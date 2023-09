Parceria entre Disney e NFL vai transformar partida em animação em tempo real

A temporada regular da NFL, a liga de futebol americano dos EUA, tem 272 jogos – cada um dos 32 times joga 17 vezes, entre setembro e dezembro. Normal. Mas, no próximo domingo (1), a partida entre o Atlanta Falcons e o Jacksonville Jaguars será diferente do convencional. Bem diferente.

Em uma parceria com a Disney, a NFL terá uma transmissão paralela do jogo (que rolará no estádio Wembley, em Londres): uma animação em tempo real com os jogadores de ambas as equipes.

Pois é. A partida, intitulada Toy Story Funday Football – um trocadilho com “fun” (diversão) e “sunday” (“domingo”) – será replicada no quarto do Andy, o dono dos brinquedos da animação da Pixar. Woody, Buzz, Rex e cia. estarão espalhados pelo cenário. O jogo também terá um show do intervalo com Duke Caboom, personagem dublado por Keanu Reeves em Toy Story 4.

Todos os outros elementos do jogo, como placar, anúncios, narradores, e etc, também serão animados no estilo do universo de Toy Story. Tudo isso será possível graças à combinação de duas tecnologias.

A primeira é a Next Gen Stats, um sistema desenvolvido pela NFL, empresas do ramo esportivo e a AWS (o braço de computação em nuvem da Amazon). O Next Gen captura e monitora todas as jogadas e movimentos dos jogadores durante a partida. Para isso, usa até 250 “tags” por jogo – etiquetas com chips espalhadas pelo estádio, no uniforme dos atletas – e na bola. As tags enviam dados via rádio a uma taxa de até 10 vezes por segundo. Essas informações são usadas durante (e após) o jogo para montar relatórios de desempenho.



A segunda vem da Beyond Sports, empresa holandesa que utiliza inteligência artificial para rastrear movimento e renderizar simulações animadas em tempo real. De acordo com o site da companhia, uma das aplicações da tecnologia seria a de transpor partidas e eventos esportivos para a realidade virtual do metaverso.

Essa não é a primeira investida da Disney nesse sentido, vale dizer. Em fevereiro deste ano, a casa do Mickey já havia fechado uma parceria com a NHL (a liga nacional de hóquei dos EUA) para a transmissão de um jogo em tempo real em animação.

Quer assistir ao jogo animado de futebol americano? A partida começará no domingo (1), às 10h30 (horário de Brasília), e será transmitida pelo Disney+, Star+ e NFL+ em 95 países, incluindo o Brasil.

