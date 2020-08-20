Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Cultura

Netflix está testando botão que escolhe suas séries e filmes aleatoriamente

O recurso está disponível na plataforma de alguns usuários desde julho – e depende da aprovação do público para se manter ou não.

Por Carolina Fioratti 20 ago 2020, 16h53 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
Netflix está testando botão que escolhe suas séries e filmes aleatoriamente
 (Dennis Fischer Photography/Getty Images)
Continua após publicidade
Netflix está testando botão que escolhe suas séries e filmes aleatoriamente Priorizar nos meus resultados Google

Se você faz parte daquele grupo de assinantes da Netflix que sempre abrem a plataforma, mas nunca sabem o que assistir, seus problemas podem estar perto de acabar. Desde julho, a plataforma vem testando um botão de reprodução aleatória, capaz de escolher pelo usuário qual será o filme ou série da vez. 

A escolha, apesar de aleatória, é baseada na lista de interesse do usuário e também em seu histórico: se você gosta de romances, o sistema dificilmente te indicará filmes de terror. Nada impede, inclusive, que a Netflix comece a passar um episódio daquela série que você abandonou há algumas semanas.

A ferramenta, claro, não deixa de ser uma estratégia de marketing, já que o serviço pode apresentar novos programas (com vários episódios) para os assinantes.

Por enquanto, a novidade foi liberada para testes em poucas contas, e apenas para aqueles que têm o streaming liberado diretamente na televisão. Caso você seja um desses sortudos, pode encontrar o botão de aleatório em um desses três lugares: abaixo do nome de usuário na tela inicial ou na página do usuário (no menu lateral ou no topo, próximo aos destaques).

Siga
Continua após a publicidade

A Netflix ainda não informou se o botão permanecerá após os testes. A empresa deve se basear no feedback dos usuários para bater o martelo. 

Vale lembrar que a plataforma já teve uma experiência anterior com botão de reprodução aleatória – mas as expectativas da marca foram frustradas. Em 2019, algumas séries e programas que não possuem episódios interligados ganharam esse tipo de botão. Na época, o usuário que estivesse acessando o aplicativo via dispositivo Android poderia clicar em sua série favorita e selecionar a opção de deixar o sistema escolher o episódio. Em Friends, por exemplo, em que quase todos os episódios não perdem o sentido se vistos fora de ordem, era possível ver “Aquele em que todos ficamos sabendo” e pular diretamente para “Aquele do Unagi”. Mas a ferramenta não fez sucesso e foi esquecida. 

Continua após a publicidade

Tentativas frustradas

A Netflix está sempre buscando aprimorar sua plataforma a fim de aumentar a visualização de seus conteúdos, mas nem todas as mudanças apresentadas agradam ao público. A reprodução automática de trailers, por exemplo, não foi bem recebida pelos usuários. Mas a empresa lidou bem com as críticas e adaptou suas configurações para que os assinantes pudessem escolher ter ou não as prévias automáticas – veja no site da plataforma como desabilitar a extensão

Continua após a publicidade

No final de 2019, a Netflix anunciou que iria permitir que o usuário acelerasse ou diminuísse o ritmo das obras, assim como pode ser feito hoje no YouTube. A ideia era otimizar o tempo dos assinantes, que muitas vezes estão assistindo aos programas no transporte público ou em seus momentos de intervalo. Em julho de 2020, a ferramenta finalmente chegou aos dispositivos Android.

A iniciativa tem pontos positivos: quem tem dificuldade em ler legendas rapidamente pode desacelerar o vídeo, por exemplo. Mas profissionais do cinema não reagiram bem à notícia. Para eles, a mudança na velocidade dos filmes e séries altera o conteúdo, que foi pensado para ser visto no formato em que está. Aaron Paul, que atua como Jesse Pinkman em Breaking Bad, disse que a ferramenta “assume completamente o controle da arte dos outros e a destrói”.

Publicidade
TAGS:
ferramenta
Filmes
MUDANÇA
Netflix
Séries
streaming
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).