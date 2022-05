Stranger Things: relembre como os personagens terminaram a 3ª temporada

Depois de três anos de espera, Stranger Things está de volta com a 4ª temporada, dividida em dois volumes: o primeiro estreia nesta sexta (27); o segundo, dia 1º de julho.

Com episódios com mais de uma hora de duração (o último tem incríveis 2h30), a temporada promete ser a mais sombria até aqui, com direito a novo vilão (Vecna, um humanoide do Mundo Invertido) e casa mal assombrada (a Casa do Creel, apresentada em um teaser).

Se você não lembra de quase nada da 3ª temporada (depois de três anos, não se culpe), preparamos um guia com o desfecho de cada personagem até aqui. Confira:

Eleven (Millie Bobby Brown)

No último episódio da 3ª temporada, todos os personagens se reúnem no shopping Starcourt – que, na verdade, servia de fachada para a instalação militar soviética que tentou reabrir o portal para o Mundo Invertido.

Na luta final, El está ferida, já que havia sido mordida pelo Devorador de Mentes na casa de Jim Hopper (David Harbour). O ferimento aparentemente fez com que ela perdesse os seus poderes. Mas, mesmo sem eles, El ajuda Billy (Dacre Montgomery) a se livrar do controle do Devorador.

Três meses depois do fim do confronto, Eleven está sob os cuidados de Joyce Byers (Winona Ryder), já que Hopper morreu durante a explosão que destruiu a máquina que estava abrindo o portal. Ainda sem os seus poderes, El se emociona com uma carta de Hopper (que se refere como o pai da garota).

Por fim, El diz a Mike que o ama e os dois se beijam. É uma despedida, já que ela vai acompanhar Joyce na mudança da família Byers para a Califórnia. El e Mike prometem se falar constantemente e se encontrar nos feriados de Ação de Graças e Natal.

Jim Hopper

A emocionante morte de Hopper foi o grande baque da 3ª temporada. Mas a Netflix não sustentou a tragédia por muito tempo. A cena pós-créditos do último episódio mostra uma prisão na Rússia que esconde um Demogorgon. Quando os guardas escolhem um prisioneiro para virar o jantar do monstro, um deles diz “O americano não!” e aponta para uma cela fechada. Foi um aceno para a possibilidade de Jim estar vivo.

O suspense acabou em fevereiro de 2020, quando a Netflix divulgou o teaser “From Russia with love…” (“Da Rússia, com amor”, referência ao filme homônimo de 1963 do 007). No vídeo, diversos prisioneiros estão em um lugar repleto de neve (provavelmente, a Sibéria), trabalhando na construção de uma ferrovia. O final do vídeo revela Hopper, sem cabelo nem barba, como um dos prisioneiros.

No trailer da 4ª temporada, Hopper aparece com outros prisioneiros. Ele está armado – pode ser uma rebelião, pode ser que o Demogorgon tenha escapado. Vale lembrar que, antes de comandar a polícia de Hawkins, Jim lutou na Guerra do Vietnã. Se ele deu conta dos soldados soviéticos da 3ª temporada, não desconfie da sua capacidade de escapar da prisão.

Joyce Byers

Joyce não decidiu sair de Hawkins de uma hora para outra – ela já vinha considerando a ideia desde o começo da temporada. Também, pudera: se o seu filho fosse sugado para o Mundo Invertido e o seu namorado fosse morto por monstros (saudades, Bob), você também pensaria o mesmo.

Ao longo dos episódios, Hopper começou a convencê-la a ficar na cidade. Com a sua morte, não teve jeito: Joyce fez as malas e se mudou com a família para a fictícia Lenora Hills, na Califórnia.

Mike Wheeler

Depois de se acertar com Eleven e Will (Noah Schnapp), com quem havia brigado durante a temporada, Mike precisou dizer adeus à namorada e ao melhor amigo. Foi duro: em sua última cena, ele chega chorando em casa, onde é confortado por sua mãe, Karen (Cara Buono).

No primeiro episódio da quarta temporada, seremos apresentados ao Hellfire Club (“Clube do Inferno”), o clube oficial do RPG Dungeons & Dragons do Colégio Hawkins – e que é presidido por um novo personagem, Eddie Bronson (Joseph Quinn).

Fazem parte do Hellfire Club também Dustin (Gaten Matarazzo) e Erica Sinclair (Priah Ferguson), a irmã caçula de Lucas (Caleb McLaughin), que está no time de basquete da escola. Antes de se mudar, Will prometeu aos amigos que, enquanto estivesse na Califórnia, não montaria nenhum grupo de RPG.

Max Mayfield (Sadie Sink)



No último instante da batalha contra o Devorador de Mentes, Billy, meio-irmão de Max, se sacrifica para salvar a todos. Em suas últimas palavras, ele pede desculpas à ela por todo o mal que ele havia causado.

Três meses depois da morte de Billy, Max aparece na casa dos Byers ajudando a encaixotar as coisas. Na cena, ela parece ter feito as pazes com Lucas – o casal passou quase toda a temporada brigando. Os dois cantam “Never Ending Story”, música-tema do filme História Sem Fim (1984) para tirar onda com Dustin, já que essa é a música que o garoto canta com sua namorada, Suzie.

Na quarta temporada, Billy está creditado em três episódios (um deles, inclusive, se chama “Querido Billy”). Mas é improvável que ele volte dos mortos; sua participação deve acontecer em alguns flashbacks.

Steve Harrington (Joe Kerry) e Robin Buckley (Maya Hawke)

Depois de escaparem da instalação militar soviética (não sem antes apanharem e receberem uma espécie de soro da verdade), Steve e Robin ajudaram a deter Billy e o Devorador de Mentes.

Um pouco antes da batalha final, Steve confessa estar gostando de Robin. Os dois têm uma conversa profunda sobre sentimentos e o período da escola (Steve era o cara mais popular do colégio e nunca havia prestado atenção em Robin). Durante o papo, Robin revela gostar de meninas e fica triste por ter frustrado Steve.

Mas o que poderia ser uma decepção amorosa se transforma em uma forte amizade. No final, Robin e Steve conseguem emprego em uma videolocadora. Na quarta temporada, eles aparecem investigando a casa mal assombrada junto a Dustin, Lucas e Max. Junto à Eleven e Billy, Steve é um dos personagens de Stranger Things mais comentados no Twitter.

Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e Jonathan Byers (Charlie Heaton)

O casal tem uma emocionante despedida na antiga casa da família Byers. Jonathan reforça que o namoro à distância pode funcionar, já que o elo entre os dois é muito forte (“temos muitos traumas compartilhados”, diz ele, em referência a algo que Nancy falou em outro momento da série).

Na quarta temporada, é provável que veremos Nancy evoluindo em sua carreira como jornalista. Apesar de ter sido demitida do The Hawkins Post (e de ter matado o seu chefe, que estava possuído pelo Devorador de Mentes), Nancy é encorajada pela mãe a procurar outros jornais para escrever.

Por fim, vale relembrar que o prefeito de Hawkins, Larry Kline (Cary Elwes), foi preso após o seu envolvimento com os agentes soviéticos. E já foi revelado que Murray Bauman (Brett Gelman), que ajuda Hopper e Joyce a deter o plano dos russos, será um personagem recorrente na quarta temporada.

