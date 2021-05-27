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Cultura

Infográfico: qual o streaming com mais assinantes no mundo?

O setor cresceu 26% no ano passado, e já conta com 1,1 bilhão de usuários pelo mundo. Veja quantos assinantes algumas das plataformas de filmes e séries possuem.

Por Rafael Battaglia 27 Maio 2021, 16h32 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Pessoa navegando por catálogo de aplicativo de streaming de filmes e séries.
 (Future Publishing/Getty Images)
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Infográfico: qual o streaming com mais assinantes no mundo? Priorizar nos meus resultados Google

O mês de maio foi agitado nos bastidores do mundo do streaming. Enquanto você zapeava à procura de um filme ou série para assistir (um processo cada vez mais difícil, diga-se), as plataformas realizaram acordos bilionários e anúncios importantes.

No dia 18, Warner e Discovery anunciaram uma fusão que, se aprovada, pode dar origem à segunda maior empresa de mídia do mundo, com mais de 20 marcas globais e US$ 132 bilhões de faturamento anual. O objetivo é claro: criar um streaming parrudo para competir com Netflix e Disney.

Na última quarta (26), foi a vez do HBO Max anunciar preços e datas de estreia no Brasil. O serviço, que chegará por aqui em 29 de junho a partir de R$ 20, reúne conteúdos de marcas como Warner, Cartoon Network, DC Comics e, claro, HBO. Além disso, a Amazon confirmou a aquisição do estúdio de cinema MGM por US$ 8,45 bilhões. Fundada há quase cem anos, a MGM é dona de franquias como Rocky 007.

Todas essas movimentações visam conquistar a atenção do consumir, que, cada vez mais, têm opções para onde dar play. Mas, afinal: quem está ganhando essa briga?

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No momento, ninguém tira o pódio da Netflix. Ainda que o crescimento do número de usuários tenha caído no primeiro trimestre, a plataforma segue no topo do ranking, com mais de 200 milhões de usuários.

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No infográfico abaixo, você confere quantos assinantes algumas das plataformas de filmes e séries possuem no mundo. Os dados se referem aos relatórios mais recentes de cada serviço:Gráfico mostrando o número de assinantes das principais plataformas de streaming.

Streaming vs TV a cabo

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Com a pandemia, o setor de streaming cresceu 26% no ano passado – com os cinemas fechados e sem poder sair de casa, a saída foi recorrer à Netflix, Prime Video e companhia. Com 1,1 bilhão de usuários pelo mundo, as plataformas já têm o dobro de assinantes da TV a cabo.

Contudo, ainda não dá para dizer que o streaming superou a TV – isso porque o faturamento de cabo (que é um serviço caro) ainda é maior. Nos gráficos abaixo, você confere esses números em detalhes:Gráficos mostrando os faturamentos anuais dos serviços de streaming, cinemas, mídia física, TV a cabo, IPTV e satélite.

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