Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Cultura

Parceria entre Disney e NFL vai transformar partida em animação em tempo real

No próximo domingo (1), Atlanta Falcons e Jacksonville Jaguars vão se enfrentar em Londres – e em um cenário de "Toy Story". Entenda.

Por Caio César Pereira 26 set 2023, 11h58 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
Imagem de bonecos jogadores de futebol americano no quarto de Toy Story.
 (Disney+/Reprodução)
Continua após publicidade
Parceria entre Disney e NFL vai transformar partida em animação em tempo real Priorizar nos meus resultados Google

A temporada regular da NFL, a liga de futebol americano dos EUA, tem 272 jogos – cada um dos 32 times joga 17 vezes, entre setembro e dezembro. Normal. Mas, no próximo domingo (1), a partida entre o Atlanta Falcons e o Jacksonville Jaguars será diferente do convencional. Bem diferente.

Em uma parceria com a Disney, a NFL terá uma transmissão paralela do jogo (que rolará no estádio Wembley, em Londres): uma animação em tempo real com os jogadores de ambas as equipes.

Pois é. A partida, intitulada Toy Story Funday Football – um trocadilho com “fun” (diversão) e “sunday” (“domingo”) – será replicada no quarto do Andy, o dono dos brinquedos da animação da Pixar. Woody, Buzz, Rex e cia. estarão espalhados pelo cenário. O jogo também terá um show do intervalo com Duke Caboom, personagem dublado por Keanu Reeves em Toy Story 4.

Todos os outros elementos do jogo, como placar, anúncios, narradores, e etc, também serão animados no estilo do universo de Toy Story. Tudo isso será possível graças à combinação de duas tecnologias.

Siga
Continua após a publicidade

A primeira é a Next Gen Stats, um sistema desenvolvido pela NFL, empresas do ramo esportivo e a AWS (o braço de computação em nuvem da Amazon). O Next Gen captura e monitora todas as jogadas e movimentos dos jogadores durante a partida. Para isso, usa até 250 “tags” por jogo – etiquetas com chips espalhadas pelo estádio, no uniforme dos atletas – e na bola. As tags enviam dados via rádio a uma taxa de até 10 vezes por segundo. Essas informações são usadas durante (e após) o jogo para montar relatórios de desempenho.

Continua após a publicidade

A segunda vem da Beyond Sports, empresa holandesa que utiliza inteligência artificial para rastrear movimento e renderizar simulações animadas em tempo real. De acordo com o site da companhia, uma das aplicações da tecnologia seria a de transpor partidas e eventos esportivos para a realidade virtual do metaverso.

Essa não é a primeira investida da Disney nesse sentido, vale dizer. Em fevereiro deste ano, a casa do Mickey já havia fechado uma parceria com a NHL (a liga nacional de hóquei dos EUA) para a transmissão de um jogo em tempo real em animação.

Continua após a publicidade

Quer assistir ao jogo animado de futebol americano? A partida começará no domingo (1), às 10h30 (horário de Brasília), e será transmitida pelo Disney+, Star+ e NFL+ em 95 países, incluindo o Brasil.  


Publicidade
TAGS:
Animação
Disney
esportes
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).