Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Cultura

Quantos quilômetros você anda na CCXP

Calculamos o tamanho do rolê. E deu mais do que você imagina.

Por Rafael Battaglia 6 dez 2019, 18h12 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h10
 (CCXP/Divulgação)
Continua após publicidade
Quantos quilômetros você anda na CCXP Priorizar nos meus resultados Google

Texto publicado originalmente em 2019.

Na CCXP, um dos maiores festivais de cultura pop do mundo, as atrações se espalham por uma área de 115 mil metros quadrados. Estúdios de cinema, lojas, cosplayers, convidados internacionais e quadrinistas. Então haja fôlego (e pernas) para ver tudo em um único dia.

Neste ano, resolvemos fazer um teste: calcular quantos quilômetros andamos por lá. Para isso, usamos o Pacer, aplicativo que monitora diversas informações do corpo para a prática esportiva. Coletamos dados de dois repórteres da SUPER, desde o começo do dia, para fazer uma média no final.

Caravana nerd

A jornada começa na estação Jabaquara, da linha Azul do Metrô de São Paulo. Ela fica a 1.300 metros da São Paulo Expo, pavilhão de exposições onde a CCXP acontece. O evento disponibiliza translado gratuito entre esses dois lugares, mas não vale a pena por dois motivos: trânsito e tempo de espera para pegar o ônibus.

Siga

A melhor alternativa é ir andando. A caminhada dura em torno de 15 minutos em descida. Moleza. Depois, no pavilhão… Bom, melhor ir com um tênis confortável. 

Continua após a publicidade

No fim do dia, o translado é ainda mais demorado. A São Paulo Expo tem poucos acessos, então todo o trânsito fica concentrado na via principal – sim, carros de aplicativos de transporte também vão demorar uma eternidade para chegar. A melhor alternativa, então, é guardar energia para subir de volta para o metrô. 

Saldo final: caminhamos por 9,6 quilômetros. Foram 14.049 passos e 536 calorias queimadas.

Achou pouco? Não se engane. Mais cansativo do que andar para lá e para cá é ficar quase o tempo todo de pé. Por isso, algumas dicas para aproveitar a CCXP (seja nos dias restantes ou no ano que vem):

Continua após a publicidade

Chegue cedo

O evento começa às 12h (no domingo, às 11h), mas a fila para entrar começa horas antes. Motivo: alguns estandes distribuem senhas e pulseiras para as suas atrações. São elas que dão acesso a elas, em horários marcados ao longo do dia. E é preciso ser rápido para garanti-las, pois elas esgotam rapidamente. Vale a pena chegar mais cedo para conseguir pegá-las (ou ir em atrações concorridas sem muita fila).

Traga comida

Comer dentro da CCXP custa caro – e demora. Ao invés de perder tempo nas filas dos restaurantes e food trucks, leve água e lanches dentro da mochila.

Busque abrigo

Cansou? Saia da muvuca e vá para o mezanino da São Paulo Expo. É lá que estão localizados o Ultra e o Prime, os dois auditórios menores da CCXP. O largo corredor é tranquilo e com pouca gente: lugar ideal para recarregar as baterias (suas e do seu celular).

Continua após a publicidade

Fatie o evento

Como praticamente todo evento de grande porte, a CCXP é dividida em “quarteirões” – já que todas as ruas são ou horizontais ou verticais (veja no mapa da organização). Dessa forma, o ideal para não perder nada é fazer a visita por etapas: veja tudo o que você quer em cada “quarteirão”, e só aí parta para o próximo. É isso. Bom rolê, e boa queima de calorias. 

Publicidade
TAGS:
CCXP
Comic Con Experience
Cultura
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).