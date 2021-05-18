Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em maio
Os segredos de um submarino nuclear, as missões Apollo em resolução 4K, as desventuras de dois amigos que se encontram para caçar - e as guerras que explicam o Brasil
Dutch Steam Machine
Canal
YouTube
As missões Apollo e Gemini como você nunca viu: em resolução 4K e até 60 quadros por segundo. Os vídeos foram tratados com um programa de machine learning, que cria e adiciona pixels. O resultado é incrível (não perca o vídeo “Grand Prix”, com o jipe da Apollo 16).
Smarter Every Day
Canal
YouTube
Uma viagem dentro de um submarino nuclear, os segredos dos algoritmos do YouTube, o fenômeno que faz a água da privada girar no sentido horário ou anti-horário – e a técnica que hackers podem usar para invadir a smart speaker da sua casa usando um laser. Em inglês (ative as legendas).
Calibre (2018)
Filme
Netflix
Dois velhos amigos se encontram para passar um final de semana caçando nos bosques da Escócia. Mas um imprevisto acontece – e eles se tornam a caça. Suspense inteligente, com densidade psicológica e ótimas atuações, escrito e dirigido pelo inglês Matt Palmer.
Documentário
Netflix
A história dos conflitos armados que construíram o nosso país: os massacres dos índios, a destruição dos quilombos (que levou mais de 100 anos), a Guerra do Paraguai (teve até crianças), o lado menos comentado da Revolução de 1930 – e a gênese das milícias no Brasil atual.