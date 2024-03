“O Problema dos 3 Corpos” é a estreia de maior orçamento da história da Netflix

A série sci-fi “O Problema dos 3 Corpos” é a aposta do ano da Netflix. A primeira temporada chega ao streaming nesta quinta-feira (21), com todos os oito episódios publicados de uma vez só.

Os showrunners da nova série são David Benioff e D.B. Weiss, a mesma dupla que adaptou Game of Thrones para a tela. Assim como GoT, O Problema dos 3 Corpos é baseado em uma série de livros. A Netflix investiu US$160 milhões para produzir a primeira temporada, o que totaliza um custo de US$20 milhões por episódio.

Para ter uma ideia, a oitava e última temporada de Game of Thrones custou US$15 milhões por episódio, o que já elevou a produção de séries de TV a um patamar inédito. Segundo Deborah Riley, Diretora de Arte de O Problema dos 3 Corpos, a nova série terá visual de cinema.

Até então, a série de estreia de maior orçamento da Netflix havia sido o live-action One Piece (2023), que custou US$18 milhões por episódio. A produção mais cara da plataforma (independente de ser lançamento ou não) foi a quarta temporada de Stranger Things, que custou US$30 milhões por episódio.

O anime One Piece e a série Stranger Things já têm uma base de fãs sólida – o que garante a audiência e justifica o alto investimento nas temporadas. O Problema dos 3 Corpos é diferente. Muita gente sequer conhece o livro que deu origem à série. Além disso, a história é uma ficção científica densa, o que pode não agradar parte da audiência.

A seguir, conheça a história do livro e da nova série (sem spoilers).

Qual é a sinopse de O Problema dos 3 Corpos?

A série é inspirada no livro O Problema dos Três Corpos, do escritor chinês Liu Cixin. Ele foi publicado em 2008 e é vencedor do Prêmio Hugo de ficção científica. É o primeiro da trilogia Lembrança do Passado da Terra, que também inclui os livros A Floresta Sombria (2008) e Fim da Morte (2010).

A história começa no contexto da Revolução Cultural Chinesa, nos anos 1960, quando conhecemos o físico Ye Zhetai e sua filha Ye Wenjie (lembrando que, na China, o nome de família vem antes do nome próprio). Anos depois, Wenjie se torna astrofísica e é enviada a uma base militar na Mongólia. Lá, ela estabelece comunicação com uma espécie alienígena, mudando completamente o destino da humanidade.

As maiores consequências dessa decisão ocorrem no momento presente. Um grupo de cientistas brilhantes, chamado Os Cinco de Oxford, deve entender o que ocorreu no passado e decidir como enfrentar a ameaça iminente para proteger a humanidade.

Benioff e Weiss já anunciaram que gostariam de produzir quatro temporadas ao todo, mas tudo depende de como a série será recebida pelo público. Além dessa dupla, O Problema dos 3 Corpos terá trilha sonora de Ramin Djawadi, o compositor da música tema de Game of Thrones.

Confira o trailer da nova série abaixo.

