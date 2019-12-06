Quantos quilômetros você anda na CCXP

Texto publicado originalmente em 2019.

Na CCXP, um dos maiores festivais de cultura pop do mundo, as atrações se espalham por uma área de 115 mil metros quadrados. Estúdios de cinema, lojas, cosplayers, convidados internacionais e quadrinistas. Então haja fôlego (e pernas) para ver tudo em um único dia.

Neste ano, resolvemos fazer um teste: calcular quantos quilômetros andamos por lá. Para isso, usamos o Pacer, aplicativo que monitora diversas informações do corpo para a prática esportiva. Coletamos dados de dois repórteres da SUPER, desde o começo do dia, para fazer uma média no final.

Caravana nerd

A jornada começa na estação Jabaquara, da linha Azul do Metrô de São Paulo. Ela fica a 1.300 metros da São Paulo Expo, pavilhão de exposições onde a CCXP acontece. O evento disponibiliza translado gratuito entre esses dois lugares, mas não vale a pena por dois motivos: trânsito e tempo de espera para pegar o ônibus.

A melhor alternativa é ir andando. A caminhada dura em torno de 15 minutos em descida. Moleza. Depois, no pavilhão… Bom, melhor ir com um tênis confortável.

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No fim do dia, o translado é ainda mais demorado. A São Paulo Expo tem poucos acessos, então todo o trânsito fica concentrado na via principal – sim, carros de aplicativos de transporte também vão demorar uma eternidade para chegar. A melhor alternativa, então, é guardar energia para subir de volta para o metrô.

Saldo final: caminhamos por 9,6 quilômetros. Foram 14.049 passos e 536 calorias queimadas.

Achou pouco? Não se engane. Mais cansativo do que andar para lá e para cá é ficar quase o tempo todo de pé. Por isso, algumas dicas para aproveitar a CCXP (seja nos dias restantes ou no ano que vem):

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Chegue cedo

O evento começa às 12h (no domingo, às 11h), mas a fila para entrar começa horas antes. Motivo: alguns estandes distribuem senhas e pulseiras para as suas atrações. São elas que dão acesso a elas, em horários marcados ao longo do dia. E é preciso ser rápido para garanti-las, pois elas esgotam rapidamente. Vale a pena chegar mais cedo para conseguir pegá-las (ou ir em atrações concorridas sem muita fila).

Traga comida

Comer dentro da CCXP custa caro – e demora. Ao invés de perder tempo nas filas dos restaurantes e food trucks, leve água e lanches dentro da mochila.

Busque abrigo

Cansou? Saia da muvuca e vá para o mezanino da São Paulo Expo. É lá que estão localizados o Ultra e o Prime, os dois auditórios menores da CCXP. O largo corredor é tranquilo e com pouca gente: lugar ideal para recarregar as baterias (suas e do seu celular).

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Fatie o evento

Como praticamente todo evento de grande porte, a CCXP é dividida em “quarteirões” – já que todas as ruas são ou horizontais ou verticais (veja no mapa da organização). Dessa forma, o ideal para não perder nada é fazer a visita por etapas: veja tudo o que você quer em cada “quarteirão”, e só aí parta para o próximo. É isso. Bom rolê, e boa queima de calorias.