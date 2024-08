Nos Estados Unidos, os direitos autorais de obras de ficção lançadas até 1978 são protegidos por 95 anos após a primeira publicação. Em 1928, a Disney lançou o curta “O vapor Willie”, em que uma versão em preto e branco do Mickey aparece conduzindo um barco. A Minnie e outros personagens também aparecem no desenho:

Em 2023, o curta completou 95 anos. Desde janeiro de 2024, então, ele está em domínio público. Isso abre espaço para que outras empresas usem a imagem desses personagens sem pagar nada à Disney. Alguns exemplos são o jogo de tiro Mouse e o filme de terror Mickey´s Mouse Trap, que estão em desenvolvimento.

As produtoras só podem fazer obras com a versão em preto e branco do Mickey, com traços e estética que remetam a esse curta, especificamente. A versão colorida e mais atual do Mickey permanece protegida – mas só até 2037. Esse será o ano em que o Mickey na versão “O aprendiz de feiticeiro” perde os direitos autorais.

Abaixo, confira quais outros personagens famosos entram em domínio nas próximas décadas, segundo a legislação dos EUA.

Segundo a lei americana, obras criadas após 1978 seguem uma outra regra: elas perdem os direitos autorais 70 anos após a morte do autor. Não dá para prever quando Harry Potter será domínio público, por exemplo – pois a autora dos livros ainda está viva.

