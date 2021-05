Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em maio

Dutch Steam Machine

Canal

YouTube

As missões Apollo e Gemini como você nunca viu: em resolução 4K e até 60 quadros por segundo. Os vídeos foram tratados com um programa de machine learning, que cria e adiciona pixels. O resultado é incrível (não perca o vídeo “Grand Prix”, com o jipe da Apollo 16).

Smarter Every Day

Canal

YouTube

Uma viagem dentro de um submarino nuclear, os segredos dos algoritmos do YouTube, o fenômeno que faz a água da privada girar no sentido horário ou anti-horário – e a técnica que hackers podem usar para invadir a smart speaker da sua casa usando um laser. Em inglês (ative as legendas).

Calibre (2018)

Filme

Netflix

Dois velhos amigos se encontram para passar um final de semana caçando nos bosques da Escócia. Mas um imprevisto acontece – e eles se tornam a caça. Suspense inteligente, com densidade psicológica e ótimas atuações, escrito e dirigido pelo inglês Matt Palmer.

Guerras do Brasil.doc (2018)

Documentário

Netflix

A história dos conflitos armados que construíram o nosso país: os massacres dos índios, a destruição dos quilombos (que levou mais de 100 anos), a Guerra do Paraguai (teve até crianças), o lado menos comentado da Revolução de 1930 – e a gênese das milícias no Brasil atual.