Profecia da 2ª temporada de Game of Thrones pode revelar o futuro de Daenerys

O quinto episódio da última temporada de aGame of Thrones foi um dos mais impactantes de toda a série. Para os maiores fãs de Daenerys, vê-la queimando milhares de inocentes foi de partir o coração. Para quem a enxerga como uma tirana desde o início, nada de novo sob o sol. De qualquer forma, as cenas dos súditos queimando junto com a Fortaleza Vermelha foram extremamente chocantes.

Mas será que o acontecimento já não era esperado?

Lá em 2012, quando a segunda temporada passava na TV, muitos fãs ficaram confusos com uma visão que Daenerys teve na Casa dos Imortais, em Essos. Agora, já na oitava temporada, descobrimos que ela profetizava a queima de Porto Real. Na época, personagem ainda nem sabia como chegar em Westeros, mas seu destino já estava escrito.

A Casa dos Imortais é a sede dos Magos de Qarth, uma das cidades pelas quais Daenerys passou durante sua jornada por Essos. Seus visitantes devem estar preparados para ver e ouvir a verdade lá dentro, revelada através de visões.

Na visão, Daenerys entra na sala do Trono de Ferro. O ambiente está bem diferente do que conhecemos: o teto está destruído e o chão está coberto de… Alguma coisa.

Muita gente pensou que era neve – que podia até ser uma referência à sua ligação com Jon Snow. E talvez ainda seja uma referência ambígua. Mas não dá para negar, depois do último episódio, que o que cai do céu na Fortaleza Vermelha… São as cinzas que a própria Daenerys fez cair do céu.

As cinzas foram os únicos resquícios que sobraram depois do incêndio provocado por Drogon. Ainda não tivemos oportunidade de ver a sala do trono após o desabamento (se é que ela sobreviveu), mas podemos ter certeza de que ela se encontra tão destruída quanto na visão.

A personagem fica muito perto do trono, mas não chega a encostar nele, muito menos sentar. É aqui que a parte que já se realizou da visão termina. E a especulação começa.

Do jeito que o enredo está se desenrolando na série, parece bem óbvio que Daenerys vai se tornar a próxima rainha de Westeros, mas isso ainda não está confirmado. Assim como acontece na visão, pode ser que ela não sente no trono de ferro, por qualquer motivo que seja. Talvez pelo próprio fato de que Porto Real e o Trono de Ferro tradicionais não existam mais – tudo por culpa dela.

De volta à visão, na cena seguinte, a atenção de Daenerys se desvia do trono e ela parte em direção a um portão.

Atrás dele, vemos uma nevasca — e Daenerys segue para o para o norte da muralha. Essa parte da visão se concretizou na sétima temporada, quando a personagem salva Jon e seus companheiros dos White Walkers. É nesse momento, inclusive, que ela perde um de seus dragões.

Em meio à tempestade de neve, ela encontra uma cabana dothraki. Assim que ela entra, toda a iluminação da cena se altera, como se Daenerys tivesse sido transportada de volta ao Sol e calor de Essos. Sua pele passa do pálido ao bronzeado rapidamente. Dentro da cabana, ela encontra Khal Drogo, seu ex-marido, e Rhaego, seu filho com Drogo.

Essa última parte da visão pode ser a chave para o futuro de Daenerys. Khal Drogo morreu ainda na primeira temporada, assim como Rhaego, que já nasceu sem vida. Na visão, ela encontra seu marido sorridente e seu filho saudável. Como ambos estão mortos, o reencontro pode ser uma metáfora para a morte de Daenerys.

Esse seria um enredo interessante para o último episódio e para o desfecho da série. Não temos dúvidas de que Daenerys entrou para a lista de Arya depois dos últimos acontecimentos. Afinal, não há ninguém mais preparado para matar a rainha dos dragões do que a mulher que matou o Rei da Noite. Quem sabe esse assassinato possa trazer a paz não só para os habitantes de Westeros, mas para a própria Daenerys.