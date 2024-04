The Office: o que já se sabe sobre o futuro spin-off da série

The Office (2005-2013) acabou há onze anos – e, até hoje, segue como uma das séries mais assistidas do streaming nos EUA. Em 2023, a comédia sobre o dia a dia da empresa de papel Dunder Mifflin ficou em segundo no ranking de audiência americano, perdendo apenas para Suits.

Desde o fim da série, não faltaram rumores de spin-offs (produções derivadas) para tentar surfar no sucesso de Michael, Jim, Dwight e cia.. Todos, porém, morreram na praia.

Mas agora há um projeto em andamento.

Na última semana, os atores Domhnall Gleeson (Questão de Tempo, Star Wars: O Despertar da Força) e Sabrina Impacciatore (The White Lotus) foram escalados para uma série que deve se passar no mesmo universo de The Office. A produção é da Universal Television, e quem está no comando é Greg Daniels, responsável por adaptar lá atrás a versão americana da sitcom.

(Pois é: a versão mais famosa de The Office não é a original. O programa foi criado em 2001 no Reino Unido por Ricky Gervais e Stephen Merchant. Existem ao todo 13 versões internacionais da série – você pode ler mais sobre todas elas aqui.)

A presença de Daniels, porém, não garante que os fãs voltarão à cidade de Scranton para acompanhar os mesmos personagens. O produtor disse em entrevistas que não quer fazer um reboot com novos atores. Para ele, os arcos se encerraram de maneira satisfatória, e seria impossível arranjar um elenco melhor que o original.

De acordo com Daniels, a ideia é que a nova série se passe no mesmo universo, tenha a mesma pegada (a gravação de um falso documentário), mas aborde novos personagens e histórias. Um comparativo que ele usou para descrever o projeto é a forma como Mandalorian se insere no universo de Star Wars: um enredo paralelo, mas com o mesmo DNA.

Em janeiro, Daniels montou um grupo de desenvolvimento para a nova série. Em março, juntou-se a ele Michael Koman, roteirista e produtor que já trabalhou no humorístico Saturday Night Live e em talk shows da TV americana. Koman, diga-se, é casado com a atriz Ellie Kemper, que interpretou Erin Hannon em The Office.

Em Mandalorian, há diversas participações especiais, e os episódios não raro se cruzam com a saga principal. Isso nos leva a especular que antigos personagens de The Office podem dar as caras. Mas não é certeza. A atriz Jenna Fischer, que interpretou Pam Beasley (e que atualmente mantém um podcast sobre a sitcom) já declarou não ter sido contatada.

Outras tentativas de spin-off

Em 2013, foi ao ar “The Farm”, um dos episódios da nona e última temporada de The Office. Ele acompanha o dia a dia de Dwight Schrute (Rainn Wilson) e de seus (vários) primos no comando das fazendas que pertencem à família.

“The Farm” foi produzido no ano anterior como um teste para um possível derivado, que seria estrelado por Wilson. O resultado final, porém não agradou a NBC (rede de TV em que The Office era exibida) e o projeto foi cancelado. Junto a gravações extras, o material foi reaproveitado e virou um episódio da série.

Em 2020, o ator Leslie David Baker lançou uma campanha de financiamento coletivo para levantar o dinheiro necessário para o spin-off Uncle Stan (“Tio Stan”) focado em seu personagem, Stanley Hudson. A ideia do projeto era mostrar Stanley saindo de sua aposentadoria na Flórida para ajudar os negócios de seu sobrinho em Los Angeles.

(Aqui, vale o contexto: na oitava temporada de The Office, alguns funcionários da Dunder Mifflin passam uma temporada trabalhando na Flórida. Lá, Stanley, famoso pelo seu mau humor no escritório, se rende ao clima tropical e se transforma em um simpático bon vivant).

Baker pediu US$ 300 mil para financiar a série e conseguiu. Milhares de fãs lhe deram ao todo US$ 336 mil para a empreitada – que nunca decolou devido à pandemia e à greve de atores e roteiristas que paralisou Hollywood durante boa parte de 2023.

Com o tempo, os apoiadores do projeto começaram a questionar o que o ator teria feito com a grana. Baker (que recentemente veio ao Brasil participar de uma campanha do Nubank) decidiu devolver o dinheiro. Ele declarou que a produção está em hiato, mas que não foi 100% abandonada.

