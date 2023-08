O clube de Wes Anderson: veja os atores que mais colaboraram com o diretor

A regra é clara: seja amigo de Wes Anderson e você jamais ficará desempregado. No infográfico abaixo, você confere algumas das parcerias mais frequentes do diretor:

Anderson e Owen Wilson foram colegas de quarto na faculdade. Já Tilda Swinton era fã: enviou uma carta com elogios ao diretor – e a resposta foi um convite para atuar em Moonrise Kingdom (2012).

Com Bill Murray, a parceria só começou após a segunda tentativa. Anderson queria ele em Pura Adrenalina (1996), seu primeiro filme– mas o ator jamais assistiu às várias fitas enviadas pelo seu agente (que era fã do longa).

Murray, enfim, cedeu à insistência do agente e leu o roteiro de Três é Demais (1998), segundo filme de Anderson. Ele adorou e aceitou o papel, mesmo ganhando o piso da categoria: US$ 16,8 mil; o orçamento total foi de US$ 18,7 milhões (ajustamos os valores de acordo com a inflação).

As amizades de Wes também se estendem por trás das câmeras: ele tem parcerias de longa data com diversos profissionais, como o supervisor musical Randall Poster (10 filmes) e o diretor de fotografia Robert Yeoman (9).

