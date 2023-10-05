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Cultura

Quem é Jon Fosse, vencedor do Nobel de Literatura em 2023

O escritor norueguês tem peças e livros traduzidos para mais de 50 idiomas. Entenda um pouco das obras longas e profundas desse representante da literatura modernista.

Por Leo Caparroz 5 out 2023, 16h37 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
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 (Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach/Reprodução)
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Quem é Jon Fosse, vencedor do Nobel de Literatura em 2023 Priorizar nos meus resultados Google

A Academia Sueca anunciou, na manhã desta quinta-feira (5), o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2023. O laureado foi o escritor, dramaturgo e poeta Jon Fosse, “por suas peças e prosas inovadoras que dão voz ao indizível”.

Nascido em 1959, em Haugesund, na Noruega, Jon Fosse soma mais de 40 peças, além de romances, coletâneas de poemas, ensaios, livros infantis e traduções. É comparado a grandes nomes da escrita modernista, como Samuel Beckett e Franz Kafka. Suas obras evocam emoções profundas, assim como ansiedades, inseguranças e questões sobre a vida e a morte. Ele é o quarto norueguês a receber o prêmio – a última foi a escritora Sigrid Undset, em 1928.

Descrito como “minimalismo Fosse”, seu estilo apresenta “situações cotidianas que são instantaneamente reconhecíveis em nossas próprias vidas”, afirma o comitê do prêmio. “Sua redução radical da linguagem e da ação dramática expressa as mais poderosas emoções humanas de ansiedade e impotência nos termos mais simples.”

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Fosse estava dirigindo para sua casa em Frekhaug, uma vila na costa oeste da Noruega, quando recebeu a ligação dos organizadores do Nobel. Disse ter ficado surpreso com a notícia, mas, ao mesmo tempo, não muito. Ele afirma que já estava se preparando mentalmente há alguns anos para essa possibilidade.

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Além de ter um estilo particular, Fosse também opta por escrever na forma menos comum da escrita norueguesa. A língua pode ser escrita em dois sistemas similares, porém distintos: Bokmål e Nynorsk.

As diferenças são mais complexas do que as trocas de palavras do português brasileiro e do português de Portugal; são mudanças gramaticais difíceis de entender para quem não é acostumado. As crianças aprendem as duas formas na escola, e grande parte da população consegue compreender ambas.

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Contudo, a esmagadora maioria dos noruegueses, 85%, usa o Bokmål, herança de um período sob domínio da Dinamarca, com a língua derivando do dinamarquês. O Nynorsk, por outro lado, foi criado no século 19 pelo linguista Ivar Aasen, que queria preservar o jeito tradicional dos dialetos noruegueses.

Fosse cresceu em uma região da Noruega conhecida por priorizar o Nynorsk, língua mais direta, compacta, com uso mais ativo de verbos. O minimalismo da gramática é refletido no estilo do autor, que consegue alcançar o que há de mais profundo na existência humana.

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“Há uma espécie de impacto universal em tudo o que ele escreve. E não importa se é drama, poesia ou prosa – tem o mesmo tipo de apelo a esta humanidade básica”, afirma Anders Olsson, do comitê do Nobel.

Entre suas várias obras, um dos seus trabalhos de mais destaque é a sua “Septologia”. O romance de mil páginas é dividido em três livros, que contém cada uma das sete partes: The Other Name (partes 1 e 2), I Is Another (partes 3, 4 e 5) e A New Name (partes 7 e 8) – por enquanto sem tradução em português, devem chegar no Brasil em 2024, pela editora Fósforo.

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A história narra os desafios de Asle, um velho artista, em terminar uma de suas pinturas, enquanto conversa consigo mesmo como outra pessoa – um doppelganger viciado em álcool. O monólogo, que procede sem um único ponto final, questiona como nos tornamos quem somos hoje, ao contrapor duas versões de uma mesma pessoa.

Atualmente, obras de Fosse traduzidas incluem “Melancolia” e “É A Ales”. A primeira conta a história de um pintor inseguro, chamado Lars Hertervig. Norueguês do século 19, Hertervig realmente existiu, embora a obra seja uma ficção. Nela, o talento do jovem pobre é descoberto por mecenas e enviado para estudar na Alemanha, onde sofre com crises de ansiedade relacionadas à suas habilidades.

Já na segunda, uma mulher chamada Signe recorda a ocasião em que seu marido, 20 anos antes, pegou um barco para nunca mais voltar. O narrador onisciente amarra os pensamentos metafísicos da mulher, envoltos na perda e luto em que a única constante é o fiorde em que mora. É A Ales também não tem pontos finais, apenas vírgulas.

De acordo com o testamento do sueco Alfred Nobel, o Nobel de literatura é atribuído “à pessoa que tiver produzido no campo da literatura o trabalho mais destacado numa direção ideal”. No ano passado, a vencedora foi a escritora francesa Annie Ernaux. Agora, Jon Fosse se junta a uma lista de laureados que inclui nomes como Bob Dylan, José Saramago e Gabriel García Márquez.

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