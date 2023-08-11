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Cultura

O clube de Wes Anderson: veja os atores que mais colaboraram com o diretor

"Asteroid City", novo filme do cineasta de "O Grande Hotel Budapeste", estreou no Brasil nesta semana.

Por Rafael Battaglia 11 ago 2023, 18h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Montagem com retrato de Wes Anderson e dos atores Owen Wilson, Bill Murray, Jason Schwartzman, Williem Dafoe e Tilda Swinton.
 (Getty Images/Divulgação/Arte/Reprodução)
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O clube de Wes Anderson: veja os atores que mais colaboraram com o diretor Priorizar nos meus resultados Google

A regra é clara: seja amigo de Wes Anderson e você jamais ficará desempregado. No infográfico abaixo, você confere algumas das parcerias mais frequentes do diretor:

Gráfico com relação entre atores e filmes dirigidos por Wes Anderson, onde pode-se observar em quais obras cada ator participou.
(Luana Pillmann/Superinteressante)

Anderson e Owen Wilson foram colegas de quarto na faculdade. Já Tilda Swinton era fã: enviou uma carta com elogios ao diretor – e a resposta foi um convite para atuar em Moonrise Kingdom (2012).

Com Bill Murray, a parceria só começou após a segunda tentativa. Anderson queria ele em Pura Adrenalina (1996), seu primeiro filme– mas o ator jamais assistiu às várias fitas enviadas pelo seu agente (que era fã do longa).

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Murray, enfim, cedeu à insistência do agente e leu o roteiro de Três é Demais (1998), segundo filme de Anderson. Ele adorou e aceitou o papel, mesmo ganhando o piso da categoria: US$ 16,8 mil; o orçamento total foi de US$ 18,7 milhões (ajustamos os valores de acordo com a inflação).

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As amizades de Wes também se estendem por trás das câmeras: ele tem parcerias de longa data com diversos profissionais, como o supervisor musical Randall Poster (10 filmes) e o diretor de fotografia Robert Yeoman (9).

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