Hollywood está fazendo menos filmes – orçamento cresce, mas vai para séries

O relatório mais recente da ProdPro, empresa que coleta dados sobre a indústria do entretenimento no mundo todo, saiu em julho de 2024. O documento revela que o número de filmes e séries com produção começada em 2024 é 16% menor que em 2022 (especificamente nos EUA, 37% menor).

O número de séries começadas cresceu 20% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, enquanto o número de filmes caiu 18%. Mais um sinal de que o dinheiro da indústria, cada vez mais, vai para o streaming.