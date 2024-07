A espera acabou. Depois de três semanas desde a estreia nos EUA, a terceira temporada de The Bear estreia no Brasil nesta quarta (17). Todos os 10 episódios estarão no Disney+ (que recentemente absorveu os conteúdos do Star+, plataforma onde a série estava).

The Bear acompanha Carmy (Jeremy Allen White), um renomado chef de cozinha que abandona a alta gastronomia para assumir o comando do restaurante da família após a morte do irmão, que é quem tocava as coisas por lá. Trata-se uma pequena lanchonete caindo aos pedaços na cidade de Chicago. Carmy decide aplicar o que aprendeu em sua carreira para transformar o lugar – ainda que a contragosto dos funcionários mais antigos da casa.

The Bear é uma das sensações da TV americana, e é a atual vencedora do Emmy de Melhor Série de Comédia. Assista ao trailer da nova temporada:

Abaixo, a Super separou cinco documentários e séries que falam sobre comida. São boas produções – que vão complementar a sua maratona gastronômica. Confira:

Roadrunner (Netflix)

A vida do chef Anthony Bourdain virou de ponta-cabeça em 2000, quando ele publicou Cozinha confidencial, livro de memórias com bastidores saborosos do mundo dos restaurantes. A obra o alçou à fama, e ele passou os anos seguintes rodando o mundo com programas de TV. Este documentário, que chegou ao Brasil três anos depois de sua estreia, narra os altos e baixos de Bourdain – um rock star da gastronomia que se suicidou em 2018, em um quarto de hotel.

Sal, Gordura, Acidez e Calor (Netflix)

O que torna um prato delicioso? Para a chef e escritora Samin Nosrat, o segredo está menos em receitas complexas e técnicas avançadas, e mais no controle dos quatro elementos que dão nome à série (e ao livro que a inspirou). Dos azeites na Itália ao molho shoyu no Japão, Samin desmistifica o mundo da gastronomia e oferece dicas valiosas, sempre com bom humor.

História da Alimentação no Brasil (Prime Video)

Você sabia que o acarajé é uma adaptação do falafel? O bolinho de feijão-fradinho, trazido pelos escravizados, nasceu a partir da receita do Oriente Médio, que usa grão-de-bico e se espalhou pela África no século 7. Essa e outras curiosidades estão reunidas nesta série, baseada na obra do antropólogo Luís da Câmara Cascudo. Em 13 episódios, o programa esmiúça as heranças indígenas, africanas e europeias que formam as bases da nossa culinária.

Julia (Max)

Em 1950, a americana Julia Child se formou em gastronomia em Paris. De volta aos EUA, publicou um best-seller que tornou acessíveis as técnicas da culinária francesa e estrelou um programa de receitas na TV que abriu caminho para todos os que vieram depois. Parte dessa história já havia aparecido no filme Julie e Julia (2009), estrelado por Meryl Streep – mas esta série detalha ainda mais a vida de Child (aqui vivida pela atriz Sarah Lancashire).

O Faz Nada (Disney+)

Manuel Prats (Luis Brandoni) é um crítico gastronômico cheio de manias que, embora esteja sem inspiração e à beira da falência, não abandona suas extravagâncias. Mas a chegada de uma nova pessoa em sua vida o enche de ânimo para voltar a escrever. A minissérie argentina é uma comédia ácida com participação de Robert De Niro – e retrata Buenos Aires para além dos lugares mais populares da cidade.

