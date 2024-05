Blackberry (2023)

Filme

Amazon Prime

A Research in Motion era uma empresinha canadense de fundo de quintal. Seu primeiro produto, um modem, não deu certo. Mas aí ela criou algo revolucionário: o smartphone. Mudou o mundo, virou uma potência – mas acabou esmagada pelo surgimento do iPhone e por uma série de tretas internas, que este filme reconta bem.

Kiun B

Canal

YouTube

A vida em Yakutsk, que fica no Nordeste russo e é a cidade mais fria do mundo: lá a temperatura chega a inacreditáveis 70 graus negativos. Apesar disso, ela reune 350 mil habitantes – que, como este canal mostra, se viram no dia a dia (os carros, por exemplo, precisam ser descongelados com um fogareiro). Em inglês (ative as legendas).

Conspiração Americana: os crimes da Octopus (2024)

Documentário

Netflix

O jornalista americano Danny Casolaro estava investigando um suposto caso de corrupção no governo dos EUA. Aí, em 10 de agosto de 1991, apareceu morto num quarto de hotel. A polícia diz que foi suicídio – versão na qual a família Casolaro nunca acreditou.

Na fazenda com Clarkson

Série

Amazon Prime

O jornalista Jeremy Clarkson é rude, desastrado, beberrão. Durante a pandemia, se isolou numa fazenda que havia comprado, e resolveu encarar os desafios da vida como agricultor. O resultado foi um banho de humildade e uma série de sucesso – que chega à terceira temporada.

