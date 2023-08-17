Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em agosto

Mais de mil planetas

Eis o tamanho deste game, em que você explora uma galáxia e vai parando nos planetas, cada um com formas de vida e missões diferentes para enfrentar. Uma superprodução que está em desenvolvimento há mais de cinco anos – e é a grande cartada da Microsoft para reavivar o Xbox, que sofre com a falta de títulos exclusivos.

Starfield. Lançamento dia 6/9, para Xbox Series X/S e PC. US$ 70 (grátis para assinantes do Xbox Game Pass).

Sensível: O poder secreto das pessoas altamente sensíveis em um mundo sobrecarregado O mundo é um lugar bruto, onde tudo grita e as pessoas convivem de forma estúpida, sob uma chuva de estímulos agressivos. Elas nem percebem – e, se você fica assustado ou exausto com isso, dizem que “é sensível demais”. Neste livro, os escritores Jenn Granneman e Andre Sólo investigam as causas neuro e psicológicas dessa sensibilidade aguçada – e mostram que ela também pode ser uma vantagem. Compre agora: Amazon - R$ 48,50

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Um salto gráfico

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A história deste game de ação, em que você usa poderes mágicos para abater inimigos, não importa muito. O que interessa é que ele é a primeira produção “AAA” (de alto orçamento) feita com a ferramenta Unreal Engine 5: um “motor gráfico” poderoso, que promete revolucionar o visual dos jogos – e dar um fôlego extra aos consoles atuais.

Immortals of Aveum. Lançamento dia 22/8, para PS5, Xbox Series X/S e PC. US$ 60.

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A Torre: o Cotidiano de Mulheres Encarceradas pela Ditadura “Quer que eu chame meu primo, que é padre, para te interrogar?”, disse o delegado Sérgio Paranhos Fleury, um dos principais torturadores da Ditadura, a Madre Maurina, uma freira acusada de subversão, em outubro de 1969. Este livro conta as histórias aterrorizantes de mulheres que foram capturadas e torturadas pelo Estado durante o período – como Maurina, submetida a eletrochoques. Compre agora: Amazon - R$ 45,90

A era da incerteza Quando Marie Curie terminou o doutorado, ganhou do marido uma ampola de brometo de rádio (é tóxico, mas eles não sabiam). Einstein aceitou um emprego, oferecido por Max Planck, dando a ele um buquê de flores vermelhas. Niels Bohr dizia “muito interessante”, numa ironia secreta, quando alguém falava bobagem. Oppenheimer era talentoso, mas também expert em autopromoção. Neste livro, o alemão Tobias Hurter narra a trajetória da física, e dos físicos, que desbravaram os segredos da energia nuclear. Compre agora: Amazon - R$ 63,50

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