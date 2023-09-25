Três jogos de Star Wars para curtir no PS5
Hoje a franquia conta com nove filmes, spin-offs, séries e games. Confira quais você pode jogar nos consoles mais recentes.
Os jogos da franquia Star Wars surgiram pouco tempo após o lançamento dos filmes. O primeiro game da franquia foi “Star Wars: The Empire Strikes Back”, lançado em 1982 para o Atari 2600 e baseado no segundo filme da trilogia original idealizada por George Lucas.
Desde o lançamento de Empire Strikes Back, a franquia Star Wars cresceu, e agora conta com nove filmes principais, alguns spin-offs, séries de televisão de sucesso (como The Mandalorian e Andor) e ainda mais games. Muitos dizem que o melhor jogo de Star Wars é “Knights of The Old Republic”, enquanto outros defendem “Jedi Fallen Order” com unhas e dentes.
Independente do seu lado da Força, os games de Star Wars são muito queridos pelos fãs da franquia. Confira alguns jogos de Star Wars disponíveis para a atual geração de consoles, no PS5.
Console PlayStation 5 + God of War Ragnarök
Star Wars Jedi: Fallen Order
Lançado originalmente para o PS4, “Star Wars Jedi: Fallen Order” é o primeiro título da saga Jedi. O game foi uma aposta da EA em um novo jogo single player de Star Wars, após o lançamento de Battlefront 2 e todas as polêmicas envolvendo as micro transações do game. A aposta foi um sucesso tanto em vendas quanto em crítica. O para o game estrelado por Cal Kestis, um jovem Padawan que sobreviveu a Ordem 66 e que agora deve fugir das forças do Império Galáctico e reconstruir a Ordem Jedi, recebeu nota 79 no Meta Critic.
Star Wars Jedi: Survivor
Jedi: Survivor é a continuação do primeiro game da lista, lançado no início de 2023 para o PS5, PS4 Xbox Series, Xbox One e PC. O game ainda acompanha Cal Kestis (agora um Jedi formado) e suas novas aventuras pela galáxia. Ele traz algumas novidades em relação ao título anterior, desde os gráficos renovados até novas mecânicas de gameplay.Star Wars Jedi: Survivor conta com uma nota de 85 no Meta Critic, superando o seu predecessor.
Lego Star Wars: A Saga Skywalker Deluxe - PlayStation 5
Como o título do game sugere, Lego Star Wars: A Saga Skywalker é uma reimaginação da história dos nove filmes da Saga Skywalker dos cinemas com todas as características marcantes dos jogos Lego. Basta escolher a trilogia que você deseja reviver e começar a jogar. Lego Star Wars: A Saga Skywalker está disponível para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series e PC, e conta com uma nota de 82 no Meta Critic