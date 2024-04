É tudo mentira: 5 documentários falsos para você assistir

Isto é Spinal Tap (1984)

Em 1982, os ingleses do Spinal Tap saem em turnê nos EUA para divulgar o seu novo álbum, mas as coisas não ocorrem como planejado. O diretor Rob Reiner prezou pela autenticidade: os atores que dão vida à banda de rock fake tocam os próprios instrumentos, e todas as músicas são originais. A comédia popularizou os mocumentários e, em breve, vai ganhar uma continuação, com participações de Paul McCartney e Elton John.

Onde assistir: Indisponível

O Mundo por Philomena Cunk (2023)

“Se as músicas de Beethoven não tinham letra, como vou saber o que elas significam?” Nesta série da BBC, Philomena Cunk (Diane Morgan) investiga a história da civilização. Ela se mantém séria ao entrevistar especialistas (de verdade), que precisam responder às perguntas estapafúrdias da apresentadora. Para fãs de Monty Python e outros humorísticos britânicos, é um prato cheio.

Onde assistir: Netflix

Verdades e Mentiras (1973)

Orson Welles, do clássico Cidadão Kane (1941), atua e dirige este falso documentário que, por vezes, também é descrito como um ensaio em forma de vídeo. O cineasta faz truques de mágica e conversa com falsificadores para entender quais são os limites entre ficção e realidade dentro do mundo da arte. Orson diz ao espectador que tudo o que aparece no filme é baseado em fatos reais. Mas será que dá para acreditar?

Onde assistir: YouTube (em inglês; ative as legendas)

O Que Fazemos nas Sombras (2014)

Misture drácula com irmãs Kardashian e o resultado é esta comédia, que acompanha o dia a dia (ou melhor, o noite a noite) de quatro vampiros que dividem uma casa na Nova Zelândia. O filme de Taika Waititi (diretor de Jojo Rabbit) saiu de um curta que ele gravou em 2005. Em 2019, o mocumentário inspirou uma série americana de mesmo nome (que está no Star+).

Onde assistir: Mubi, Looke

Recife Frio (2009)

A queda de um meteorito faz Recife entrar em um inverno permanente – as baixas temperaturas atraem até pinguins. Neste curta-metragem, um dos mais premiados do diretor Kleber Mendonça Filho (Bacurau), um repórter viaja até a capital pernambucana para entender como uma cidade com zero estrutura para aguentar uma friaca se adaptou à nova realidade.

Onde assistir: Mubi, Vimeo, YouTube

