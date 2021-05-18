Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em maio

Dutch Steam Machine

Canal

YouTube

As missões Apollo e Gemini como você nunca viu: em resolução 4K e até 60 quadros por segundo. Os vídeos foram tratados com um programa de machine learning, que cria e adiciona pixels. O resultado é incrível (não perca o vídeo “Grand Prix”, com o jipe da Apollo 16).

Smarter Every Day

Canal

YouTube

Uma viagem dentro de um submarino nuclear, os segredos dos algoritmos do YouTube, o fenômeno que faz a água da privada girar no sentido horário ou anti-horário – e a técnica que hackers podem usar para invadir a smart speaker da sua casa usando um laser. Em inglês (ative as legendas).

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Calibre (2018)

Filme

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Netflix

Dois velhos amigos se encontram para passar um final de semana caçando nos bosques da Escócia. Mas um imprevisto acontece – e eles se tornam a caça. Suspense inteligente, com densidade psicológica e ótimas atuações, escrito e dirigido pelo inglês Matt Palmer.

Guerras do Brasil.doc (2018)

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Documentário

Netflix

A história dos conflitos armados que construíram o nosso país: os massacres dos índios, a destruição dos quilombos (que levou mais de 100 anos), a Guerra do Paraguai (teve até crianças), o lado menos comentado da Revolução de 1930 – e a gênese das milícias no Brasil atual.