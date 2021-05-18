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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em maio

Os segredos de um submarino nuclear, as missões Apollo em resolução 4K, as desventuras de dois amigos que se encontram para caçar - e as guerras que explicam o Brasil

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 Maio 2021, 15h38
Coletânea do Pérolas do Streaming da edição 427.
 (Divulgação/Reprodução)
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Dutch Steam Machine
Canal
YouTube
As missões Apollo e Gemini como você nunca viu: em resolução 4K e até 60 quadros por segundo. Os vídeos foram tratados com um programa de machine learning, que cria e adiciona pixels. O resultado é incrível (não perca o vídeo “Grand Prix”, com o jipe da Apollo 16).

Smarter Every Day
Canal
YouTube
Uma viagem dentro de um submarino nuclear, os segredos dos algoritmos do YouTube, o fenômeno que faz a água da privada girar no sentido horário ou anti-horário – e a técnica que hackers podem usar para invadir a smart speaker da sua casa usando um laser. Em inglês (ative as legendas).

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Calibre (2018)
Filme

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Netflix
Dois velhos amigos se encontram para passar um final de semana caçando nos bosques da Escócia. Mas um imprevisto acontece – e eles se tornam a caça. Suspense inteligente, com densidade psicológica e ótimas atuações, escrito e dirigido pelo inglês Matt Palmer.

Siga

Guerras do Brasil.doc (2018)

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Documentário
Netflix
A história dos conflitos armados que construíram o nosso país: os massacres dos índios, a destruição dos quilombos (que levou mais de 100 anos), a Guerra do Paraguai (teve até crianças), o lado menos comentado da Revolução de 1930 – e a gênese das milícias no Brasil atual.

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