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Cultura

Palíndromos e ambigramas: por que a data 22/02/2022 é tão especial?

Entenda as coincidências do dia de hoje – e saiba quais as próximas datas do século 21 similares a essa.

Por Luisa Costa 22 fev 2022, 20h05 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h43
Dados formando a data/número "22022022".
 (elladoro/Getty Images)
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Palíndromos e ambigramas: por que a data 22/02/2022 é tão especial? Priorizar nos meus resultados Google

As pesquisas sobre o significado de “22/02/2022” para a astrologia e numerologia dispararam nesta terça-feira (22), e centenas de casais aproveitaram para ir ao cartório e começar uma vida nova em um dia tão singular. Mas, afinal, o que a data significa?

Nada, necessariamente. Mas o dia é especial para quem gosta de simetrias e curiosidades com números – não só para os supersticiosos. 22 de fevereiro de 2022 é um palíndromo e um ambigrama. Sim, palavras difíceis mas fáceis de entender.

Palíndromo” vem do grego “pálin” (πάλιν), que significa “novamente”, e “dromos” (δρόμος), “estrada” ou “caminho”. É um conjunto de elementos com simetria linear, que continuam com o mesmo significado quando lidos de trás para frente. “Arara”, “ovo” e “Natan” são palíndromos.

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Um dos exemplos mais conhecidos de palíndromo é o Quadrado Sator: um “quadrado mágico” composto por cinco palavras latinas que podem ser lidas de várias maneiras. Descoberto em 1925 nas ruínas de Pompeia (cidade romana destruída em 79 d.C.), seu significado é enigmático e inspirou parte da trama do filme Tenet (2020).

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Imagem do Quadrado de Sator gravado em pedra.
Quadrado Sator (M Disdero/Wikimedia Commons)

Existem também frases palíndromas: “subi no ônibus”, “amor a Roma”, “o lobo ama o bolo”. O perfil @OPalindromista, no Twitter, dedica-se a comentar notícias e causos cotidianos usando apenas palíndromos.

Para datas simétricas, é preciso ignorar espaços, traços e barras (22/02/2022, então, fica como 2 2 0 2 2 0 2 2). A maneira simplificada desta data (22/2/22) é ainda um palíndromo universal, que funciona também no sistema de notação “mês, dia, ano” usado nos Estados Unidos e no sistema “ano, mês, dia” usado em países como China e Japão.

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Outras datas palíndromas do século 21 foram 10/02/2001, 20/02/2002, 01/02/2010, 11/02/2011, 02/02/2020 e 12/02/2021. Depois de hoje, a próxima data desse tipo só em 03/02/2030 (e virão mais vinte até o fim do século, que listamos ao fim desta matéria).

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Já um ambigrama é geralmente uma palavra ou frase desenhada de maneira que pode ser lida a partir de diferentes pontos de vista. As diferentes leituras podem gerar coisas diferentes ou idênticas (como no gif abaixo, que reproduz o efeito com a palavra “incredible”, “incrível” em inglês). Caso você não seja um designer, pode criar ambigramas online, em sites como este.

Gif animado do ambigrama
(Basile Morin/Wikimedia Commons)
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A data 22 de fevereiro de 2022 é um ambigrama porque os números 2 e 0 podem ser lidos de cabeça para baixo, sem alteração de sentido, quando são iguais aos da imagem abaixo: retos como aqueles usados em relógios eletrônicos (o chamado “display de sete segmentos”).

Data/número
(Arte/Superinteressante)

Abaixo, listamos as próximas datas palíndromas do século 21. Em negrito, as que também são ambigramas, para deleite dos supersticiosos:

3 de fevereiro de 2030 

13 de fevereiro de 2031 

23 de fevereiro de 2032 

4 de fevereiro de 2040 

14 de fevereiro de 2041 

24 de fevereiro de 2042 

5 de fevereiro de 2050 

15 de fevereiro de 2051 

25 de fevereiro de 2052 

6 de fevereiro de 2060 

16 de fevereiro de 2061

26 de fevereiro de 2062 

7 de fevereiro de 2070 

17 de fevereiro de 2071 

27 de fevereiro de 2072 

8 de fevereiro de 2080 

18 de fevereiro de 2081

28 de fevereiro de 2082 

9 de fevereiro de 2090 

19 de fevereiro de 2091 

29 de fevereiro de 2092

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