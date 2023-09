Três jogos de Star Wars para curtir no PS5

Os jogos da franquia Star Wars surgiram pouco tempo após o lançamento dos filmes. O primeiro game da franquia foi “Star Wars: The Empire Strikes Back”, lançado em 1982 para o Atari 2600 e baseado no segundo filme da trilogia original idealizada por George Lucas.

Desde o lançamento de Empire Strikes Back, a franquia Star Wars cresceu, e agora conta com nove filmes principais, alguns spin-offs, séries de televisão de sucesso (como The Mandalorian e Andor) e ainda mais games. Muitos dizem que o melhor jogo de Star Wars é “Knights of The Old Republic”, enquanto outros defendem “Jedi Fallen Order” com unhas e dentes.

Independente do seu lado da Força, os games de Star Wars são muito queridos pelos fãs da franquia. Confira alguns jogos de Star Wars disponíveis para a atual geração de consoles, no PS5.

Console PlayStation 5 + God of War Ragnarök Compre agora: Amazon - R$ 4.949,90

Star Wars Jedi: Fallen Order Lançado originalmente para o PS4, “Star Wars Jedi: Fallen Order” é o primeiro título da saga Jedi. O game foi uma aposta da EA em um novo jogo single player de Star Wars, após o lançamento de Battlefront 2 e todas as polêmicas envolvendo as micro transações do game. A aposta foi um sucesso tanto em vendas quanto em crítica. O para o game estrelado por Cal Kestis, um jovem Padawan que sobreviveu a Ordem 66 e que agora deve fugir das forças do Império Galáctico e reconstruir a Ordem Jedi, recebeu nota 79 no Meta Critic. Compre agora: Amazon - R$ 149,90

Star Wars Jedi: Survivor Jedi: Survivor é a continuação do primeiro game da lista, lançado no início de 2023 para o PS5, PS4 Xbox Series, Xbox One e PC. O game ainda acompanha Cal Kestis (agora um Jedi formado) e suas novas aventuras pela galáxia. Ele traz algumas novidades em relação ao título anterior, desde os gráficos renovados até novas mecânicas de gameplay.Star Wars Jedi: Survivor conta com uma nota de 85 no Meta Critic, superando o seu predecessor. Compre agora: Amazon - R$ 349,99

Continua após a publicidade

Lego Star Wars: A Saga Skywalker Deluxe - PlayStation 5 Como o título do game sugere, Lego Star Wars: A Saga Skywalker é uma reimaginação da história dos nove filmes da Saga Skywalker dos cinemas com todas as características marcantes dos jogos Lego. Basta escolher a trilogia que você deseja reviver e começar a jogar. Lego Star Wars: A Saga Skywalker está disponível para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series e PC, e conta com uma nota de 82 no Meta Critic Compre agora: Amazon - R$ 259,90

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram