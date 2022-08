Sandman: 5 HQs e séries para quem já maratonou o hit da Netflix

Sandman (os quadrinhos em si)

Não tem segredo: a saga, escrita entre 1988 e 1996, segue como um dos quadrinhos mais importantes de todos os tempos. A jornada de Morpheus, rei do Mundo dos Sonhos, está dividida em 13 arcos e 75 edições – a primeira temporada da Netflix cobre menos de 15% do material original. No Brasil, dá para comprar os volumes comemorativos de 30 anos ou as “versões definitivas” (capa dura), ambos publicados pela Panini.

Sandman – Prelúdio

A mitologia de Gaiman tem um calcanhar de Aquiles: é um tanto medieval. Foi feita como se estivéssemos num mundo onde todos acham que a Terra é plana e que a humanidade é o centro da Criação. Sabe-se que não: este é só um entre zilhões de planetas de cada uma das zilhões de galáxias. Gaiman também sabe. Então lançou essa edição comemorativa em 2013, apresentando uma versão mais complexa, mais “astrofísica”, de sua mitologia.

Morte

Morpheus (também chamado de Sonho) é um Perpétuo, entidade responsável pelo equilíbrio do Universo, assim como seus seis irmãos: Destino, Destruição, Desejo, Desespero, Delírio – e Morte, que na visão de Gaiman é uma mulher alegre e afetuosa. O destaque na saga rendeu uma coletânea de histórias estreladas por ela, tanto da série original quanto de spin-offs inéditos – um deles, O Alto Preço da Vida, quase virou filme com Gaiman na direção e Guillermo Del Toro como produtor executivo, mas o projeto nunca vingou.

Deuses Americanos

Depois de três anos na prisão, Shadow (Ricky Whittle) é liberado e passa a trabalhar para o misterioso Sr. Quarta-Feira (Ian McShane). Em uma viagem pelos EUA, ele descobre que os deuses das antigas mitologias são reais, e que outras divindades surgiram à medida que a sociedade criou novas obsessões para cultuar (mídia, tecnologia, drogas). Lançada em 2017, a série do Amazon Prime adapta o livro homônimo de 2001, uma das obras mais premiadas de Gaiman.

Good Omens

O anjo Aziraphale (Michael Sheen) e o demônio Crowley (David Tennant) desenvolveram uma improvável (porém divertida) amizade ao longo de milênios. Agora, precisam encontrar o Anticristo para evitar o apocalipse. Baseada no primeiro romance de Gaiman (feito em parceria com o escritor Terry Pratchett), a produção do Amazon Prime saiu em 2019 e seria, originalmente, uma minissérie – mas o streaming confirmou uma segunda temporada.



