine, Gun N’Roses…É a segunda playlist que Benioff e Weiss criam para o serviço. Desta vez, eles disseram, inclusive, que as músicas podem dar pistas para o final da série. Será?

CD de Aço (Valiriano)

O sucesso de Game of Thrones não se restringe somente ao streaming. No dia 26 de abril, quando a última temporada já terá estreado, será lançado o álbum For the Throne, uma parceria da HBO com a gravadora Columbia Records.

O projeto havia sido anunciado no ano passado, mas só agora a data de estreia e os artistas foram divulgados – dentre eles, Mumford and Sons, SZA, Travis Scott e The Weeknd. Todas as faixas serão inéditas e inspiradas na série, e os discos poderão ser comprados em até 11 variações tematizadas com as cores das Casas. Haja grana para ser fã de música em Westeros.