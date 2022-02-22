Palíndromos e ambigramas: por que a data 22/02/2022 é tão especial?

As pesquisas sobre o significado de “22/02/2022” para a astrologia e numerologia dispararam nesta terça-feira (22), e centenas de casais aproveitaram para ir ao cartório e começar uma vida nova em um dia tão singular. Mas, afinal, o que a data significa?

Nada, necessariamente. Mas o dia é especial para quem gosta de simetrias e curiosidades com números – não só para os supersticiosos. 22 de fevereiro de 2022 é um palíndromo e um ambigrama. Sim, palavras difíceis – mas fáceis de entender.



“Palíndromo” vem do grego “pálin” (πάλιν), que significa “novamente”, e “dromos” (δρόμος), “estrada” ou “caminho”. É um conjunto de elementos com simetria linear, que continuam com o mesmo significado quando lidos de trás para frente. “Arara”, “ovo” e “Natan” são palíndromos.

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Um dos exemplos mais conhecidos de palíndromo é o Quadrado Sator: um “quadrado mágico” composto por cinco palavras latinas que podem ser lidas de várias maneiras. Descoberto em 1925 nas ruínas de Pompeia (cidade romana destruída em 79 d.C.), seu significado é enigmático e inspirou parte da trama do filme Tenet (2020).

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Existem também frases palíndromas: “subi no ônibus”, “amor a Roma”, “o lobo ama o bolo”. O perfil @OPalindromista, no Twitter, dedica-se a comentar notícias e causos cotidianos usando apenas palíndromos.



Para datas simétricas, é preciso ignorar espaços, traços e barras (22/02/2022, então, fica como 2 2 0 2 2 0 2 2). A maneira simplificada desta data (22/2/22) é ainda um palíndromo universal, que funciona também no sistema de notação “mês, dia, ano” usado nos Estados Unidos e no sistema “ano, mês, dia” usado em países como China e Japão.

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Outras datas palíndromas do século 21 foram 10/02/2001, 20/02/2002, 01/02/2010, 11/02/2011, 02/02/2020 e 12/02/2021. Depois de hoje, a próxima data desse tipo só em 03/02/2030 (e virão mais vinte até o fim do século, que listamos ao fim desta matéria).

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Já um ambigrama é geralmente uma palavra ou frase desenhada de maneira que pode ser lida a partir de diferentes pontos de vista. As diferentes leituras podem gerar coisas diferentes ou idênticas (como no gif abaixo, que reproduz o efeito com a palavra “incredible”, “incrível” em inglês). Caso você não seja um designer, pode criar ambigramas online, em sites como este.

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A data 22 de fevereiro de 2022 é um ambigrama porque os números 2 e 0 podem ser lidos de cabeça para baixo, sem alteração de sentido, quando são iguais aos da imagem abaixo: retos como aqueles usados em relógios eletrônicos (o chamado “display de sete segmentos”).

Abaixo, listamos as próximas datas palíndromas do século 21. Em negrito, as que também são ambigramas, para deleite dos supersticiosos:



3 de fevereiro de 2030

13 de fevereiro de 2031

23 de fevereiro de 2032

4 de fevereiro de 2040

14 de fevereiro de 2041

24 de fevereiro de 2042

5 de fevereiro de 2050

15 de fevereiro de 2051

25 de fevereiro de 2052

6 de fevereiro de 2060

16 de fevereiro de 2061

26 de fevereiro de 2062

7 de fevereiro de 2070

17 de fevereiro de 2071

27 de fevereiro de 2072

8 de fevereiro de 2080

18 de fevereiro de 2081

28 de fevereiro de 2082

9 de fevereiro de 2090

19 de fevereiro de 2091

29 de fevereiro de 2092