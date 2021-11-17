Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e da Amazon em novembro
A trágica história de Alan Turing, o implante que deixou mulheres com sequelas, Nikola Tesla e sua turbina sem pás – e as férias de duas famílias obrigadas a dividir um chalé.
Lesics Português
Canal
YouTube
Vídeos muito bem feitos, com animações e explicações claras, explicando a tecnologia dos trens de levitação magnética, os motores criogênicos usados nos foguetes espaciais, o magnetron dos fornos micro-ondas – e a revolucionária, porém falha, turbina sem pás inventada por Nikola Tesla.
Filme
Netflix
Duas famílias reservam o mesmo chalé e acabam tendo de dividi-lo. Mas o pai de uma delas percebe que há algo errado com as outras pessoas, com os funcionários e com o complexo: foi todo mundo enfeitiçado por uma ilusão sinistra – e ao mesmo tempo bem comum.
Filme
Amazon Prime
A história real do matemático Alan Turing, um gênio que idealizou o computador digital e ajudou os Aliados a quebrarem a criptografia nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Mas depois dela, em 1952, acabou condenado à castração química – simplesmente por ser gay.
Documentário
Netflix
Próteses, implantes e equipamentos médicos não são tão regulados quanto os remédios. E isso pode ter desfechos trágicos – como o do anticoncepcional implantável que deixou milhares de mulheres com sequelas, os quadris artificiais que envenenavam os portadores, e o robô que causou erros em cirurgias.