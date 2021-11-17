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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e da Amazon em novembro

A trágica história de Alan Turing, o implante que deixou mulheres com sequelas, Nikola Tesla e sua turbina sem pás – e as férias de duas famílias obrigadas a dividir um chalé.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 nov 2021, 18h58 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h39
Coletânea do Pérolas do Streaming da edição 433, com 4 imagens lado a lado: uma turbina Tesla, Luis Gerardo Méndez em "Tempo Compartilhado", Benedict Cumberbatch em "Jogo da Imitação" e cena de "Operação Enganosa"
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Canal

YouTube
Vídeos muito bem feitos, com animações e explicações claras, explicando a tecnologia dos trens de levitação magnética, os motores criogênicos usados nos foguetes espaciais, o magnetron dos fornos micro-ondas – e a revolucionária, porém falha, turbina sem pás inventada por Nikola Tesla.

Tempo Compartilhado (2018)

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Filme
Netflix
Duas famílias reservam o mesmo chalé e acabam tendo de dividi-lo. Mas o pai de uma delas percebe que há algo errado com as outras pessoas, com os funcionários e com o complexo: foi todo mundo enfeitiçado por uma ilusão sinistra – e ao mesmo tempo bem comum. 

Siga

O Jogo da Imitação (2014)

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Filme
Amazon Prime
A história real do matemático Alan Turing, um gênio que idealizou o computador digital e ajudou os Aliados a quebrarem a criptografia nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Mas depois dela, em 1952, acabou condenado à castração química – simplesmente por ser gay. 

Operação Enganosa (2018)

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Documentário
Netflix
Próteses, implantes e equipamentos médicos não são tão regulados quanto os remédios. E isso pode ter desfechos trágicos – como o do anticoncepcional implantável que deixou milhares de mulheres com sequelas, os quadris artificiais que envenenavam os portadores, e o robô que causou erros em cirurgias.

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TAGS:
Filmes
Netflix
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