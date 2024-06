The Acolyte: O que é a “Regra de Dois” dos Sith?

Na última terça-feira (4), estreou no Disney + a mais nova série de Star Wars, The Acolyte. A história se passa cerca de 100 anos antes da saga original e segue uma investigação de assassinatos contra a Ordem Jedi, em uma jornada de vingança de uma jovem e seu mestre Sith (a galera do lado sombrio da Força).

Para quem vê tanto a série quanto os filmes (além de outros materiais da saga), provavelmente deve se perguntar: por que sempre há poucos Sith contra uma ordem inteira de mestres Jedi? Por que quase sempre são dois Sith?

Bom, a resposta é que nem sempre foi assim, e a doutrina de dois Sith foi uma filosofia adotada por um grande Lorde Sombrio famoso. Milênios antes de A Ameaça Fantasma, um Lorde Sith conhecido como Darth Bane criou a chamada “Regra de Dois”.

Antes da gente explicar a origem dessa regra, vale um pequeno lembrete. Em Star Wars, existem dois universos expandidos diferentes, mas apenas um faz parte do cânone oficial (você pode ler mais a respeito aqui). Assim, vários conceitos da saga possuem versões diferentes. Aqui, vamos focar na versão do novo universo oficial da saga, que nasceu em 2014.

A Guerra entre Sith e Jedi antes da Regra de Dois

Antes da criação da Regra de Dois, a Ordem Sith era muito diferente. Assim como a Ordem Jedi, ela era composta por muitos membros. A ordem era marcada por uma hierarquia complexa (e frequentemente conflituosa), com Siths separados em ordens como lordes, guerreiros, aprendizes etc..

Continua após a publicidade

O problema é que este modelo estava repleto de instabilidade e traições internas devido à própria doutrina Sith. O juramento da ordem pregava que o poder e o domínio total sobre a Força deveriam ser alcançados de qualquer forma, não importando os meios. Eis o lema deles:

Paz é uma mentira, só existe paixão.

Através da paixão, ganho força.

Através da força, ganho poder.

Através do poder, ganho a vitória.

Continua após a publicidade

Através da vitória, minhas correntes se rompem.

A Força me libertará.

Os Sith eram numerosos, e devido à sua própria natureza de ambição pelo poder frequentemente lutavam entre si pelo controle e supremacia, o que enfraquecia a Ordem como um todo. Era uma matança generalizada, e não sobrava muita gente para empunhar os sabres de luz vermelhos.

Por viverem em uma constante guerra contra a Ordem Jedi, a República Galáctica e muitas vezes contra eles mesmos, os Sith se tornaram extremamente vulneráveis.

Nos anos finais da era da Antiga República, cerca de mil anos antes dos eventos dos filmes, os Jedi e os Sith se enfrentaram em uma grande guerra por toda a galáxia, e a batalha no planeta Ruusan marcou o que os Jedi acreditaram ser o fim definitivo dos Sith.

Continua após a publicidade

Mas, nas sombras da destruição, um guerreiro Sith sobreviveu: Darth Bane. Percebendo como a antiga estrutura da ordem estava fadada ao fracasso (cortesia das frequentes rixas internas), Bane se inspirou em antigos escritos Sith para canalizar o conhecimento e poder dos seguidores do lado sombrio, criando a chamada Regra de Dois.

A Regra de Dois

No novo sistema proposto por Bane, só existiriam dois Sith por vez: um mestre, que deveria sempre conquistar o maior poder possível, e um aprendiz, que deveria ser treinado para cobiçar e, consequentemente, usurpar o poder do mestre.

Pois é: com o tempo, o aprendiz deve matar o mestre e seduzir outro usuário da Força para o lado sombrio, tornando-o seu aprendiz. A ideia é que, com isso, os ensinamentos da Ordem Sith sejam transmitidos de forma segura e contínua, fortalecendo a entidade.

Mas a traição pode ocorrer pelo próprio mestre. Caso ele encontre outro usuário da Força com um potencial maior do que o seu aprendiz, o lorde Sith pode passar a perna no próprio discípulo, instruindo que o novo mate o velho e tome o seu lugar.

Continua após a publicidade

A Regra de Dois, aliada a esse ciclo de traição, fez com que os Sith conseguissem operar nas sombras, planejando e manipulando eventos para um dia finalmente derrubarem a República e eliminar os Jedi.

A filosofia de dois Lordes Sith (como mestre e aprendiz) proposto por Bane ajudou os Sith a planejar sua vingança por cerca de mil anos, culminando na ascensão de Darth Sidious ao matar seu mestre, Darth Plagueis.

Sidious era ninguém menos que Sheev Palpatine, o humano que se tornou Chanceler da República e, de dentro do sistema, liderou a ascensão do Império e a destruição da Ordem Jedi – uma história contada nos três primeiros episódios de Star Wars, lançados na virada do milênio.

A relação com The Acolyte

Bem, e onde entra o acólito nisso? Apesar da Regra de Dois, os Lordes Sith (tanto o mestre quanto o aprendiz) mantinham alguns seguidores e outros servos usuários da Força, que poderiam vir a se tornarem aprendizes Sith ou não.

Esses seguidores do lado sombrio poderiam ser os acólitos, como os da série atual, ou os Inquisidores, vistos na série Rebels e no jogo Jedi Fallen Order. Eles podem ser usados para missões de espionagem, assassinatos e quaisquer outros serviços que os Lordes Sith solicitarem.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Star Wars - Herdeiro do Império - Trilogia Thrawn Volume 1 Compre agora: Amazon - R$ 19,90