Livro da semana: “Um Universo que veio do nada”, de Lawrence Krauss

14 out 2020

Nossos melhores modelos cosmológicos permitem afirmar que o Universo, no passado, era mais quente e denso do que é hoje. O cosmos está em expansão neste exato momento. E com a taxa de expansão atual em mãos, é possível calcular detalhadamente a sequência de eventos que nos trouxe até aqui.

O físicos, porém, não têmbases empíricas para afirmar algo sobre o fenômeno que deu origem a essa semente – a semente que cresceu e deu origem ao amplo cenário do espaço-tempo; ao palco em que as leis da física constroem tudo que conhecemos. Por que existe algo em vez de nada?

Estamos falando de um nada mais vazio que o próprio vácuo. O evento de expansão inicial do cosmos não aconteceu em um lugar, porque o espaço não existia naquela época. (Ou melhor: que época? Afinal, também não havia um tempo que pudesse passar).

Ninguém poderia, nem hipoteticamente, pegar uma cadeirinha e sentar do lado de fora do Universo para assistir à sua expansão, porque fora do cosmos não há lugar. O espaço-tempo não está crescendo para ocupar um vácuo maior, porque não existe um lado de fora. Todos os lugares que existem são criados conforme o próprio Universo se expande.

Em “Um Universo que veio do nada”, Lawrence Krauss explora de maneira concisa as veredas pelas quais a vanguarda da física se embrenha na tentativa de entender o que havia antes de haver alguma coisa. O livro certo para quem quer olhar as estrelas de um jeito diferente antes de dormir.

