Manual: como se virar em uma partida de xadrez?

Comece pelo meio

As jogadas iniciais (ou aberturas) mais comuns são feitas com os peões do rei e da dama. Assim, você domina o centro do tabuleiro e abre espaço para mover cavalos e bispos. As brancas sempre começam; com as pretas, você fica na retranca, esperando um erro do adversário.

Pese sacrifícios

A rainha vale mais que a torre, que vale mais que os cavalos e bispos, que valem mais que os peões. Isso não tem a ver com pontuação – tem a ver com utilidade mesmo. Se for para sacrificar uma peça, sempre tente conceder uma de menor valor para capturar uma de maior valor.

Pega-trouxa

Em apenas quatro lances, o Mate do Pastor é uma armadilha para novatos. Ele consiste em forçar a barra com um ataque ao peão das pretas da casa f7, que é defendido apenas pelo rei. O jeito mais seguro de se defender é jogar um peão na casa g6, o que força a rainha inimiga a recuar.

Faça o roque

O roque é uma troca de posições entre o rei e qualquer uma das torres – que coloca a torre em jogo, mais perto do centro, e de quebra protege o rei. Faça-o cedo, e não como última alternativa. Lembre-se que não pode haver nenhuma peça entre torre e rei – e o rei não pode estar em xeque.

FAQ enxadrista

O que é um gambito?

É um sacrifício para obter uma vantagem de posicionamento. No gambito da rainha, as brancas abrem mão de um peão para dominar o centro.

O que é uma siciliana?

Um tipo de defesa na qual, se as brancas começarem com um peão na casa e4, as pretas avançam um peão na casa c5. É uma jogada considerada agressiva.

Onde posso treinar?

No Chess.com – seja no site ou no app. Você pode jogar online, assistir a tutoriais e revisar suas partidas com auxílio do computador, que explica seus erros.

Tem youtuber disso?

Mas é claro. Em português, o canal Raffael Chess dá dicas de jogadas e faz análises de partidas e enxadristas famosos. Bom para se aprofundar. Em inglês, vale conferir o Gotham Chess.

Fontes: site Chess.com e Marius van Riemsdijk, árbitro internacional de xadrez. Agradecimento: Mateus Getlinger.