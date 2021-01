Via de mão dupla

Spiros também fez amizade com Keanu Reeves após colaborar com a comédia de viagem no tempo Bill e Ted. Contudo, a consultoria de ciência costuma ser bem menos glamourosa: é um trabalho de bastidor, geralmente resolvido em algumas horas de ligação com os roteiristas. Os cientistas não ganham dinheiro.

Claro, há exceções. Às vezes, o roteiro precisa tanto dos consultores que eles passam a ter papel vital no desenvolvimento do filme. É o caso de Interestelar (2014), de Christopher Nolan, que contou com o Nobel de Física Kip Thorne como um dos produtores executivos. Em A Chegada (2016), de Denis Villeneuve, a linguagem e o sistema de escrita dos alienígenas, que são peças-chave da história, foram criados com consultoria da linguista Jessica Coon e dos matemáticos Stephen e Christopher Wolfram.

Não são apenas os filmes que se beneficiam dessa relação. A Exchange também busca popularizar o conhecimento científico e melhorar o modo como pesquisadores são representados no cinema. Uma preocupação válida porque isso dita a maneira como as pessoas comuns imaginam cientistas.

Por exemplo: entre 1966 e 1977, um estudo nos EUA pediu a crianças que pensassem na figura de um cientista e o desenhassem. Das quase 5 mil ilustrações, apenas 0,6% mostrava uma mulher. O estudo se repetiu nas décadas seguintes, e a proporção hoje está em 28%. Bom, mas ainda longe da realidade: no Brasil, 49% dos artigos científicos já são escritos por mulheres. Um bom jeito de quebrar estereótipos machistas é justamente mostrar mulheres cientistas na TV e no cinema.

Com a onda de negação da ciência, que tanto afeta o combate à pandemia, nunca foi tão importante trazer pesquisadores para o palco central da cultura pop. A bola que Kubrick lançou em 1968 já passou de 2001 – vamos torcer para que nunca pare de rolar.

