Star Wars Day: Disney revela sabre de luz extremamente realista. Assista

Nesta terça-feira (4), a Disney publicou um vídeo em que apresenta a sua nova versão dos sabres de luz de Star Wars – desde abril, já havia rumores sobre o novo modelo. Retrátil e com luzes idênticas às da arma dos filmes, ele é bastante realista.

Bem, tão realista quanto uma espada de energia pode ser – mas você entendeu. Para resumir: parece bem legal. Assista à demonstração abaixo:

A Disney não forneceu muitos detalhes sobre como os novos sabres funcionam. A hipótese que circula pela internet é que ele opere como uma fita métrica de plástico, capaz de esticar e se retrair – tudo motorizado, claro. Em volta, luzes de LED para simular o efeito energético da arma dos jedi.

Para experimentar o novo brinquedo, não basta acreditar na Força. Os sabres estarão disponíveis no Star Wars: Galactic Starcruiser, um hotel que abrirá em 2022 no Walt Disney World Resorts, em Orlando, nos EUA. Ele vem na sequência do Galaxy’s Edge, uma gigantesca área dedicada à saga inaugurada em 2019 nos parques da empresa.

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No Galactic Starcruiser, a promessa é oferecer aos hóspedes uma experiência imersiva de dois dias. Os quartos serão, na verdade, cabines de passageiro, como em uma espaçonave. Já o restaurante simulará uma autêntica cantina de Star Wars – como aquela em que Luke e Obi-Wan conhecem Han Solo.

Além disso, haverá atividades temáticas, como operar os sistemas de navegação da nave e, claro, treinar com os sabres de luz. Ainda não se sabe quanto o novo brinquedo custará. Segundo o site The Verge, o atual modelo da espada, mais simples, é vendido no Galaxy’s Edge por US$ 200 (R$ 1.085). O sabre realista pode sair por isso – ou mais.

May The 4th

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O anúncio não aconteceu por acaso. Ele faz parte das comemorações do Star Wars Day, ou “May the 4th” (“4 de maio”), celebrado todos os anos pelos fãs da saga.

Não, a comemoração não se refere ao aniversário de George Lucas, tampouco ao lançamento do primeiro filme, Uma Nova Esperança (25 de maio de 1977). Na verdade, é um trocadilho com a pronúncia da data (“May the fourth”) com “May the Force [be with you]” – “Que a Força esteja com você”.

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A primeira celebração oficial do Star Wars Day aconteceu dez anos atrás, em 2011, no Canadá. Fãs se reuniram no Toronto Underground Cinema para seções especiais dos filmes da saga. Mas a coisa tomou grandes proporções em 2013, já que, em outubro de 2012, a Disney comprou a Lucasfilm (dona de Star Wars) por US$ 4 bilhões.

Desde então, a empresa aproveita a data para anunciar novidades e produtos do universo de Luke, Leia e cia. Neste ano, por exemplo, novos conteúdos entraram no catálogo do Disney+: um curta animado (com a Maggie, de Os Simpsons), dois documentários (um sobre os veículos de Star Wars, outro sobre os biomas do seu universo) e a série animada Bad Batch.

Contudo, a história deste trocadilho é mais antiga. Na verdade, ele começou em 1979, dois anos após o primeiro filme – e tem a ver com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

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No dia 4 de maio daquele ano, Thatcher se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Ela era líder do Partido Conservador, que derrotou o Partido Trabalhista nas eleições gerais. Governou a terra da rainha até 1990 – foi a primeira-ministra do século 20 que passou mais tempo no cargo.

Para celebrar a posse, o partido resolveu fazer um anúncio de jornal com a seguinte frase: “May The Fourth Be With You, Maggie. Congratulations” (“Que a Força esteja com você, Maggie. Parabéns”). O primeiro Star Wars havia estreado dois anos antes e foi uma febre; o segundo, O Império Contra-Ataca, sairia no ano seguinte, em 1980. O trocadilho pegou.

A frase apareceu diversas vezes ao longo dos anos – em 1994, inclusive, ela foi citada em um discurso no Parlamento inglês. Mas foi só em 2008, quando um grupo do Facebook usou o trocadilho para celebrar o “Dia de Luke Skywalker”, que surgiu a ideia de associá-lo a um feriado.

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Em tempo: em 2007, a cidade de Los Angeles decretou que o dia 25 de maio seria comemorado o Dia de Star Wars. Era uma homenagem aos 30 anos do lançamento de Uma Nova Esperança. E veja a coincidência: 25 de maio é também o Dia da Toalha, celebrado pelos fãs da saga O Guia do Mochileiro das Galáxias e de seu autor, Douglas Adams. Não à toa, a data acabou virando o Dia do Orgulho Nerd.