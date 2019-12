Quantos quilômetros você anda na CCXP

A edição de 2019 da CCXP, um dos maiores festivais de cultura pop do mundo, acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro em São Paulo.

As atrações se espalham por uma área de 115 mil metros quadrados. Estúdios de cinema, lojas, cosplayers, convidados internacionais e quadrinistas. Então haja fôlego (e pernas) para ver tudo em um único dia.

Neste ano, resolvemos fazer um teste: calcular quantos quilômetros andamos por lá. Para isso, usamos o Pacer, aplicativo que monitora diversas informações do corpo para a prática esportiva. Coletamos dados de dois repórteres da SUPER, desde o começo do dia, para fazer uma média no final.

Caravana nerd

A jornada começa na estação Jabaquara, da linha Azul do Metrô de São Paulo. Ela fica a 1.300 metros da São Paulo Expo, pavilhão de exposições onde a CCXP acontece. O evento disponibiliza translado gratuito entre esses dois lugares, mas não vale a pena por dois motivos: trânsito e tempo de espera para pegar o ônibus.

A melhor alternativa é ir andando. A caminhada dura em torno de 15 minutos em descida. Moleza. Depois, no pavilhão… Bom, melhor ir com um tênis confortável.

No fim do dia, o translado é ainda mais demorado. A São Paulo Expo tem poucos acessos, então todo o trânsito fica concentrado na via principal – sim, carros de aplicativos de transporte também vão demorar uma eternidade para chegar. A melhor alternativa, então, é guardar energia para subir de volta para o metrô.

Saldo final: caminhamos por 9,6 quilômetros. Foram 14.049 passos e 536 calorias queimadas.

Achou pouco? Não se engane. Mais cansativo do que andar para lá e para cá é ficar quase o tempo todo de pé. Por isso, algumas dicas para aproveitar a CCXP (seja nos dias restantes ou no ano que vem):

Chegue cedo

O evento começa às 12h (no domingo, às 11h), mas a fila para entrar começa horas antes. Motivo: alguns estandes distribuem senhas e pulseiras para as suas atrações. São elas que dão acesso a elas, em horários marcados ao longo do dia. E é preciso ser rápido para garanti-las, pois elas esgotam rapidamente. Vale a pena chegar mais cedo para conseguir pegá-las (ou ir em atrações concorridas sem muita fila).

Traga comida

Comer dentro da CCXP custa caro – e demora. Ao invés de perder tempo nas filas dos restaurantes e food trucks, leve água e lanches dentro da mochila.

Busque abrigo

Cansou? Saia da muvuca e vá para o mezanino da São Paulo Expo. É lá que estão localizados o Ultra e o Prime, os dois auditórios menores da CCXP. O largo corredor é tranquilo e com pouca gente: lugar ideal para recarregar as baterias (suas e do seu celular).

Fatie o evento

Como praticamente todo evento de grande porte, a CCXP é dividida em “quarteirões” – já que todas as ruas são ou horizontais ou verticais (veja no mapa da organização). Dessa forma, o ideal para não perder nada é fazer a visita por etapas: veja tudo o que você quer em cada “quarteirão”, e só aí parta para o próximo. É isso. Bom rolê, e boa queima de calorias.